高考期睡眠调整：学姐教你如何满血复活

睡眠质量不佳通常有入睡困难（入睡时间长或入睡时过分清醒）、睡眠不深、易惊醒、早醒、多梦、醒后疲乏或缺乏清醒感、白天嗜睡等表现，长期如此会严重影响学习效率或社会交往。

以上是两位来自重点中学高三学生的对话，看来不少同学深受睡眠问题的困扰，那我们一起来看一下睡眠质量不佳的具体表现及有效的调节方法吧！

睡眠质量不佳的表现

睡眠质量不佳通常有入睡困难（入睡时间长或入睡时过分清醒）、睡眠不深、易惊醒、早醒、多梦、醒后疲乏或缺乏清醒感、白天嗜睡等表现，长期如此会严重影响学习效率或社会交往。当上述症状每周至少发生三次并持续一月以上时可诊断为失眠，有入睡困难、睡态不稳、早醒三种形式。

睡眠的有效调节

大多数有睡眠困扰的同学都过分重视睡眠，他们对睡眠有顾虑，非常担心失眠会造成身体上的严重损害。因此，睡不着时往往心烦意乱，自怨自艾，其结果更加重睡眠问题，他们常常对自己的状况很着急、担心、顾虑重重。下面为同学们提供一些具体的调节方法：

首先同学们要正确认识睡眠的生物学规律。从生理学的角度，每天能睡5个小时以上，就可以帮助大脑休整和身体机能恢复了。

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酸枣仁作为治疗失眠的常用中药，最早记录于汉代的《神农本草经》中，《本草纲目》及《金匮要略》等著名中医典籍中也有关于酸枣仁的记载。

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日常习惯养成：

即使前一天晚上没有睡好，第二天晚上仍按以往睡眠时间（比如11点）上床，不得提前；

创造有利于入睡的条件反射机制。如睡前半小时洗热水澡、泡脚、喝杯牛奶等，只要长期坚持，就会建立起“入睡条件反射”。

养成良好的睡眠卫生习惯，如保持卧室清洁、安静、远离噪音、避开光线刺激等；不要带着问题入睡；避免睡觉前喝咖啡、浓茶、可乐等；睡前可以用温水泡脚、梳头等方法来尽量放松自己。

合理安排作息时间，做到学习与放松休息两相结合。白天适度进行体育锻炼以调整和增强中枢神经系统的功能，有助于晚上的入睡。

最后：

别在翻来覆去思忧愁，别在数羊数到日出头；

睡眠不足危害实在多：睡眠不足智力降，休息不好疾病多……

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