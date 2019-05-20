南粤校园中华经典诵读文化艺术节举办

彰显中华语言文化与优秀传统文化魅力，深化对中华优秀传统文化的认识，深入发掘岭南文化基质，培养和激发当代大学生和中学生的爱国情怀和强烈的社会责任感。

为庆祝新中国成立70周年，贯彻落实习近平总书记关于青年成长的系列重要讲话精神，弘扬中华优秀传统文化，由广东省教育厅、广东省语言文字工作委员会、中共广东省委宣传部主办，五邑大学承办的“2018-2019学年度南粤校园中华经典诵读文化艺术节”活动（以下简称“南粤经典诵读艺术节”）定于2019年5月18日、19日分别举行决赛和汇报演出暨颁奖典礼。

本届南粤经典诵读艺术节以“品经绎典·青春筑梦”为主题，下设“博雅·创新·传承——岭南优秀文化经典演绎大赛（大学组）”、“诵读·思辨·践行—中华文化经典诵读大赛（中学组）”两个子项目比赛，旨在彰显中华语言文化与优秀传统文化魅力，深化对中华优秀传统文化的认识，深入发掘岭南文化基质，培养和激发当代大学生和中学生的爱国情怀和强烈的社会责任感。

本届南粤经典诵读艺术节自2018年10月启动以来，全省各高校、各市教育局高度重视并积极组织学校参与，自行举办校内选拔赛、区县市选拔赛，并推荐优秀作品进入省级复赛。组委会迅速成立南粤经典诵读艺术节工作组，前往各地各高校广泛宣传，组建近150名志愿者队伍进行联络答疑。复赛共收到来自省内77所高校和17个地级市教育局及省属中学（含中职学校）推荐的作品，共计103份。复赛评委老师表示，本次赛事作品选题具有明显岭南特色，诵读演绎形式丰富多彩，展现了新时代学生传承创新、积极向上的精神风貌，传承中华优秀传统文化，传递青春正能量。

经公正严格评选，晋级决赛的学校有中山大学、暨南大学、五邑大学等41所高校和华南师范大学附属中学等23所中学（含省直属学校）。

大学组比赛以演绎岭南优秀传统文化为主题，从演绎《刑场上的婚礼》《红头船之魂》到《彩云追“粤”》《木棉花开》，无不体现了岭南人民勇立潮头、包容海纳的独特魅力。中学组比赛为本次南粤艺术节的新增设组别，吸引各地级市初高中学生参与，以诵学、品读中华文学经典为主线，看到《华夏颂》《咏梅》《我爱这土地》等，用诗乐舞、朗诵、乐器等诠释经典的时代意义。

两个子项目活动的省级决赛分别于5月18日在五邑大学学生活动中心和学生综合服务中心举行，决赛队伍将现场演绎作品，角逐特等奖、一等奖、二等奖。5月19日晚上七点半，本次南粤艺术节成果汇报演出暨颁奖典礼将于五邑大学吕志和礼堂举办。

习近平总书记指出，“文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信，中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力，也是中国特色社会主义植根的文化沃土。”本次南粤艺术节积极响应国家号召，汇聚广东省各中学、大学最优秀的语言艺术作品，以实际行动和青春力量传承、创新、演绎中华优秀传统文化，为祖国70周年华诞献礼！