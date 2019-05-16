广州普高首次试行自主招生

鼓励创新考核方法 考生中考成绩仍需“过线”。

今年是广州普通高中学校试行自主招生的第一年。5月13日下午，22所示范性普通高中公布自主招生简章。各校围绕学科特长和创新潜质的要求，在自主招生简章中设定了报名条件。根据要求，各校不能组织考试，要以学生综合表现评价为重要参考，鼓励创新考核办法，对考生的个性特长、综合素质作出全面考查和准确评价。

多所学校要求学生

有学科特长和创新潜质

2019年试行自主招生的学校范围为省、市属示范性普通高中和每区1所区属示范性普通高中（经区教育局选定），即共计22所学校试行自主招生，招生计划共计1274个。其中省、市属示范性普通高中11所，招生计划共660个，面向全市招生；区属示范性普通高中11所（每区1所），招生计划共614个，面向本区招生。公办普通高中招收符合条件的随迁子女不得超过学校自主招生计划的8%。

根据相关文件，自主招生学校可在自主招生简章中设定报名条件。在已经公布的数所学校的招生简章中，不少学校要求学生具有创新潜质。如广州市铁一中学报名条件明确“有学科特长或创新潜质”，广州市执信中学要求“初中阶段综合素质优秀，学科特长突出，志向远大，社会责任感强，具备发展潜能和创新潜质”，广东华侨中学要求“热爱科学，具有浓厚的学习兴趣，学业成绩优秀，综合素质突出；或者在某一文化学科领域有突出的认知能力、思维能力和创造能力，富有创新探究精神等”。

各校不能组织考试

2019年，22所试行自主招生的学校将按照规定的程序开展工作，做到七个统一，即统一公布自主招生简章、统一平台报名、统一公示通过资格审核名单、统一志愿填报、统一时间组织综合能力考核、统一公示预录取名单、统一录取。

按照已经公布的各校自主招生简章，自主招生的报名时间为5月16日8：00至5月19日17：00，采用网上报名方式，报名期间须凭考生号和密码登录“广州市高中阶段学校招考服务平台”（https：//zhongkao.gzzk.cn/）进行报名。

根据要求，各校不能组织考试，要以学生综合表现评价为重要参考，鼓励创新考核办法，对考生的个性特长、综合素质作出全面考查和准确评价。从招生简章来看，各校考核方式各不相同，广东华侨中学将进行表达能力评估、思维辨识能力评估、书写水平评估等，广州市铁一中学则将采用人机对话方式。

考生需参加综合能力考核

广州市教育局相关负责人介绍，为充分保障考生选择权利和报考机会，切实维护良好的招考秩序，考生在报名时，“最多可填报2所普通高中学校”。同时，为保障自主招生机会公平、有效，减轻考生负担，明确进入考核名单的考生填报志愿时，在独立招生批次填报并确定1所学校参加综合能力考核。

6月1日至5日进行中考志愿填报时，进入综合能力考核的考生需在提前批录取前独立招生学校填报自主招生志愿，每位考生只能填报1所学校。未填报志愿或逾时未确认填报志愿信息的视为放弃资格。

综合能力考核将在6月24日至26日即中考文化科目考试结束后进行。6月29日至30日，全市统一组织开展综合能力考核。获得自主招生预录取资格的考生，其初中毕业生学业考试成绩须达到各校在招生简章中设定的分数线，若学校招生简章中没有明确设定录取分数线，则需达到全市统一划定的普通高中招生录取最低控制分数线，方可被正式录取。

■声音

华南师范大学教授、广东省人民政府参事张敏强：

建议借鉴大学经验

提升自招工作科学性

自主招生目的是为了打破“唯分数论”，为满足有学科特长和不同潜质学生的发展需要，推动高中阶段学校多样化特色发展。

公平、公正、科学是自主招生的关键。试行阶段，要求拥有自主招生权的示范性高中，必须上报招生方案及公示方案，做到信息公开、实施过程公开、录取结果公开；同时，还强调强化监督检查及申诉管理渠道，让自主招生接受考生、社会的监督。同时也要求加强学校、考生的自律性，使自主招生有序开展。在目前的严格纪律下，相信自主招生的公平、公正、公开的规定会得到落实。

此外，综合评价也是自主招生的关键之一。目前大学自主招生已经实施多年，也取得了很好的效果，综合评价也应用于大学的自主招生之中。因而，建议借鉴大学自主招生已有的经验和做法，将有助于提升广州市示范性高中自主招生工作的科学性。