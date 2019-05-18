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2019亚洲电影展广州站5月17日至22日举行

2019-05-18 12:50 来源：南方网
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　　5月17日，“2019亚洲电影展”广州站开幕式在广州塔金逸空中电影城举行。巴基斯坦电影——《加载婚礼》作为开幕影片，拉开了这场精彩纷呈展映活动的帷幕。

　　作为亚洲文明对话大会内容之一的“2019亚洲电影展”，由国家电影局主办，这次以“文明之光，银幕绽放”为主题。影展将于5月16日至23日，在北京、上海、广州、成都、西安5个城市的14家影院举办200余场放映活动，出自亚洲30余个国家和地区的60余部电影佳作从不同视角分为了六个单元，包括亚洲经典、亚洲当代、亚洲动画、亚洲纪录、亚洲剧汇及亚洲乐海，影迷可以通过年代、类别、类型快速选择心仪影片。

　　其中，“2019亚洲电影展”广州站在5月17日至5月22日，集中在广州塔金逸空中电影城、百丽宫猎德店、百丽宫天环店3家影城进行。广州站将围绕“都市节拍”的单元主题展映其中的17部作品，为影迷呈现亚洲各国各地区的多元文化风采，是一次别有风味的光影艺术饕餮盛宴。

　　这次展映的影片包括荣获第20届上海国际电影节亚洲新人奖最佳影片和最佳摄影的马来西亚电影《分贝人生》、入围第70届戛纳电影节“一种关注单元”的女性电影《美女与猎犬》、获得第31届东京国际电影节主竞赛单元最佳影片提名的土耳其电影《席琳的召唤》、关于生与死哲学性思考的泰国电影《死于明日》、由马基德·马基迪导演的印度电影《云端之上》，还有孟加拉电影《离开达卡》、巴基斯坦电影《加载婚礼》等等。

　　特别值得一提的是，为惠及广大影迷，本次展映影片的票价将大大低于平常商业影片票价，仅设定为两档——20元与30元。

编辑： 唐巧燕

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