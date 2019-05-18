广东10高校入选 数量居全国第4

这些榜单的统计口径，主要是依据世界大学排名中心（CWUR）、QS世界大学排名、上海软科世界大学学术排名（ARWU）和泰晤士高等教育世界大学排名（THE）四大权威排行榜2018—2019年度的数据。

这两天，南方报业传媒集团南方教育智库独家发布了《四大湾区高等教育竞争力评价报告》和《2019年世界大学第三方指数研究报告》两份榜单，系统展示了大学被第三方评价机构排名的综合情况。

这些榜单的统计口径，主要是依据世界大学排名中心（CWUR）、QS世界大学排名、上海软科世界大学学术排名（ARWU）和泰晤士高等教育世界大学排名（THE）四大权威排行榜2018—2019年度的数据。

内地大学在这四大权威世界大学排行榜中表现如何？广东有哪些高校排名亮眼？

“双一流”大学跻身榜单前50%比例高

根据2018—2019年度数据，内地进入CWUR、QS、ARWU、THE4个排行榜的共有137所高校，包括95所“双一流”建设高校。

其中，ARWU有123所内地高校上榜，占总数的比例最高，为12.3%；上榜QS的40所内地高校均为“双一流”建设高校；有108所内地高校入选CWUR；72所内地高校在THE榜上有名。

CWUR中有35所内地高校进入前500名，34所是“双一流”建设高校；进入QS的内地高校全部为“双一流”建设高校，其中22所进入前500名；ARWU中有51所内地高校进入前500名，其中48所是“双一流”建设高校；由于全世界共有1258所高校入选THE，因此按照前600名来统计前50%的情况，内地有25所高校进入前600名，其中有24所是“双一流”建设高校。

可以看到，4个排行榜中“双一流”建设高校进入前50%的比例较高，而同时也有4所非“双一流”高校跻身前50％，表现十分抢眼，包括了广东的南方科技大学，以及南京工业大学、南京医科大学和首都医科大学。

清华3个排名高于北大

南方教育智库研究员分析发现，进入任一榜单前100名的内地大学有6所，分别为：清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学和中国科学技术大学；均进入4个排行榜前100名的大学仅清华大学和北京大学2所。

综合来看，清华大学在3个排行榜的排名均高于北京大学。复旦大学、上海交通大学、浙江大学势均力敌，中国科学技术大学在注重教学质量和科研产出的THE排名中高于上述3校。

广东高等教育学会副会长、广东医科大学副校长曾志嵘分析，内地大学在四大排行榜有不同表现，是因为各机构制定了不同的评价指标和权重。THE以教学（30%）、研究（30%）、论文引用（30%）、产业收入（2.5%）和国际化程度（7.5%）等5个一级指标作为衡量尺度对全球大学进行评估；QS和CWUR更多考量大学机构的“科研产出与影响”，两排行榜指标科研部分都占到权重的60%左右；ARWU则把更多关注点放在大学机构教学职能上。

中大华工四大榜单均上榜

在4个排行榜中，中国内地哪些省份高校上榜数量更多？

根据统计发现，内地25个省份榜上有名，北京（22所）、江苏（19所）、上海（12所）、广东（10所）和陕西（9所）位居前5位，浙江、湖北、湖南、山东和重庆位居第6至10位，均有超过5所上榜。

广东则有10所高校入选，数量位居全国第4位。其中，中山大学各榜单名次较靠前（QS第295名，CWUR第202名，THE位于301—350，ARWU位于101—150），其次是华南理工大学（QS位于541—550，CWUR第319名，THE位于501—600，ARWU位于201—300）。

其余广东高校仅入选1—3个排行榜，包括南方科技大学、暨南大学、南方医科大学、深圳大学、华南师范大学、广州医科大学、华南农业大学、汕头大学。