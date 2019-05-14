大学生，这些陷阱要当心！

随着经济全球化、金融电子化等发展趋势，各种新型金融犯罪层出不穷。如何提高新型金融犯罪的防范能力、加大惩治力度、完善法律法规，是当前社会面临的一个重要课题。

随着经济全球化、金融电子化等发展趋势，各种新型金融犯罪层出不穷。如何提高新型金融犯罪的防范能力、加大惩治力度、完善法律法规，是当前社会面临的一个重要课题。

5月15日是全国打击和防范经济犯罪宣传日，南方日报从即日起推出“打击经济犯罪，防范金融风险”系列报道，围绕金融诈骗、网络传销、非法集资、“校园贷”等经济犯罪类型，揭露犯罪手法，进行风险防范提示，敬请垂注。

“无门槛放贷”“不收取任何手续费”“投资三个月喜提宝马车”……这些听起来诱人的广告，背后往往是陷阱。

5月12日，广东省公安机关在番禺区大学城开展“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。活动中，公安机关紧紧围绕“与民同心，为您守护”活动主题，向群众特别是大学生介绍了2018年十大经济犯罪案件，以及识别非法集资、网络传销、银行卡盗刷、假币等常见经济犯罪的方法。

“假币和真币有何区别，如何快速识别？”活动现场，一名大学生向民警问道。

民警介绍，中国人民银行发行的人民币所使用的纸张是使用含棉纤维的特殊材料，而假币团伙使用的只是市场上销售的复印纸，使用的油墨市面上随处可得的，因此在纸张的质感上存在差别；在做工方面，真人民币的防伪安全线是印在里面的，而假币的“防伪安全线”通常是烫金线且印在假钞表面。

活动现场，展示摊位上的一张张银行卡和POS机吸引了不少学生上前围观。民警向大学生介绍，磁条信息和账户密码是不法分子进行银行卡犯罪的两个要素，“他们利用侧录机盗取磁条信息复制伪卡，再利用针孔摄像头等设备盗取密码，犯罪分子在境外就能提取卡内现金。”

民警提示，大学生在消费时应保护银行卡信息和密码，防范个人身份信息资料泄漏，同时注意定期更改银行卡密码，切莫轻信代还款业务。

当天，主办方还举办了活泼有趣的防范知识宣讲，开展扫码答题活动，并通过展板形式介绍2018年度全省十大经济犯罪案件和常见多发经济犯罪的防范提示。

据悉，去年全省公安机关全面开展护航金融“利剑行动”，严厉打击各类突出经济犯罪，全力化解经济金融领域重大风险，有力维护了我省经济安全和社会稳定。全省共立经济犯罪案件20678宗，同比下降5.0%，破案12095宗，刑拘16798人，逮捕9945人，移诉12156人，同比分别上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈现“一降四升”的良好态势。

■阿Sir教学

网贷零手续费？隐性条款让你“大出血”

“网贷平台层出不穷，很多打着‘零门槛’‘零手续费’的幌子，但背后却是套路。”活动当天，广州市公安局从化区分局经侦大队民警陈张北现场为大学生进行案例分析。

据陈张北介绍，此前广州警方办理了一起大学生陷“套路贷”案件。事主是一名在校女大学生，为了买新手机在网贷平台上借款1万元，因平台收取近两成的手续费，因而到手8000元。还款时间将近事主却没有足够钱还款，于是在平台的诱导下又陆续向其他平台借款，用以偿还旧账。

经统计，事主共需偿还23万元，在无法偿还的情况下该公司成员会通过电话、短信轰炸等方式威胁事主及其亲友。

“一些大学生被平台所吹嘘的‘零手续费’‘零门槛’所蒙蔽，却没有考虑到平台收取的高额‘管理费’以及其他隐性条款。”陈张北说，比如不少公司会让借款人下载APP，借款人在没有认真读清条款规定时便勾选“同意”，不法分子很快就获取了借款人的手机个人信息。

除了“校园贷”“套路贷”，大学生还需当心传销和非法集资的陷阱。

“目前传销越来越多向线上转移，不法分子打着互联网金融的幌子，实际上仍然是靠会员费、拉人头来牟利。”陈张北说。

以去年的广州“云联惠”特大传销案为例，该传销组织通过建立“云联商城”电子网络交易平台，以“消费全返”为噱头，运用传销模式大肆发展会员和代理商。该案是建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。

去年5月8日，公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关对我省主办的“云联惠”特大传销案开展全国统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额500亿元，全国共有会员896万人。

“非法集资平台具有违法性、公开性、利诱性几个特征。”陈张北说，所谓的“低投资、高回报”往往都是骗局。

针对非法集资诈骗，他建议大学生使用“天眼查”APP工具，在进行投资前查询公司的工商登记信息，“如股东、诉讼情况、经营范围等，一些平台没有金融许可资格就开展集资业务，这就要当心。”

去年7月27日，广州警方对礼德互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。该公司于2013年6月起设立“礼德财富”线上投资理财平台，在未经有关部门批准的情况下，通过公开宣传方式，向社会不特定公众销售固定收益为7.8%—15%不等的30天至一年期质押担保理财产品（主要是玉石质押），共吸收资金约13亿元，涉及投资人约1.7万人。

民警建议，大学生应树立正确的金钱观和消费观，量力而行，在进行消费和投资时保持清醒头脑，谨防陷入骗局。