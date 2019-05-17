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就业率要“含金”不要“注水”

2019-05-17 07:16 来源：南方日报 王庆峰
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　　高校毕业生就业创业，是实现经济持续健康发展、民生改善和社会大局稳定的重要保障。各大高校排名、学生填报志愿，就业率都是重要的参考数据。但是，漂亮的数据可能暗含“水分”。据媒体报道，每年都有高校设定各种条件，将毕业签约与论文答辩、毕业证、学位证“有机结合”，人为制造出就业率。

　　针对就业率“注水”等现象，教育部近日发出《关于进一步加强高校毕业生就业状况统计核查工作的通知》，要求严格落实“四不准”：不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩，不准以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议，不准将毕业生顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料。此前，教育部已经多次下达通知，严禁用各种条件和毕业生签约挂钩，对就业作假、违规者实现“一票否决”。

　　将两证与签约挂钩，在许多地方并不鲜见。东北某高校，数百名学生和已经破产消失的企业或根本就不存在的单位“签约”，只求完成任务，顺利毕业；西北某高校，数百名毕业生报考基层服务项目时才发现已经“被就业”；有的学生想考公务员或考研，只能自己想办法“灵活就业”……高校为何如此痴迷就业率，连学生合法权益都不管不顾？原因在于，就业率关系到学校的“生死存亡”，就业率低的专业，相关的生源补贴、经费也会受影响。因此，尽管禁令年年发，但个别学校依然顶风作案。

　　设置就业率这一指标，目的就在于激励各高校的竞争氛围，引导他们以市场为导向，不断改进教学质量，培养更多适合社会需要的人才。但也得承认，只看就业率高低，无法真实反映出学生的培养质量。因为在所有的教育类型中，职业教育的就业率最高，比清华北大的就业率高多了，但能因此说其培养质量就普遍都很好吗？如果学生找到的工作，反映不出学历和文凭的分量，那么“金字招牌”再闪亮、口号再响亮，又有何作用呢？可见，就业率不应该仅是找到一份工作，还要看工作的质量和成效，学生的才华是否得到施展。

　　随着社会经济不断发展，高校毕业生就业越来越多元化，就业率这一评价指标已经很难反映出真实的就业状况。比如现在的就业方式越来越多样，许多年轻人自主创业，或者选择新业态、新职业，还有的学生是“慢就业群体”，该怎么看待呢？应该建立更加科学立体的就业评价体系。一方面要对就业状况分门别类，不仅要意识到中央直属高校和地方高校的培养目标不同，也要对有就业意愿的应届毕业生、自主创业毕业生、“慢就业”毕业生等不同群体分别进行统计和评价；另一方面，要将大学生的薪酬水平、岗位与专业匹配性、福利和社会保障等指标纳入就业评价体系，避免单一指标造成“一叶障目”。

　　目前来看，就业率作为一种考核指标，对推动学生创业就业具有很大价值，其所引发的“注水”“造假”等现象，也不能消解指标本身的意义。我们固然需要就业率，但需要的是含金量更高的就业率。教育部发文禁止就业率与两证挂钩，无疑是一项有力的措施，至于如何保障其落实，还有赖于严格的核查制度吧。

编辑： 柯丹洁

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