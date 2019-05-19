广东“学分互认”方案征集意见：本专科之间学分可转换

日前，广东省教育厅起草了《广东省高等教育学分认定和转换工作实施意见（试行）（征求意见稿）》，正在向社会公开征求意见。

日前，广东省教育厅起草了《广东省高等教育学分认定和转换工作实施意见（试行）（征求意见稿）》，正在向社会公开征求意见。

《意见》旨在建立和完善学分银行管理制度，实现学分认定、积累和转换，促进各级各类教育的沟通和衔接，搭建人才成长“立交桥”，建设全民学习、终身学习的学习型社会。

专科学历可认定为本科学分

根据《意见》，已具有国民教育系列专科（本科）及以上学历者，或已参加国民教育系列专科（本科）及以上学历层次学习的学习者,进入高等学校专科（本科）专业学习，其所学课程与现有课程名称相同或相近，教学目标相近，教学内容相关度在80%以上，可认定和转换为高等学校对应课程的学分。

中职学历者就读专科、专科学历者就读本科时，原所学课程与现有该类课程名称相同或相近，教学内容相关度达到100%的，可认定和转换为高等学校对应课程的学分。低一级学历的学分认定和转换仅适用于实践技能类课程。

除此之外，高等教育自学考试课程、在线课程学习证书、国家职业资格证书、技能等级证书、培训证书等也可以认定和转换为相应的学分。

原则上，认定和转换的全部学分不得超过相关专业毕业总学分的50%。内容相同或相近的国家职业资格证书、培训证书、竞赛奖励等成果不得重复转换，以最高级所认定的学分进行转换。

志愿服务、创新创业也能算学分

值得一提的是，省级以上技能、专业竞赛等竞赛奖励奖项，根据竞赛内容、级别和名次，经评审后可认定和转换为相应高等学校对应课程的学分。

各级非物质文化遗产代表性项目代表传承人、技能大师和工匠大师，其所学专业与其专长相匹配，相应高等学校应承认其成果并分配相应学分。

职业经历、实习实践、志愿服务、创新创业、科学研究、社会服务、文化传承、专利版权等体现资历、资格和能力的学习成果，通过一定的标准和程序，经认定后可转换为相应高等学校对应课程的学分。

目前，《意见》正向社会公开征求意见，截止日期为2019年5月24日。