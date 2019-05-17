尚德机构升级免费课小程序 延展服务内容

无论是希望提升工作技能的职员，还是刚刚踏入职场的新人，都能从课程中有所收获。

2019年5月，尚德机构小程序“上课去尚德”迎来更新，除了近代史、古代汉语、当代文学等考试科目免费学外，还增加了改善职业形象、职业生涯规划、平衡职场生活等免费课程，目标受众定位为职场新人，以及希望提升职业能力的职场人。

大部分自考用户学习的最终目标是为了实现更好的就业，数据显示，2017年，拉勾网平台上具有本科及以上学历的求职者占比达73.1%，剩余的26.9%的求职者也多具有大专学历；招聘单位提供的薪资水平明显与学历相关，2016年，拥有本科学历的应届毕业生比拥有专科学历毕业生薪酬高700-800元。

植根于微信的小程序便于学员使用，能有效提高学员学习效率。对企业而言，小程序免下载、开发成本低、易分享的特性，更便于服务真正有学习需求的用户。“帮用户节省时间的产品是好产品。用户的时间很宝贵，我们要让用户在最短时间里感受产品的核心，判断是不是他想要的，而不是打开App、看几秒钟广告、注册，在层层堆叠的功能中寻找自己想要的……大量用户都流失在这一环节。”尚德机构相关负责人表示。

目前，尚德机构多个学院的讲师参与到免费课中，提供了包括实用的“Excel神级技巧”、“职场PPT教学”、“看电影学英语”、“零基础学PS”等工作技能课程；“面试攻略”、“职场穿搭”、“职业生涯规划”、“缓解工作焦虑”等职业辅助课程；以及“摄影基础原理”、“整理收纳技巧”、“怎样做投资”等生活相关服务。

据介绍，每个课程都会在课程页列出课程简介、课程收获、适宜人群及教师资质。以法律常识课为例，南开大学法学硕士、研习法律七年的尚德机构金牌教师王艳分，会在课程中讲解“分手后是否该给钱”、“如何有效防止婚后财产纠纷”、“购买期房过程中的猫腻”等与工作生活直接相关的法律常识，适合在婚姻、劳保、消费等方面遇到纠纷的上班族。

除服务期的学员外，这些课程也对公众免费开放。无论是希望提升工作技能的职员，还是刚刚踏入职场的新人，都能从课程中有所收获。尚德机构CEO刘通博认为，免费学能不断强化整体用户体验，可以让更广泛人群熟悉尚德学习平台和教育服务。随着品牌认知不断强化，将触达到更广泛的学员群体。