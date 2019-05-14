巾帼好女人“感恩母亲，家风传承”亲子活动成功举办！

5月11日，由天河区妇女联合会、广东慧德女人创新创业服务有限公司主办，天园街地区妇联、东晖社区党总支协办的“天河她时代·一带一路巾帼好女人——感恩母亲，家风传承”社区亲子活动在天河区隽园小区文化广场举行！

为培养孩子“敬重母亲、善待生命、感恩社会”的正确价值观，同时传承中国良好家风，弘扬中国国粹文化，5月11日，由天河区妇女联合会、广东慧德女人创新创业服务有限公司主办，天园街地区妇联、东晖社区党总支协办，东晖社区居委会、东晖社区妇联、东晖社区妇儿之家、广东慧德传媒有限公司、广州路劲物业服务有限公司承办的“天河她时代·一带一路巾帼好女人——感恩母亲，家风传承”社区亲子活动在天河区隽园小区文化广场举行！

天河区妇女联合会主席张庆玲女士、何莉部长等莅临活动现场，对有关家风文化传承及家庭建设进行了充分探讨。

活动开始，主持人首先为大家讲解此次母亲节活动的意义，并借母亲节这个机会，向广大家长和孩子传承家风文化！

同时，活动现场还分别设置了家风文化宣传区、书法互动区域、脸谱互动区域、民族风情体验区、亲子游戏区域、巾帼好女人赛事宣传区、育成联盟双创体验区等多个区域，吸引了200多人前往参与，众多家长和孩子在欢声笑语中体验了一系列丰富有趣的亲子游戏活动。家长和孩子通过身体、大脑共同参与游戏，不仅丰富了孩子有关书法、脸谱、民族服饰等方面的国粹知识，培养孩子的动手能力和语言表达能力，更增强亲子之间的默契，增进亲子间的情感。同时，现场工作人员积极讲解有关家风文化的故事以及传承观念，使家长和孩子进一步了解作为中国传统文化重要部分的家风文化，使家风文化的概念深深烙印在孩子的成长过程中。

作为“天河她时代·一带一路巾帼好女人暨粤港澳大湾区魅力大赛”的系列活动之一，“感恩母亲，家风传承”社区亲子活动能让女性群体在活动中充分彰显母爱与女性的温柔。

“天河她时代·一带一路巾帼好女人暨粤港澳大湾区魅力大赛”是一场属于中国女性的品牌赛事，是一场以提高女性群体的思想境界、文化素养、灵魂成长、格局胸怀为核心指导方向，提高中国女性生命质量的国际文化盛典。

虽然在时间的长河中，母亲的容颜会逐渐老去，但是母亲对孩子的爱却历久弥新。最后，感谢每一位辛勤付出的妈妈，祝你们母亲节快乐！（通讯员提供摄影）