人才集聚：创客扎根大湾区寻梦

如火如荼的粤港澳大湾区建设，为全球人才提供更多逐梦、圆梦的舞台。

三位来自不同国家研究机构的院士汇聚一堂、同时签约，这是发生在深圳市3D打印制造业创新中心开园仪式上的一幕。5月6日，该创新中心与中国科学院院士、俄罗斯科学院外籍院士程耿东，中国工程院院士聂祚仁，法兰西大学研究院院士胡国华正式签约筹建院士工作站。

如火如荼的粤港澳大湾区建设，为全球人才提供更多逐梦、圆梦的舞台。

粤港澳大湾区的建设，吸引着越来越多人才向这里汇聚。5月13日召开的全省就业创业暨高校毕业生就业创业工作电视电话会议透露，根据往年情况，预计今年除省内约57.6万高校毕业生和10多万技术院校毕业生，还将吸引省外约20万高校应届毕业生到广东就业创业，其中大部分将流入珠三角。

人才是第一资源。不断涌入的高层次人才，正在成为推动粤港澳大湾区以高质量发展为引领建设世界级城市群的强大动力。

大湾区“引力”▶▷

一年吸引百万人口流入

一个区域发展质量如何，人口、人才的流向和集聚是重要的参照指标。

2015年开始，我国流动人口规模从持续上升转为缓慢下降。但是广东的人口流入不仅没有下降，反而处于高位持续增长。

省统计局发布数据显示，2018年广东常住人口增加177万，连续第四年达到百万级，超苏鲁浙之和。香港、澳门常住人口同样保持正增长。

专家分析认为，庞大的跨省流动人口为广东经济发展提供充裕的劳动力资源和人口红利，实现人口发展的平稳衔接，并成为广东人口发展的一大特色。

如今，粤港澳大湾区建设正带来人才新“引力”，特别是吸引大批海外留学人员回国就业、创业。

2017年，结束在加拿大10年的博士后研究工作的谢日华回到国内，来到南方医科大学南海医院护理部，并从事科研工作，同时担任南方医科大学博士生导师。

6000多万海外华人华侨中，来自广东的占全国一半以上，具有无可比拟的“富矿”优势。据不完全统计，截止到2018年上半年，广东留学回国华侨华人专业人士近6万人，创办企业3000多家。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》（以下简称《规划纲要》）提出，创造更具吸引力的引进人才环境，实行更积极、更开放、更有效的人才引进政策，加快建设粤港澳人才合作示范区。

中山大学副校长、中山大学粤港澳发展研究院教授李善民认为，粤港澳大湾区形成了将“人口红利”转化为“人才红利”的优势，“引育并重”是粤港澳大湾区人才政策的关键。

他建议，在“引”的层面，可建立大湾区人才特区，重点引进创新创业团队、高精尖人才，优化全国博士和博士后青年人才引进和流动机制；在“育”的层面上，尽快在大湾区形成高等学校集群，培育本土人才。

如今，粤港澳三地的高校合作数量不断增多，合作程度不断深入。据不完全统计，包括香港科技大学（广州）、中科院深圳理工大学、佛山理工大学等在内，珠三角或将新增超过10所高校。

新产业活力▶▷

青年创客激活大湾区创业圈

粤港澳大湾区在吸引更多人才聚集的同时，内部各城市之间的人才流动也更加便捷、顺畅。

今年3月，粤港澳大湾区个税优惠政策出台，粤港澳大湾区珠三角九市将按照内地与香港个人所得税税负差额，对在大湾区工作的境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才给予补贴，且该补贴免征个人所得税。

“来大湾区珠三角九市发展，享受补贴还有个税优惠。这对港澳高端人才会很有吸引力，不会因为工作生活地点不同而产生明显的税负变化。”香港霍英东基金会有关负责人田琨表示。

除了国家层面的税收政策支撑，广东还通过优环境、搭平台，为人才创新创业提供空间和机遇。

在珠海，“珠港澳创业青年公寓计划”首期提供公寓近三百套，将优先配租给符合条件的珠港澳青年创业人才，并给予租金优惠。青年租户可线上完成找房、看房、签约，并线上缴纳房租、物业家政费用、进行转租续租等。

在深圳，光明科学城除核心区主要规划建设材料基因组、合成生物学等之外，拓展区主要为后期大科学装置、前沿交叉研究平台、世界科研人才集聚提供空间保障。

《规划纲要》提出，要加快国家自主创新示范区与国家双创示范基地、众创空间建设，支持其与香港、澳门建立创新创业交流机制，共享创新创业资源，共同完善创新创业生态，为港澳青年创新创业提供更多机遇和更好条件。

在诸多创业“利好”支撑下，随着港珠澳大桥等交通基础设施的完善，越来越多的港澳青年创客借助粤港澳大湾区建设的历史机遇，活跃在珠江两岸，成为激发经济活力的新生力量。

珠江口东岸，香港青年邓文俊创立的“创龙科技”已经在东莞松山湖落地。最近，他来到松山湖港澳青年创业基地，正式开启他的“大湾区生活”。

“在医院，患者不需要排长队伍取药；在家里，手机小程序提醒吃药；服药时，只能打开对应服用时间的药盒……”在江门，香港理工大学工程学博士冯威棠正在介绍“无人药房+共享药盒”智能医疗产品。其创立的江门市云讯电子设备有限公司，是首家在珠西创谷落地的港澳青年创业企业。

如今，随着粤港澳三地经济交流日益密切，人员往来愈加频繁，粤港澳大湾区的区域经济协同发展正在步入新阶段。

高质量动力▶▷

打造具有国际视野的企业

“实现大湾区内城市间的互联互通，需要加强广深港澳青年的协作，从互相认识、互相了解开始，这是需要共同推动的事情。”深港产学研基地产业发展中心执行主任、粤港澳青年创新创业工场负责人邓小昆如是说。

2018年以来，粤港澳青年创新创业工场一边积极解决企业创业周期内的各类需求，一边为入孵企业对接各类资源。至今，工场进驻创业团队22个，发明专利超过20个，培育高新技术企业1家，获得各类融资超过1亿元。

说到如何让粤港澳三地的创业人才高效协作，香港科技大学电子与计算机工程学系教授李泽湘很有发言权。李泽湘不仅在深圳孵化出大疆，还是东莞松山湖国际机器人产业基地的创始人，几乎每天往返于香港和东莞，帮助聚集在粤港澳大湾区的年轻团队创业。

“粤港澳大湾区有非常好的条件，让创业者瞄准的目标不仅是成立一家企业，而是打造一家在中国甚至国际上居于重要地位的企业。”李泽湘表示。

随着粤港澳大湾区建设的深入推进，三地人才协作的项目、平台早已不局限于深圳和东莞。

冯威棠所在的珠西创谷作为省内首批4家粤港澳台科技企业孵化器之一，吸引港澳青年创业企业占比高达四成。

2019年开年后，中山市易创空间创业孵化基地就对接了4个来自港澳地区新的创业项目。截止到2月底，该基地已累计引进22个港澳青年创业团队入驻孵化。

粤港澳大湾区人才流动的不断加速、协同创新创业的不断深入，都为广东迈向高质量发展增添了新动能。

一季度，广东实现新经济增加值同比增长7.0%，高于同期地区生产总值增速0.4个百分点，占地区生产总值比重为25.1%。在新经济的诸多行业中，都不乏港澳创业青年的身影。

如今，更高质量的经济发展，更加优越的营商环境，更加实惠的民生福利，又进一步吸引更多高质量人才在粤港澳大湾区聚集、流动和协作，推动《规划纲要》的规划蓝图加速成为现实。

记者 看大湾区

暨南大学教授、高级记者谭天：

探索更合理的人才分布格局

“现在珠三角很多地方都设立了港澳青年创业平台，吸引两地青年创业创新。总的来说，粤港澳大湾区的创业环境很不错，不论是资金、技术还是政策，支持力度都很大。”暨南大学教授、高级记者谭天表示，除了对短期可见的商业创新支持之外，政府要对需要长时间积累才能出效益的技术研发也应重视，特别是要大力支持见效不快但具有广阔发展前景的基础性、专业性研究。

他还提出，粤港澳大湾区要探索创新吸引人才聚集的方式。在国外，很多高新科技人才并不是聚集在市中心。建议可以在周边区域打造一些创业小镇作为人才洼地，从土地等方面予以支持，同时也可以优化大湾区城市群的功能布局。同时，可以推动政府、企业、媒体等各领域的人才相互流动。

此外，谭天对粤港澳大湾区的传媒人才尤为关注。“目前，大湾区的新媒体人才比较匮乏，腾讯、华为和网易等互联网公司应当提供更多专业人才。”他建议，从制度上，吸引和挖掘更多互联网、新媒体人才，让粤港澳大湾区的传媒业具有与大湾区建设相匹配的传播力和影响力。