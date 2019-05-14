“蓝鲸计划”入选全国教改创新典型案例 打探新闻传播人才培养的西政经验

西政新闻传播学院在“全员育人、全程育人、全方位育人”的核心基础上，结合实际发展和现实情况进行优化丰富，形成了实践育人、文化育人、网络育人、心理育人及资助育人的一体化育人体系。

“目前，学校正在系统探索高校与宣传部门，新闻单位联合培养新闻传播人才的新模式……强化媒体融合、学科融合、学术融合，让每一位学生学有所长，学有所用，学有所得。”在西南政法大学新闻传播学院大一新生见面会上，新闻传播学院院长、博士生导师李珮教授向同学们深入阐释了学校的育人模式。

据了解，西政新闻传播学院在“全员育人、全程育人、全方位育人”的核心基础上，结合实际发展和现实情况进行优化丰富，形成了实践育人、文化育人、网络育人、心理育人及资助育人的一体化育人体系。

“蓝鲸计划”获成效

打开教学实践融合的“新路子”

据悉，2015年，西政新闻传播学院与《重庆商报》达成合作，决定共建媒介融合研究与实践平台，旨在培养立场坚定、素质过硬、适应新时期新闻事业发展的新时代传媒人才。这就是“蓝鲸计划”。

计划实施4年以来，西政新闻传播学院探索出一条发挥高校新闻传播学院学术及人才资源优势，发挥新闻媒体实战优势，促进教学与实践相互融合的“新路子”。

在这一系列艰难的探索过程中，“蓝鲸计划”在本科人才培养模式上取得了突破，成为“三全育人”的细致体现。“新模式注重第一课堂和第二课堂的结合，突出实践育人特色。”西政新闻传播学院相关负责人介绍，“蓝鲸计划”是人才培养方案中的亮点。

2018年6月，第一批实行“蓝鲸计划”特色人才培养方案的本科生如期毕业，西政新闻传播学院向社会各个领域输送了一批优秀的复合型新闻人才。“蓝鲸计划”也作为重庆市9个典型案例之一，入选了第四届全国教育改革创新典型案例。

开设“大篷车课堂”、学生自办刊物

探索新闻传播人才培养新模式

西政新闻传播人才培养新模式的探索步伐，从来都没有停止过。

据学校相关负责人介绍，每年暑假，西政新闻传播学院联合清华大学新闻传播学院举办“大篷车课堂”，组织学生到“一带一路”沿线国家采访，了解社情民意，体会“一带一路”倡议的战略意义，讲好中国故事。

此外，西政成立了大学生讲习所，让大学生用自己的视角学习、讲述十九大精神，真正成为新思想的传播者和践行者。

自从建院以来，西政新闻传播学院一直支持和鼓励本院学生创办刊物，锻炼和提高实践能力。对于西政新闻传播学院的学生而言，这些刊物的意义并不仅是几张新闻纸。它们见证了西政新闻传播学院学生的成长。

西政新闻传播学院师生通过多年的摸索，为建立一个完善的育人体系积累了丰富的经验，也正是因为一代又一代西政新闻人的努力和付出，新闻传播人才培养模式才能日益完善。

组建12个学习团队

鼓励学生相互学习、共同进步

为了鼓励学生相互学习，共同进步，西政新闻传播学院倡导本院学生组成学习团队，并为各个学习团队配备专业的指导老师。这是新闻人才培养模式的又一重要探索。

据了解，西政新闻传播学院共有“小海豚”广播电视技术团队、“六个核桃”社会现象调研团队、播音主持团队、舆情研究团队、“24赫兹”科研写作团队等12个学习团队。

2016年10月，西政新闻传播学院“非遗保护”团队成立，团队成员包括硕士研究生和部分本科生。成立以来，该团队的成员奔走重庆主城各区，探寻非遗文化的踪迹，记录非遗传承人的故事。

“勇于探索的西政新闻人不会停止前进的步伐，将继续在育人道路上攻坚克难，收获硕果。”李珮院长坚定地说。

据悉，西政新闻传播学院成为全国新闻传播院系中唯一获得“三全育人”综合改革试点的学院。并获得新闻传播学一级学科博士学位授权点。这是重庆市首个，同时也是全国政法类院校首个新闻传播学一级学科博士学位授权点。