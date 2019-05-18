粤298名学生“在家上学”

中小学生课外负担真的减轻了吗？民办中小学变相“掐尖”怎么罚怎么管……继上线“广东民声热线”节目后，广东省教育厅对节目组网络票选的“民声十问”做出权威回应。

中小学生课外负担真的减轻了吗？民办中小学变相“掐尖”怎么罚怎么管……继上线“广东民声热线”节目后，广东省教育厅对节目组网络票选的“民声十问”做出权威回应。

问：课外负担真的减轻了吗？

答：全省中小学校已普遍开展校内课后服务

省教育厅相关部门负责人表示，去年，全省多个部门联合开展了专项治理，对校外培训机构存在安全隐患、证照不齐、虚假宣传、“超纲教学”“超前教学”“强化应试”、培训结果与招生入学挂钩等违规行为进行整治；同时，对中小学组织“秘考”选拔学生、“非零起点教学”，教师违规补课或组织、推荐、诱导学生参加校外培训机构培训等行为进行治理。

全省共摸排校外培训机构总数24833所，其中，有17418所存在安全隐患、无证无照、培训与招生挂钩、超纲超前教学等问题需要整治。截至去年底，全省143个县（市、区）已基本完成专项治理整改任务，17418所培训机构完成整改，取得了阶段性效果。

目前，全省中小学校已普遍开展校内课后服务，有的学校还与第三方社会机构合作，在一般托管服务的基础上，开展体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、社团及兴趣小组活动，满足学生多样化学习的需求。校内课后服务解决了小学生“三点半”放学给家长接孩子造成的难题，减少了中小学生对校外培训机构的依赖，得到社会的广泛赞誉和家长的普遍欢迎。

问：广东多少人“在家上学”？

答：有298人，将严查“私塾”培训替代义务教育

教育部发文指出，近年来，一些社会培训机构擅自招收适龄儿童、少年，以“国学”“女德”教育等名义开展全日制教育、培训，替代义务教育的学校教育，极个别父母或者其他法定监护人送子女去培训机构或在家学习，无正当理由未按法律规定保障子女入学接受义务教育，导致相关适龄儿童、少年接受义务教育的权利和义务不能依法实现。有研究机构曾发布调查指出，广东的“私塾”在读人数最多。广东究竟有多少适龄学生没有进入义务教育学校就读？

省教育厅相关部门负责人回应道，2018年12月，广东在全省范围内开展了疑似失学儿童摸排核查及劝返复学工作。经各地核查，全省共摸排出在家上学（含私塾、国学等）学生298人，主要分布在广州、深圳、惠州、茂名、汕尾等市。目前各地正积极采取有效措施对其劝返复学。

今年4月，省教育厅在全省部署开展了妨碍义务教育实施排查整治工作，要求各地教育行政部门在今年6月底前，对辖区内机构或个人违法违规导致适龄儿童、少年未接受义务教育的行为，尤其对以“国学”“女德”教育等名义开展全日制教育、培训，替代义务教育学校教育行为；对群众反映强烈的小学、初中毕业年级学生参加校外培训机构或个人组织的刷题班、辅导班等不到校正常上课行为；对不严格履行休学手续，无正当病假、事假证明长期请假等问题，以及以其他方式组织学习替代接受义务教育的行为，要联合相关部门坚决予以纠正，发现一起查处一起，依法依规严厉查处问责。

问：民办中小学变相“掐尖”

答：可寄宿民校五成招生计划要面向本区

省教育厅明确要求民办中小学与公办学校同步招生，不得以面试、面谈、人机对话、简历材料等任何形式为依据选择生源。有关负责人表示，“今年要下大力气规范民办义务教育阶段学校的招生行为，这是重中之重。”有家长担心，上有政策下有对策，可能催生其他更加隐秘、不公平、不公开的“掐尖”手段，对学生和家长的负担可能不降反增。

省教育厅相关部门负责人表示，今年，广东省将下大力气进一步规范民办义务教育学校招生管理，要求各地按照“谁审批、谁负责”的原则，将民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，明确区域内招生计划和区域外招生计划以及录取方式，与公办学校同步招生，不得以面试、面谈、人机对话、简历材料等任何形式为依据选择生源。民办中小学校应当主要在审批机关管辖的区域范围内，按照核定的招生计划招生，无寄宿条件的民办学校不得跨区域招生，有寄宿条件的民办学校原则上面向审批地招生，面向审批地的招生计划不得少于本校招生计划的50%，跨区域招生的招生计划及录取方式由各地级以上市教育行政部门确定。对报名人数超过招生计划的民办学校，省教育厅坚决支持各地市、县（市、区）教育局采取电脑随机派位方式进行招生。

同时，省教育厅通过书面督办、专项治理、飞行检查等多项措施，严厉整治中小学“掐尖”招生乱象。下一步，省教育厅将指导各地教育部门进一步完善招生入学管理办法，建立招生范围、招生计划和招生结果公示制度，完善招生入学监督工作机制，建立违规问题曝光机制和通报制度，完善违纪举报和申诉受理机制，健全违规招生查处和责任追究机制，主动公布招生咨询方式、投诉举报电话和电子信箱，畅通举报和申诉受理渠道，主动接受新闻媒体和社会监督。