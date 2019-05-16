如何为孩子补上缺失的“财商教育”？

随着人们生活越来越富裕，伴随移动支付的普及，对年轻家长们来说，如何在家庭中对那些“不曾吃过苦中苦”的孩子进行恰当有效的金钱观教育，让孩子懂得基于自己真实的家庭经济状况而“量入为出”，显得尤为迫切。

近日，共青团中央微信公众号发布的一篇文章中，对未成年人疯狂打赏主播现象再次进行了关注。文章指出，“随着社会经济的良好发展，孩子手里的零花钱越来越多，网购、移动支付越来越便捷。”这就导致“关于孩子错误消费、挥霍金钱给父母、家庭带来影响的事件屡屡发生。”

随着人们生活越来越富裕，伴随移动支付的普及，对年轻家长们来说，如何在家庭中对那些“不曾吃过苦中苦”的孩子进行恰当有效的金钱观教育，让孩子懂得基于自己真实的家庭经济状况而“量入为出”，显得尤为迫切。

错误消费下的年轻“负债”族

近年来，从未成年人到成年人，因错误消费而给自身和家庭带来不良影响的事件可谓频频发生，甚至形成一种社会性现象：

6岁女童通过微信直接登录某视频软件，买“钻石”给主播送礼物，花掉2万块钱；

8岁“熊孩子”先充游戏后赏主播花掉一万多元，家长一个月报了两次警；

西安21岁女孩突然从17楼跳下结束生命，女孩父亲在整理遗物时，发现女儿生前在20多家网贷平台均有贷款，女孩父亲猜测，女儿正是因不堪还款压力而选择结束生命。

这些经媒体报道的儿童巨额打赏、借贷平台逼债致学生借贷人违法犯罪甚至自杀的事件，屡见不鲜，令人唏嘘。

去年，一篇名为《被花呗毁掉的年轻人》，更是当下被“消费主义”摧毁的年轻人的真实写照。

2018年，花呗发布《2017年轻人消费生活报告》，数据显示，“90后”正养成新的信用消费习惯：中国近1.7亿“90后”中，超过4500万开通了花呗，平均每4个“90后”就有1个人在用花呗进行信用消费。同时，中国大学生的人均年消费能力已达到近2万元，年消费总额达到6000亿元，超过全国城镇居民人均可支配收入水平的50%。

经济来源主要靠父母供给的大学生为何会有如此高的消费能力？这一问题恰恰解释了他们为何如此热衷于贷款消费。而必须承认的是：他们的经济实力与消费欲望并不相称。

对于当下这些负债累累的大学生，有人如是总结：为了一些不必要的消费，而付出了高昂的成本，背负了巨额的债务。

该不该把家庭财政情况告诉孩子？

近日，知乎作者“有梦想的小咸鱼”（以下简称小鱼）就 “家长该不该把自己家财政真正情况告诉孩子？”这一问题所进行的问答在网上发布后受到广泛关注，在众多“因钱生事”的报道中，为众多网友特别是家长提供了一种值得借鉴的思路。

小鱼在文中首先介绍了母亲对自己的金钱观教育：小学5年级开始，老妈每月发了工资，都会用纸细算：菜钱××元、水电××元……储蓄××元……如果有剩余，就有零花钱，如果没有，就会如实告知：这月没得你的。

正因为母亲在家庭财政方面的“坦诚”，小鱼从来不会有无理要求，“有时实在想买什么，就去找老妈商量，我老妈就会拿出那张纸再算算，要是能挤出一点儿，那我就去买，要是挤不出来，我就不买了。”

这种教育，让小鱼从小便懂得：“同学有好玩的好吃的，我会羡慕，但不会觉得我也一定得有，因为我妈工作那么辛苦能挣多少我是知道的。”

成长过程中，小鱼家的财政情况也在不断发生变化：母亲收入上涨时，会告诉她 ：“养你、供你读书不成问题，不过糟践钱的事情是做不起的，咱没那个钱。”生意不好做的时候，母亲也全然不瞒她。

正是受到过母亲“就算金山银山都没有你金贵”“该花的钱还是要花的，别花出自己的能力范围外就可以”这样道理质朴的教育，生活中的小鱼懂得“珍视自己”“花钱不会超预算，也不会很抠门。”

如今，小鱼也做了母亲，她告诉中国妇女报·中国女网记者，虽然“没有刻意模仿我妈的教育方式”，但“行为习惯早已被老妈潜移默化”。

比如，女儿上幼儿园时，她便会告知家庭收入，“换算成能买多少个甜筒来帮她理解”，以及“我们每个月必须要花多少钱才能生活，都花在什么地方，为了这些钱，我需要付出多少劳动。”

在这种教育下，小鱼的女儿也早早对金钱有了概念，购物时还会“货比三家”“斤斤计较”。

最让小鱼喜极而泣的是，“有天我说太累了什么工作都不想干，她噔噔跑回房间拿了自己的银行卡给我，说你放个假吧，我的钱都给你。”

虽然在网上，小鱼家的这种家庭教育颇得赞赏，但在采访中，她却告诉记者：“我家的教育方式一直有争议，总有人跟我妈说：孩子还小，说了她也不懂。”这让小鱼意识到，“孩子的教育中，金钱观是一个被很多家长忽略的问题。”

有人曾跟她说：孩子这么小跟她谈钱，太俗。“正确引导金钱观，孩子长大才能免俗。面对诱惑会理智一些，做事情前也会想想能否承担后果。”通过这样的教育，小鱼希望女儿能“在顺境里谦卑，在逆境里坚强，合法地挣钱，最好还能快乐地挣钱，然后管理好自己的钱，用正确的金钱观，实现自己的世界观、价值观。”

将财商教育作为家庭教育的重要内容

针对小鱼分享的这则家庭故事，有网友评价：“这是家庭教育不可缺失的重要一部分，也是世界观的培养。”对此，首都师范大学家庭教育研究中心主任康丽颖教授有同样看法。

康丽颖认为，小鱼家的教育方式有许多方面值得肯定。“针对家庭的经济情况，她的母亲并不是带有主观情绪的表达，而只是一个事实陈述，教育孩子如何合理消费、量入为出。同时，在教育过程中，母亲爱意满满，只要孩子的需求是合理的，她都会尽力满足。”

树立了正确的金钱观，“孩子既不会有叛逆心，也不会有自卑感。”康丽颖由此认为，“孩子就能既有节制又有尊严地生活”。

那么，如何在家庭中早早给孩子树立起正确的金钱观呢？康丽颖认为，家庭中的财商教育不能缺席。

采访中记者了解到，近年来，财商教育早已走进校园。2016年，上海财经大学开设的FinTech（金融科技）课程受到了大学生的热烈追捧。2017年，经北京市朝阳区教委决定，朝阳区数十所小学作为首批试点学校开始财商课程。

“全民生活水平改善后，大家都过上了更加殷实的生活，这就要更早地教育孩子学会早早规划。”2018年11月20日，在以“面向未来的儿童财商教育”为主题的第二届中国儿童财商培养研讨会上，康丽颖就曾指出：“随着一个国家的整体发展，特别倡导的就是‘体面’和‘尊严’。如果将财商教育融入家庭建设、家庭管理和家庭教育，日子一定会过得更殷实、更满足。财商教育不是一个目的，而是一种手段，一种关乎幸福的能力，能够促进人获取尊严、提高自身的素质，最后拥有一种体面而有尊严的生活。”

家庭教育涉及很多方面，而品德教育是如何做人的教育，十分重要。在康丽颖看来，品德教育和做人教育中也包括了消费、理财、独立生活等内容，“要具备独立生活的能力就必须要有经济基础，一是通过努力劳有所获、劳有所得，其次就是合理、适度地消费。”

她由此主张要将财商教育作为家庭教育的一个重要内容。 “财商教育能指导我们如何由贫、由穷到富有，帮助孩子拥有自律与自我控制能力，拥有正确的消费观，在生命早期做出合理的未来规划。”

康丽颖特别指出：“财商教育不仅涉及经济，也涉及生活的其他方面。其中很重要的一点是，它还能够促进家庭成员之间亲密关系的形成，比如能让家庭成员之间进行深度沟通，相互理解，在沟通与理解的基础上，理智地做出经济决策，合理地规划未来生活。”