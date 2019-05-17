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中大华工南科大居省内前三

2019-05-17 07:15 来源：南方日报 姚瑶 吴少敏
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　　目前各类大学排名层出不穷，公众、政府、大学如何在众多第三方评价中进行综合判断？各种第三方评价的数据如何通过系统整合进行客观解读？

　　南方教育智库发布最新研究成果《2019年世界大学第三方指数研究报告》。通过独家整合四大世界大学排名，设置世界大学第三方指数（Third-party University Ranking Indexes，简称TUI）进行分析，呈现大学被第三方评价机构排名的综合情况。2019年全世界共有1142所大学入选TUI，广东10所高校榜上有名。

　　中国135所高校入选数量居全球第二

　　为反映大学在各种第三方评价信息中的总体表现，南方教育智库建立研究方法、计算模型和计算规则，搭建大学第三方评价数据库，将内容各异、标准不一、权重不同的评价信息进行整合和运算，形成综合指数TUI。

　　根据统计，2019年共有1142所大学入选TUI排名，遍布全球。

　　从地区来看，欧洲入选的大学最多，有435所占38.09%，亚洲入选大学有341所占29.86%，北美洲入选的大学有253所占22.15%，南美洲47所占4.12%，大洋洲45所占3.94%，非洲21所占1.84%。

　　从国家来看，入选大学数量最多的3个国家分别是美国、中国和英国，其中美国共计215所，占入选大学总数量的18.83%；中国共计135所占11.82%，包括中国内地107所、中国台湾21所、中国香港6所、中国澳门1所；英国共计80所占7.01%。

　　在世界前100名高校中，美国入选数量最多达46所，其次是英国9所、德国6所、澳大利亚6所和中国5所。

　　斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院位居世界前3名，英国的剑桥大学、牛津大学，以及美国的加州理工学院、普林斯顿大学、芝加哥大学、耶鲁大学和哥伦比亚大学位居世界第4至第10名。

　　中国共5所高校进入世界前100名，分别是清华大学（第33名）、北京大学（第40名），香港大学（第72名）、浙江大学（第83名）、复旦大学（第98名）。

　　广东10所高校入选中大排名内地第八

　　广东高校表现如何？

　　TUI排名中，广东共有10所高校上榜。其中，中山大学（世界第220名，内地第8名）、华南理工大学（世界第395名，内地第19名）和南方科技大学（世界第432名，内地第25名）位列广东省高校的前三位。深圳大学（601—700名）、南方医科大学（701—800名）、暨南大学（801—900名）、华南师范大学（801—900）、华南农业大学（801—900名）、广州医科大学（901—1000）和汕头大学（1000+）也入选TUI。

　　总体来看，广东10所上榜高校均为广东省高水平大学和“冲一流、补短板、强特色”建设单位。2015年广东率先在全国启动了高水平大学、高水平理工科大学建设，大力度改革、大手笔投入和超常规发展，使得广东高水平大学群正在崛起，成绩突出。2018年启动的新一轮“冲一流、补短板、强特色”更为广东高校发展提供有力支撑。

　　专家：

　　TUI是大学第三方评价的

　　“第四只眼睛”

　　南方教育智库构建TUI指数，为分析大学在第三方评价中的状态提供了一个新的角度和方法。“TUI是大学第三方评价的‘第四只眼睛’。”南方教育智库特聘专家、广东高等教育学会副会长、广东医科大学副校长曾志嵘说。

　　广东省高等教育研究院副院长劳汉生认为，目前全球影响较大的大学排名至少有45个，当前面临的问题己经不是排名是否应该存在，而是如何对这些排名综合评判？TUI的研究，探索了较有效的综合评判方法，构建出尽可能反映各类第三方评价总体趋势的指数。

　　“南方教育智库探索的TUI指数是一种有益的创新。”暨南大学副校长、教授张宏认为，现存各种大学排名，都有自己的取向和偏好，也必然同时存在评价的偏向。TUI采用的加权组合综合评价，综合比较和分析大学多个排名作用于同一所大学时的状态，可以减少单个排名产生的偏倚，更加全面衡量大学的办学状况。

编辑： 柯丹洁

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