立足“四位一体”培养模式 打造新时代卓越法治人才培养的“西政样本”

据西南政法大学副校长岳彩申介绍，向西方国家介绍中国改革开放以来的法治成果，是西政法学人讲述中国故事的特有方式，也是学校长期以来培养卓越法治人才的成果体现。

近日，四位来自西南政法大学国际法学院的学子登上了美国爱荷华州州议会大厦的讲坛，为爱荷华州立法机构参众两院国际联合委员会的议员们，带来了一场主题为“中美法律制度比较”的演讲，获得了高度关注和广泛好评。

据西南政法大学副校长岳彩申介绍，向西方国家介绍中国改革开放以来的法治成果，是西政法学人讲述中国故事的特有方式，也是学校长期以来培养卓越法治人才的成果体现。

立足“四位一体”培养模式

打造人才培养的“西政样本”

如何全面落实新时代本科教育全面振兴的精神，如何担当培养新时代卓越法治人才的使命？西南政法大学一直将培养一流卓越法治人才，作为学校发展的坚定目标，坚持“以本为本”“四个回归”“立德树人”“德法兼修”培养理念，探索形成了具有西南政法大学特色的新时代卓越法治人才培养模式。

据了解，从2012年起，西南政法大学就实施了卓越法律人才培养计划，在全校本科新生中选拔，开设以涉外法治人才、一带一路法治人才、西部基层法治人才专门化班、监察法学、监察调查法律人才、卓越法治人才（人权法学）、双语双法等特色的实验班建设，具有针对性的培养不同专业领域的高素质实务创新人才。

为进一步夯实卓越法治人才的德性素养，西南政法大学立足学校传统优势与特色，将“品格教育优位、培养目标定位、教学方法对位、平台建设升位”予以统筹规划、协同实施，通过“四位一体”培养模式，系统解决人才一体培养问题。

此外，教师团队也是西南政法大学提出培养一流卓越法治人才目标的强大后援。其中，西南政法大学教授龙大轩入选司法部评选的“新时代最美法律服务人”，由他领衔的课题《文化自信型法学人才培养模式与平台建设》在2018年获得重庆教学成果一等奖。

实务导师+专业教师

“双师同堂”提升教学“实战性”

为培养应用型、复合型高端法律职业人才，提升学生解决实际问题的能力。西南政法大学立足务实教育的办学特色，采取“请进来、走出去”的办法，聘请实务界业务精英作为学校兼职教师，来校承担实务教学任务，实行双师同堂。

值得一提的是，为了增强课堂教学的实践性，学校通过组建实务导师团队，实行“实务导师+专业教师”的双师形式，进一步提升了课堂教学的“实战性”。

据学校教务处处长张建文介绍，通过总结“双师同堂”的有益经验，学校探索和优化了“双师互动”、“多师同堂”、“模拟法庭”教学、“诊所式”教学、案例式、启发式、翻转式等多种教学模式，为学生提供了全新的学习平台。

促进学科交叉融合

培养“法学+”卓越法治人才

在《侦查技术实训》的课堂现场，班上的同学们被分成3组，化身为侦查人员，对案发现场进行了检验。

近年来，西南政法大学致力于培养有法学和网络安全技术理论基础，又具有痕迹检验、文件检验、声像资料检验、法医法化检验、电子数据检验，以及大数据分析运用等实际能力的新工科专业卓越法治人才，开设了刑事科学技术专业网络安全与法治方向实验班，侦查学专业海外利益保护方向实验班。

据了解，2017年，西南政法大学法学专业、新闻学专业、经济犯罪侦查专业和侦查学专业获批重庆市一流专业。在此基础上，学校依托法学专业传统优势，进一步促进了法学与新闻类、语言类、经济类、工商管理类等不同专业的交叉融合。

此外，学校还新增金融工程专业、电子商务及法律专业、德语专业，聚焦培养出具备鲜明行业特色、扎实专业能力的“法学+”新文科卓越人才。

西南政法大学副校长岳彩申表示，站在中国高等教育建设一流本科教育的重要历史节点，西南政法大学将毫不动摇地响应“六卓越一拔尖”2.0计划的号召，始终致力于培养德智体美劳全面发展的卓越法治人才，提升学科建设水平和综合实力，为中华民族的伟大复兴贡献力量。