阎连科亮相广州 谈故事与鸟鸣

近日，作家阎连科携长篇小说《速求共眠》亮相广州购书中心，与作家谢有顺对谈“文学中失去的鸟鸣声”，具体畅聊写作与土地、生命的关系。

作家阎连科亮相广州购书中心

南方网讯（记者/杨智明）近日，作家阎连科携长篇小说《速求共眠》亮相广州购书中心，与作家谢有顺对谈“文学中失去的鸟鸣声”，具体畅聊写作与土地、生命的关系。阎连科认为，小说中出现鸟鸣，意味着一种诗意，这种诗意是来自大自然的；若要写鸟鸣声，他会选择写作夜间的鸟鸣声。

作家谢有顺评价道，阎连科的《我与父辈》真诚面对乡村的土地，而《速求共眠》完成一次探索性写作，以非虚构的方式来写虚构的故事。

作家阎连科与作家谢有顺对谈“文学中失去的鸟鸣声”

据介绍，在小说《速求共眠》里，大家熟知的真实作家“阎连科”，真实生活中的导演顾长卫和青年作家蒋方舟等人，都成了小说故事的实在。

阎连科接受采访谈起创作《速求共眠》的激动之情，原因在于运用了有别于以往的叙述方法，叙述的是生活中的故事。从形式观感来看，《速求共眠》除了有一般的小说叙事体外，还有访谈体、剧本、应用文体等。阎连科介绍说，《速求共眠》打破了虚构与非虚构的界限，整个创作过程非常自然，没有刻意。

谢有顺觉得，写作不是简单地写故事，而是创造叙述者，涉及到叙述语言、风格等方方面面；阎连科对此也表示认同。而且，阎连科认为，现实中，不缺故事，关键是要有学会洞察。

阎连科曾有创作的焦虑，如何刻画好人物，如何讲好一个故事。他也常常是在写一本小说的间隙，同期写作一本散文或一部剧本，让自己永远处于一种写作与思考的状态。当然，他坦然觉得，写作是一件特别耗心神的事情。他看好当下年轻作家的写作，觉得他们所涉猎的信息广泛，站在一个比较高的写作起点。