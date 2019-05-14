32人属“高考移民”取消在深报名资格

深圳富源学校被质疑存在“高考移民”一事有新进展了。

深圳富源学校被质疑存在“高考移民”一事有新进展了。5月12日晚，深圳市教育局发布了《关于对深圳市富源学校“高考移民”调查处理进展情况的通报》，确认“富源学校2019年高考报名考生中，有32名考生属‘高考移民’，弄虚作假获取广东省报考资格”。

《通报》透露，针对近日媒体和社会关注的富源学校部分高考学生涉嫌“高考移民”问题，深圳市委、市政府高度重视，成立专门调查组进行了深入调查。经约谈深圳市富源学校举办者及学校管理层、教职工，实地调查该校2019年高考报名学生中户籍从外省迁入广东省考生的学籍档案、在校学习记录、户籍迁移手续、转学手续、父母在深圳缴纳社保记录等，查实在富源学校2019年高考报名考生中有32名考生属“高考移民”，弄虚作假获取广东省报考资格。

根据《教育法》《民办教育促进法》等法律法规及《教育部公安部关于做好综合治理“高考移民”工作的通知》（教学〔2016〕2号）、《广东省教育厅关于做好治理“高考移民”工作的通知》（粤教基函〔2019〕99号）等文件规定，深圳市教育局对富源学校和涉事学生作出处理：对上述32名考生，取消其在深圳的高考报名资格，对富源学校予以行政处罚，核减该校2019年高中招生计划的50%；责成富源学校董事会作出深刻检查，责令富源学校对直接责任人及有关负责人进行严肃处理，认真整改存在问题，严格规范办学行为。

《通报》称，将深刻汲取教训，进一步加强学籍和招生考试管理，采取有效措施标本兼治，综合治理“高考移民”投机行为，发现一起，严肃查处一起，坚决维护教育公平和健康的教育生态，营造公平有序的高校考试招生环境。