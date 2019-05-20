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中考后留学几个问题不能忽视

2019-05-20 08:20 来源：广州日报
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　　每年中考，可谓是学生们人生中的第一次“大考”。有的家长已经在着手为孩子选择心仪的高中，有的家长也许在为几分之差错过名校而愁眉不展，还有一部分家长选择让孩子出国读高中。

　　记者了解到，目前家长们选择较多的高中留学国家主要集中在美国、加拿大、英国以及澳大利亚，同时亚洲以及欧洲一些国家也受到了关注。随着中国经济的发展，家庭收入的增加以及年轻一代家长的崛起，业内预计中国留学市场2019年低龄化趋势将更加明显，出国读高中的学生群体将保持强劲增长，尤其是英美两国。这些家庭除了看重英美高中的教学水平之外，更加看重这条路径可以提升进入优质大学的几率。

　　据《纽约时报》报道，在美国高中注册的中国学生从2005年的641人上升到2015年的46069人，增长超70倍。而英国私立学校协会(Independent Schools Council，ISC) 公布的关于1267所会员学校2015年调查结果显示，中国内地学生人数比2014年同期增长了29.7%。该数据显示，中国内地在ISC就读的学生占所有国际留学生的20.9%。

　　初三毕业生仍属于低龄学生，这个阶段留学有什么需要注意的问题？孩子是否适合出国读高中？如何选择海外的中学？种种摆在眼前的问题，都是不能忽视的。

　　关注留学前的心理准备

　　琥珀教育留学专家表示，相比于高龄学生，中考生由于年龄小、心智不够成熟等特点，留学会存在更多不稳定的因素。如果家长让孩子中考后留学，仅仅是因为孩子成绩不好难以进入国内优秀的高中，那么孩子出国后对于海外学习环境也不一定就能适应。因此中考生准备留学时，应该提前了解中西文化的差异，有意识地参与更多集体活动，提升沟通能力。同时，虽然许多海外中学不要求中考后留学的学生提供雅思/托福等语言考试成绩，但语言基础是必须打好的。

　　“许多学生对于出国留学生活的设想过于理想化认识。出国之后可能面临的孤独感以及生活、饮食习惯、文化环境的改变都需要一个逐步适应的过程，最好事先带孩子体验一下国外的学习生活。”

　　各个国家高中学制不同，提前做好规划

　　记者了解到，有些国家的高中阶段与中国类似，都是读3年。但许多国家的中学学制与国内有差异，例如美国高中通常是4年制，澳大利亚高中通常是2年制，新西兰的中学阶段是9~13年级(11、12、13年级可视为高中3年)。海外高中通常有3或4个学期，大部分在秋季开学。而且，不同国家课程的设置各有不同。例如，英国面向14~16岁学生的课程主要是GCSE，中考后留学英国的学生可以申请2年的GCSE课程。除了主要的课程外，国外高中通常提供丰富的选修课程，占课程中较大比例。

　　留学专家建议，如果有意向让孩子在高中阶段出国就读，建议家长最好至少提前一年到一年半开始准备。这主要是由于国外学校的学位有限，有些热门学校甚至需要提前一年报名。

　　提高自理能力及自控能力

　　琥珀教育留学专家表示，近年来，留学生在海外出现事故的事件也偶有发生，海外不是治安的天堂，也可能会有枪击、诈骗等各类突发事件。年龄比较小的中学生，留学风险往往更高。因此，加强海外生存技能就十分重要。

　　启德教育留学专家建议，在留学准备期学生需要提升个人自理能力以及自控能力。“出国读高中的留学生一般没有独立生活过，出国后一旦在学习和生活中碰到困难，很容易就产生负面的情绪，觉得自己深受打击。另外，由于国内外文化背景的差异，留学生在国外会面对很多社会上的所谓“新鲜”的诱惑。在这时候，如果孩子没有办法正确辨别是非的能力，控制好自己的行为，很容易受其影响，误入歧途，严重的话很可能毁掉整个留学生活。

　　国外中学种类繁多，可精挑细选

　　国外中学往往分为公立、私立、教会中学几种，其中，还细分男校、女校、混校、住宿、走读等多种类型。那么究竟哪种学校比较好？这就要从学校的办学质量、设施条件、校园环境等多个角度去考虑。

　　公立和私立都有优质学校，多数公立学校不会提供住宿，学生要在外面找房子住或住在当地寄宿家庭里，比较考验学生的独立能力。而不少私立中学则提供寄宿，对于独立生活经验不足的低龄学生来说更适合。

　　琥珀教育广州分公司运营部项目经理汤慧艳表示，出国读高中是一项不小的投资，尤其是顶级私立中学学费通常更高。因此家长选择学校的时候，要合理权衡学费问题。有些高中虽然学费不高，入学条件不难，但办学水平低下，环境恶劣。因此，在选择学校的时候应该慎重考虑，综合评估。

编辑： 唐巧燕

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