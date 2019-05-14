粤高职院校今年扩招逾8万人

今年广东要全力做好生源组织发动，增加高职学位供给，确保完成我省今年高职院校扩招8.12万人的任务。

广东省高职院校扩招首次补报名于5月13日8时截止，10月份将启动第二次补报名。记者了解到，今年广东要全力做好生源组织发动，增加高职学位供给，确保完成我省今年高职院校扩招8.12万人的任务。

今年政府工作报告提出，高职院校大规模扩招100万人。按照国家初步扩招方案，2019年我省高职院校将扩招8.12万人。

广东省要求，各地级以上市要采取有力措施，分解落实任务，建立中职学校应届毕业生去向台账，深入发动普通高中、中职学校（含技工学校，下同）应往届毕业生以及符合条件的社会人员积极报考。

如何做好生源保障？各部门已经做了分工。其中，省教育厅积极组织发动中职学校毕业生参加高职院校扩招补报名和报读高职专业学院；省人力资源社会保障厅、农业农村厅、退役军人事务厅、总工会积极组织动员有意愿的新型职工农民、退役军人、企业在职员工（含农民工）参加10月份第二次补报名。

同时，广东省将着力增加高职学位供给。各地将支持和鼓励公办高职院校充分挖潜，扩大高职招生规模；采取调整规划、加快项目建设、落实经费保障等有力措施，大力增加高职学位供给；结合本地实际，在确保中职学位供给充足、高中阶段毛入学率达到96%以上的前提下，加强高职专业学院考试招生工作，确保完成高职专业学院试点招生任务。省教育厅还将会同清远市及省直有关部门，加快推进省级职业技术教育示范基地（清远）建设，抓紧实施省属职业院校集团办学。

各部门还将加强协同配合。省教育厅将加强对高职院校扩招工作的统筹协调，并对各地扩招任务落实情况进行督导检查；省发展改革委将落实高职院校扩招计划，按规定简化职业院校基建项目审批程序，支持职业院校加快重点项目建设。

在完善保障措施上，省财政厅统筹负责经费保障工作，会同省教育厅等业务主管部门在部门现有资金中落实高职生均拨款和综合补助资金，纳入我省提高高等教育毛入学率资金规划方案统筹解决；省教育厅将把高职院校扩招情况等作为省财政职业教育专项资金安排的重要依据。

同时，各地要依照隶属关系，加大对职业教育的投入，满足增加高职学位需要，确保中职学位供给充足；足额落实职业院校生均拨款，保障日常运转。