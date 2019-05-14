北京师范大学回应珠海分校“升格”

珠海校区将充分发挥和彰显北京师范大学教师教育优势与特色，为国家培养新时代“四有”好老师和拔尖创新人才。

北京师范大学珠海校区建设备受关注，最近又有新说明！12日，北京师范大学发布《关于珠海校区建设相关情况的说明》（下称《说明》），对珠海校区的办学定位、珠海分校终止办学前教育教学质量的保障和珠海分校终止办学后的持续服务保障进行说明。

《说明》指出，珠海校区将充分发挥和彰显北京师范大学教师教育优势与特色，为国家培养新时代“四有”好老师和拔尖创新人才。珠海分校终止办学后，不让任何一位教职员因为分校终止办学而下岗、降低待遇；也将依法依规保障珠海分校毕业生的合法权益。

发展定位▶▷

发挥彰显教师教育优势与特色

教育部4月9日发布《关于同意北京师范大学珠海校区建设的批复》，正式批准建设北京师范大学珠海校区，珠海校区招生之后，珠海分校逐年调减招生计划，于2021年停止招生，2024年终止办学。

消息一出，引发社会普遍关注。北京师范大学在《说明》中指出，在珠海校区建设中关于珠海分校的安排，是综合考虑办学定位、培养目标和入学标准等多方面因素作出的决定。在终止办学前，珠海分校将继续加大教育资源投入，确保在校学生培养质量不降低。与此同时，珠海分校将分享北京师范大学优质教育资源，在校学生能接受到更多更好的教育。

《说明》特别指出，珠海校区作为北京师范大学的有机组成部分，将按照与校本部同水平、同标准办学，立足粤港澳大湾区，服务国家重大发展战略，服务广东创新驱动发展战略，促进北京师范大学“双一流”建设。在人才培养上，珠海校区将充分发挥和彰显北京师范大学教师教育优势与特色，为国家培养新时代“四有”好老师和拔尖创新人才。

持续服务▶▷

保障北师大珠海分校师生权益

北师大珠海校区批复建设，北师大珠海分校师生的安置和处理问题，牵动每一个当事人的心。

对此《说明》指出，珠海分校终止办学后，北京师范大学将依据国家相关法律法规和政策，按照不让任何一位教职员因为分校终止办学而下岗、不让任何一位教职员因为分校终止办学而降低待遇的总原则，采取分类设岗、培训进修、合作研究等多项有效措施，服务教职员职业成长与发展。

与此同时，北京师范大学将会有相应机构，依法依规保障珠海分校毕业生的合法权益；为有考研、考公务员、求职、出国等需求的学生提供相关证明材料；为复学和延期毕业的学生完成学业提供保障服务。珠海分校毕业生的学历、学位证书，是依据国家高等教育相关法律法规、按照法定程序颁发的，得到国家承认并受法律保护，依法长期有效。

《说明》还指出，珠海分校的毕业生，是北京师范大学广大校友的重要组成部分，将一如既往地共享学校改革发展的成果。北京师范大学校友会和珠海分校校友会，将继续热忱为广大校友提供支持和服务。