国内首部葡语国家黄皮书发布

5月16日，“葡韵湾区2019”学术研讨会在广东外语外贸大学举办，并正式发布了国内首部葡语国家黄皮书《中国与葡语国家合作发展报告（2019）》。

5月16日，“葡韵湾区2019”学术研讨会在广东外语外贸大学举办，并正式发布了国内首部葡语国家黄皮书《中国与葡语国家合作发展报告（2019）》。

据悉，《葡语国家黄皮书：中国与葡语国家合作发展报告（2019）》是由广东外语外贸大学葡语国家研究所策划，广东、澳门和北京学者参与研制的我国第一部综合研究中国与葡语国家合作发展的研究报告。报告分为总报告、经济贸易篇、社会文化篇和国际关系篇，综合研究分析中国与葡语国家的合作发展情况，梳理出各领域合作的不足之处并提出建议，是了解和研究中国与葡语国家合作发展的重要参考资料。

《葡语国家黄皮书：中国与葡语国家合作发展报告（2019）》

报告认为，2017-2018年，中国与葡语国家的商品贸易蓬勃发展，实现了29.4%和25.3%的增长，2018年达1473.54亿美元。中国与葡语国家的服务贸易合作加深，直接投资大幅提升，承包工程增长迅速，劳务合作稳定推进。通过进博会、广交会、京交会、金砖国家经贸部长会议、中国与葡语国家企业经贸合作洽谈会、澳门国际贸易投资展览会等平台促进了经贸的快速发展。

广东外语外贸大学党委书记隋广军在致辞中表示，黄皮书的发布代表着广东外语外贸大学对葡语国家和相关的粤港澳大湾区研究进入了新的阶段，建立了新的平台。希望葡语国家研究团队进一步提高皮书质量、彰显研究特色、不断提升影响力，通过进一步加强与葡语国家以及澳门科研机构和高校的合作，共同为促进中国与葡语国家合作发展做出更加积极的贡献。

“葡语国家黄皮书得益于广东外语外贸大学研究团队持之以恒的努力，此次发布会是联系中国与葡萄牙语国家友谊的好机会，相信在各方的努力之下，中巴关系将进一步深入发展。”巴西驻广州总领馆总领事佩德罗·特拉强调，葡萄牙语师生对促进巴西与中国人民交流、增进两国人民友谊的重要作用。由于葡萄牙语的教学和使用，中国与葡语国家的外交、商贸、教育、文化方面的关系越来越紧密、葡萄牙语也越来越国际化。

澳门经济学会会长、澳门特别行政区政府政策研究室前主任刘本立指出，澳门作为中国内地与葡语国家长期友好关系中的重要桥梁，发挥着独特的纽带作用。在粤港澳大湾区国家战略的指引下，澳门作为中国与葡语国家商贸合作服务平台必将受到更大的重视、得到更好的发展。

嘉宾合影

在“葡韵湾区2019”学术研讨会上，澳门科技大学可持续发展研究所所长刘成昆教授、澳门大学葡萄牙语系儒利奥•雅托巴副教授、河海大学投资研究所执行所长宋敏副教授、广东外语外贸大学孟丁教授、广东国际战略研究院赖雪仪研究员、严少华研究员、广东外语外贸大学尚雪娇老师分别进行主题发言。