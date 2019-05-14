南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

32人属“高考移民”取消在深报名资格

2019-05-14 07:31 来源：南方日报 吴少敏 钟哲 孙颖
字号减小 字号增大

　　深圳富源学校被质疑存在“高考移民”一事有新进展了。5月12日晚，深圳市教育局发布了《关于对深圳市富源学校“高考移民”调查处理进展情况的通报》，确认“富源学校2019年高考报名考生中，有32名考生属‘高考移民’，弄虚作假获取广东省报考资格”。

　　《通报》透露，针对近日媒体和社会关注的富源学校部分高考学生涉嫌“高考移民”问题，深圳市委、市政府高度重视，成立专门调查组进行了深入调查。经约谈深圳市富源学校举办者及学校管理层、教职工，实地调查该校2019年高考报名学生中户籍从外省迁入广东省考生的学籍档案、在校学习记录、户籍迁移手续、转学手续、父母在深圳缴纳社保记录等，查实在富源学校2019年高考报名考生中有32名考生属“高考移民”，弄虚作假获取广东省报考资格。

　　根据《教育法》《民办教育促进法》等法律法规及《教育部公安部关于做好综合治理“高考移民”工作的通知》（教学〔2016〕2号）、《广东省教育厅关于做好治理“高考移民”工作的通知》（粤教基函〔2019〕99号）等文件规定，深圳市教育局对富源学校和涉事学生作出处理：对上述32名考生，取消其在深圳的高考报名资格，对富源学校予以行政处罚，核减该校2019年高中招生计划的50%；责成富源学校董事会作出深刻检查，责令富源学校对直接责任人及有关负责人进行严肃处理，认真整改存在问题，严格规范办学行为。

　　《通报》称，将深刻汲取教训，进一步加强学籍和招生考试管理，采取有效措施标本兼治，综合治理“高考移民”投机行为，发现一起，严肃查处一起，坚决维护教育公平和健康的教育生态，营造公平有序的高校考试招生环境。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第08期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235