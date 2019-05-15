全省共34人被取消高考报名资格

广东全面核查“高考移民”有了最新进展。14日，省教育厅发布了《关于治理“高考移民”工作进展情况的通报》（以下简称《通报》），经查，全省共有33人不符合广东省高考报名资格，另有1人不符合报名所在市高考报名规定。

广东全面核查“高考移民”有了最新进展。14日，省教育厅发布了《关于治理“高考移民”工作进展情况的通报》（以下简称《通报》），经查，全省共有33人不符合广东省高考报名资格，另有1人不符合报名所在市高考报名规定。

《通报》称，为维护高校考试招生公平公正，有效治理“高考移民”，按照《教育部 公安部关于做好综合治理“高考移民”工作的通知》《广东省教育厅关于做好治理“高考移民”工作的通知》要求，我省开展了治理“高考移民”专项行动。各地级以上市教育部门会同公安部门对在我省高考报名，且高中阶段从外省转入我省就读学生的户籍、学籍、实际就读情况等高考报名资格进行全面核查。同时，对收到的举报线索进行认真核查。经查，全省共有33人不符合广东省高考报名资格，另有1人不符合报名所在市高考报名规定。

根据《教育部办公厅 公安部办公厅关于做好普通高校招生全国统一考试考生报名资格审查工作的通知》《关于做好广东省2019年普通高校招生统一考试报名和建档工作的通知》，作出以下处理：对32名“高考移民”学生，取消广东省高考报名资格；对1名提供虚假高考报名材料学生，取消广东省高考报名资格；对1名不符合报名所在市高考报名规定学生，由报名所在市招生办取消其在该市的高考报名资格。对取消高考报名资格的学生，将妥善安排回原户籍地报名参加高考。

省教育厅相关负责人表示，将进一步加强高中教育教学和高考报名管理，严格治理“高考移民”。省教育厅将继续开通“高考移民”举报邮箱（zk01@eeagd.edu.cn），接受举报，发现一起，查处一起，切实维护教育公平，切实维护广大考生合法权益。