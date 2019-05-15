从化区“宪法在我心中”法治宣传进校园活动正式启动

5月14日下午，由区法宣办、区司法局、区教育局、团区委联合主办的广州市从化区“宪法在我心中”法治宣传进校园活动启动仪式暨公开课观摩培训活动在广州城建职业学院举行。

为大力弘扬宪法精神、维护宪法权威，进一步激发青少年学生宪法学习热情，让宪法精神牢牢植根于青少年心中，根据省、市关于组织落实“宪法在我心中”万场法治宣传进校园活动的工作部署，5月14日下午，由区法宣办、区司法局、区教育局、团区委联合主办的广州市从化区“宪法在我心中”法治宣传进校园活动启动仪式暨公开课观摩培训活动在广州城建职业学院举行。

副区长、区公安分局局长、区法治宣传教育领导小组副组长池贤，广州市司法局普法与依法治理处处长植常明，从化区司法局、区教育局、团区委、从化中学相关领导，全区各中小学分管领导、政法法制副校长、司法所所长和全体村居法律顾问，以及从化中学的师生共500多人参加活动。

启动仪式上，副区长、区公安分局局长、区法治宣传教育领导小组副组长池贤强调，要充分认识加强青少年学生宪法学习宣传教育的重要意义，认真落实省、市“宪法在我心中”法治宣传进校园活动的统一部署，创新采用“政法法制副校长+律师”普法模式，确保6月底做到全区中小学校宪法进校园全覆盖，将宪法学习宣传教育贯穿于立德树人全过程，将宪法至上的信念扎根广大青少年心中。

活动首先播放了“宪法在我心中”法治宣传进校园宣传片，并进行了《宪法在我心中》配乐诗朗诵，让学生们对宪法有更为深刻的理解与认识。

广东广播电视台新闻频道主持人张颂洁、中山市律师协会女律师工作委员会委员黄钰榕通过“尊崇宪法、学习宪法、以案说法、诵读宪法”四大模块的内容，将抽象的法理知识直观生动地呈现出来，从而激发学生的学法热情，播撒法治信仰的种子，让学生认识了解宪法、尊崇维护宪法。

公开课后，全区各司法所所长、各中小学分管领导、普法讲师团成员共180余人参加了师资培训。