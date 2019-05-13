重大积极推进国际化人才培养 助推“双一流”发展战略

重庆大学以创新体制机制、搭建交流平台、营造浓厚氛围为抓手，着力培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才，助推学校“双一流”建设。

首次进入ARWU软科世界大学学术排名Top500；学生赴国（境）外学习交流共计3187人次；世界200强高校已增至66所；来华留学生人数共计1707人，分别来自103个国家……这是重庆大学国际合作与交流2018年的部分答卷。

重庆大学以创新体制机制、搭建交流平台、营造浓厚氛围为抓手，着力培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才，助推学校“双一流”建设。

搭建平台扩空间 拓宽教育的广度深度

去年4月底，重庆大学—辛辛那提大学联合学院首届56名本科毕业生在美国辛辛那提大学迎来了毕业典礼。

其中，10名同学获得美国辛辛那提大学极优等荣誉学位，9名同学获得优等荣誉学位。在所有毕业生中，有29名同学被卡耐基梅隆大学、普渡大学等海外名校录取，21名同学保送至中国科学技术大学、武汉大学等国内名校深造，总体深造率超过80%，部分学生成功签约国家电网、电力设计院等知名企事业单位。联合学院办学效果得到了海内外高校及社会的广泛认可，获得了良好的办学声誉。

据了解，联合学院成立于2013年，是重庆大学本科教学和国际化办学示范单位，在国内首次引进美国辛辛那提大学先进的校企协同培养（Co-op）模式。学院采用全英文授课，引进美方先进实验设备，实施美式教育，学制为五年，第二学年至第四学年采取课堂学习与企业顶岗实习相结合的培养模式，第五学年学生赴美国辛辛那提大学学习并完成毕业设计。

辛辛那提学院五位学生代表参加活动

Co-op模式是联合学院的特色之一，据了解，校企联合培养旨在通过全日制的带薪顶岗实习，让学生走进职场，在实践中发现自己的不足，学会运用所学知识解决工程实际问题，锻炼自我学习和自我管理能力，在各领域、各行业中发现自己的兴趣及未来的发展方向，从而达到个性化培养的目的。

袁羽婵是联合学院首届毕业生之一，她收到了美国西北大学等多所名校的offer,但她仍然选择留在美国辛辛那提大学直接攻读博士学位。“学院的培养让我得到迅速成长。通过实习，我能对自己的选择进行试错，而海外学习经历也让我开阔了视野，了解了前沿领域的发展，从而能够更好地规划自己的未来。”袁羽婵说。

客座教员Steve Ettorre是一位在美国通用公司工作了30年的工程师，他对自己的中国学生十分赞赏：“他们很聪明，能很快地接受知识。全英文教学模式下的表现也令人惊喜。虽然这很难，但他们完成得很不错。”

创新机制强根基 推进国际化人才培养

学校创新机制强根基。加强顶层规划和设计，学校先后成立国际化办学领导小组和推送学生到国际组织实习任职工作领导小组，健全校院两级工作联动与协调机制，统筹协调、分层推进学校国际化人才培养工作。构建国际化评价指标体系，将“学生出国境交流学习人数”作为学院《学科建设关键指标任务书》的关键指标之一。创新建立相对灵活的教学管理制度，从学籍管理、学分认定和学分转换等方面积极支持学生海外交流学习。对于到国际组织实习任职的学生实行学籍弹性管理，可最长保留两年学籍，并将任职经历纳入学生申请推荐免试研究生资格综合测评指标体系。

搭建平台扩空间。发起成立“一带一路”工程教育国际联盟，加强“一带一路”沿线国家和地区工程科技人才沟通，推动高等教育国际合作。加大力度拓展学生出国（境）学习交流渠道，与47所世界排名前200高校签署校级合作协议，与31个国家和地区近200所高校或研究机构建立了稳定而良好的合作关系，涵盖90%的发达国家。

积极推进与乌克兰国立航空大学筹建“重庆大学安东诺夫航空学院”；规划与英国贝尔法斯特女王大学新建合作办学机构。积极开展出国（境）交换学习、短期研修、实习实践或参加学术会议、学术竞赛与交流活动，启动“圆梦计划”海外访学交流项目，全额资助品学兼优的家庭经济困难学生赴日本、新加坡两国顶级名校短期学习，鼓励各学院自发组织实施各类学生出国（境）学习交流项目，积极推动“重庆大学国际校区”建设，搭建全方位多层次学生海外交流学习平台。

此外，学校营造氛围输营养。实施英才汇聚计划，加强国际化师资队伍建设，提升管理队伍国际化水平。邀请诺贝尔奖获得者、国际知名教授来校做讲座，充分挖掘教师、校友资源，通过第二课堂特色活动，培养学生国际化意识。举办国际文化节、出国（境）学习交流项目宣讲会、联合国模拟大赛、国际法庭等活动，支持国际交流类学生社团的发展建设，培养学生群体组织与梯队人才。开展学生外语能力提升项目，提升学生多语言应用、跨文化沟通及国际合作等方面能力，推动设置国际公共政策、国际关系等专业硕士生培养方向。制定具备全球胜任力人才培训方案，设立特色研习项目，开展相关证书培训，不断营造校园国际化氛围，着力培养德智体美劳全面发展并具有国际视野的时代新人。