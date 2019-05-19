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学习那么紧张，要不要午睡？

2019-05-19 07:42 来源：钱江晚报 沈蒙和
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　　虽然安排午睡是今年夏天杭城中小学的普遍做法，但并不是人人都赞成。记者在采访中发现，大家始终纠结两个问题：一是现在学生课业紧张，尤其是要面对中考的初中生，专门挤出时间午睡，有必要吗？二是对中小学生的生长发育来讲，午睡到底是趴着好还是躺着好？

　　为此，记者采访了学生、老师、家长和医生。

　　学习那么紧张，要不要午睡

　　记者采访发现，大多数老师都支持午睡，但学生们就正反意见不相上下。

　　杭十三中初二14班班主任沈炜就举双手支持“午睡制”。今年4月中旬开始，一到中午12点半，该班学生都会自觉拉上窗帘，趴在课桌上午睡40分钟。这样的“特殊待遇”，就算放眼整个杭城初中，也是很罕见的。

　　在杭十三中，班主任可以根据学生需求安排午休，但近年来选择午休的班级很少，初二14班是其中之一。沈老师说，从2015年起，她就在班上推行午睡制——初中生学习压力很大，中午不睡，下午上课会打瞌睡，学习效率不高；午睡40分钟，不会耽误学生们的学习进度，还有益于加速学习进度；有助于放松身体。据沈老师观察，除了午睡时睡眠姿势不正确、睡前喜欢翻来覆去的学生外，学生睡后颈椎酸痛的情况较少。

　　沈老师的观点，赢得了不少中小学老师的认同，尤其是体育老师。一位初中体育老师直言：“入夏后学校不让孩子午睡，难道让学生下午一边打瞌睡一边听课吗？用中午40分钟来写作业、看书，下午更容易没精神。”

　　喜欢午睡的自然是夏季容易犯困的小孩子。就读于杭州某初中的初二女生小李就表示，如果没有午睡，自己下午第一节课绝对撑不过去。“从幼儿园起，我就养成了午睡的习惯。平时在家里也是每天必午睡。初中学习压力大，晚上基本要到11点后才睡，早上6点就要起床，中午不补个小觉，感觉身体吃不消。”小李还表示，在班上，像自己这样的“睡神”占多数。

　　但也有学生表示，午睡因人而异，没必要“一刀切”。“尤其是学习效率相对较低的人，完全可以利用午睡这段时间来学习。”午睡时间选择到老师办公室看书的三年级男生小徐告诉钱报记者。

　　有学生认为，睡眠时间因人而异，对于中午不需要午睡的人而言，强制睡觉反而容易引起反效果，而且趴着睡很难入眠。

　　也有的学生表示，午休即可，不用强制午睡。在他们看来，中午只要给一段休息时间，能放松思绪、舒缓压力就好。“其实每个班总有几个睡不着的学生，比如我，午睡时，老师一般都建议我趴着休息一会儿。即便睡不着，午休还是很重要的，通过午休，我能放空一会儿，为下午的学习做充分准备。”杭州采荷实验学校初二学生小高说。

　　相对来说，家长们对午睡态度比较佛系：中小学能安排午睡固然好，不安排也影响不大。中午去操场上活动活动、或者闭目养神都能放松。

　　躺着睡好，还是趴着睡好

　　对于睡姿的争议，基本上呈一边倒状态：躺着睡，肯定比趴着睡好。

　　这点也得到了医生专家的肯定。浙江省人民医院骨科主任毕擎认为，头歪着睡40分钟，很容易流口水，颈椎长时间弯曲，醒来很容易肩颈酸痛。

　　有校长直言：要午睡，必须让孩子躺平了睡，否则不如不睡。

　　但更多校长觉得，能睡总比不睡好。为解决孩子们趴着睡的不适感，不少学校采用的办法是建议孩子们垫一只小枕头，俗称“午睡枕”。

　　“让学生带午睡枕来校，不是长久之计。”一名教龄20多年的小学老师说。

　　“特别是那些午睡神器，容易分散注意力，还会让初中生书包鼓鼓囊囊的。午睡时间都不长，所以简单方便才更好。”杭州某初中老师表示。

　　毕主任建议，如果学生真要趴着睡40分钟，最好前额靠在课桌上，保持头部与课桌有10度左右上抬角度，学生还可以买一个中部挖空的午睡枕，这样既能固定头部不乱动，还能保证脸部五官悬空，不压迫眼球，也不会影响呼吸。

　　没有躺着睡条件的学生，想要保证午睡质量，除了保证头部不歪，还应根据自身身高，保证睡前课桌高度与上半身肩膀腋部高度平行。“举个例子，上半身比较长的学生，可以在桌上多垫几个枕头；个头比较小的，桌上铺一层毛巾，保证不硌脸就好。选择适合自己的桌子高度，能保证趴着睡时脊椎弧形不会太大，颈椎弯曲角度也基本控制在20°左右，尽量避免身体肌肉疲劳。”毕主任解释道。

　　●医生篇

　　杭州市第七人民医院儿童心理科主任、浙江大学医学院精神卫生中心周国岭认为，对于学校没有午睡条件的孩子来说，最好的办法就是晚上早点睡觉，睡够10个小时。特别是小学阶段，学生最好晚上9点就上床睡觉，最佳起床时间是第二天早上7点。如果学生晚上睡眠时间充分，白天精力充沛，那么中午不睡觉也问题不大。

　　想要做到健康午睡，还要注意以下五点：

　　1、较为理想的午睡应该是在安静避光的环境侧卧。

　　2、U形枕垫在脖子下，靠着椅背睡觉。

　　3、午饭后适当走动再午睡。

　　4、午睡时间控制在15~30分钟。

　　5、尽量不要选在走廊或正对空调的地方，避免引发感冒、关节疼痛和肌肉酸痛。

　　●学校篇

　　对于学校没有午睡条件的孩子来说，以下四种方法，也能让下午精神饱满：

　　方法一：发呆5分钟

　　发呆是最简单的减压方式。研究者发现，心无杂念、脑子里什么也不想的时候，大脑中的α脑电波得到加强。α脑电波可以抑制信息超载，让注意力和意念更加集中，从而改善情绪，减轻压力，缓解焦虑不安，还能加强记忆力，缓解疼痛，并提高免疫力。

　　方法二：吃点健康零食

　　课间吃点健康零食，既可以让孩子得到身心的放松，还有助于补充营养。上午10点或下午3点下课期间，学生可以选择酸奶、水果、坚果等比较健康的零食，来个短暂歇息。

　　方法三：出门晒晒太阳

　　下课感到疲倦时，不妨晒晒太阳。可以多晒晒背部、双腿和头顶，有助于钙的吸收、合成，还能提高免疫力，每次晒10分钟就可以。

　　方法四：和同学分享一件趣事

　　欢笑是最好的减压良药。学习一两个小时后，和同学分享一件趣事，或看看漫画书等，都可以瞬间降低体内的压力激素。

编辑： 柯丹洁

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