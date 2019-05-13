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记者团走进重庆大学：感受不一样的精神气质

2019-05-13 18:54 来源：华龙网 姚辉省 王小洪
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　　今（13）日上午，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动首站走进重庆大学。

　　来自全国的主流网络媒体记者不仅走进重大校园参观校史馆、深空探测中心、虎溪云湖、电镜中心等，还就重庆大学办学特色、校园文化、新工科建设、文科突破等话题进行深入采访。

　　“务实、低调，这里很‘重大’”

　　“研究学术、造就人才、佑启乡邦、振导社会”，作为国家“双一流”建设（A类）高校——重庆大学，其发展建设备受全国各地媒体关注。

　　对大众而言，重庆大学并非声名远扬，她静静坐落在人文荟萃的文化名区——沙坪坝区，一如重庆大学师生朴实无华。

　　但重庆大学在工科领域却有不一般的影响力，一直以机电、能源、材料、信息、生物、经管等学科优势而著称的重庆大学，在建筑、土木、环保等学科方面也处于全国较高水平。

　　“‘耐劳苦、尚俭朴、勤学业、爱国家’这样独一无二的校训，很朴实，看了学校校史馆，更能体现这所大学不一般的精神气质，那就是务实、低调”，来自山东大众网记者张静，这样表达自己的感受。

　　在与全国主流网媒记者座谈交流会上，重庆大学前沿院副院长康治平，重庆大学教务处副处长罗远新，重庆大学学工部副部长吴昊，重庆大学社科处副处长张蕾等分别就科研服务地方、新工科建设、思政育人、咨政服务等分别做了主题发言。

　　重庆大学相关负责人分别从新工科、思政工作、国际化交流、师资队伍建设、服务地方经济和社会发展、研究生培养等方面详细解答了记者问题。

　　令记者感到“惊讶”的是，和重庆大学同龄的90岁院士鲜学福，满头白发，但他依然以共产党员的标准，活跃在学校教育一线，发挥光与热。

　　而另一位重庆大学电气工程学院教授蒋兴良，则让记者感触到“重大精神”：坚守野外30余年，主要研究极端恶劣环境下电网外绝缘、覆冰与防冰减灾，先后奔赴高海拔、高山冰雪等生命禁区做试验，建立世界首个野外自然覆冰试验基地，成功破解西电东送、三峡工程、青藏铁路等输电难题。

　　如果说鲜学福、蒋兴良是工科教师吃苦耐劳的代表，那么重庆大学外国语学院教授李永毅，则展示了学校文科建设的底蕴与积淀，李永毅7年磨一剑，将70万字拉丁文翻译为中文，为此斩获了去年的鲁迅文学翻译奖，这在国内尚属首次，引起了强烈的社会关注。

　　“青春校园，好想在重庆大学读书”

　　浓厚的校园文化气息，给人一种古朴庄重的深厚韵味。当日下午，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访团“兵分三路”，分别到访重庆大学A区、B区、虎溪校区亲身感受重庆大学的魅力。

　　在A区，记者们走访校史馆，多角度、全方位、系统地展示了重庆大学的历史足迹。

采访团参观重庆大学校史馆

　　来自中国江西网记者邹龙飞表示，今年为重庆大学90周年，看到厚重的校史，仿佛历史就在昨天，90周年也是重庆大学一部创业史、奋斗史，真心为重庆大学点赞，看到漂亮的校园，真心想重新读一次大学。

　　同时，记者们走访了深空探测中心，机械传动国家重点实验室，团委创客中心，煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室，输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室等，感受重庆大学雄厚的工科实力。

　　在B区参观中，全国网媒记者对全国高校首创的重庆大学“立德树人”专题展览馆感到震撼，特别是这么多重庆大学教师，都有为教育教学献身、敬业的崇高人格魅力和爱国情怀，都浓浓显示着重庆大学为国为人民育才的拳拳初心。

　　同时，记者们还走访建筑城规院3A空间咖啡屋，山地城镇教育部重点实验室，三峡库区生态环境教育部重点实验室，触摸不一样的重庆大学。

　　“太漂亮了！这是舞蹈跟自然融为一体的表演！”在虎溪校区参观中，全国主流网络融媒体主编、记者偶遇到该校区艺术学院舞蹈系的23名学生正在东门广场排练舞蹈《春回满庭芳》，据了解，这支舞蹈将参加今年重庆市第六届舞蹈舞比赛。

　　走过云湖旁边的草坪，记者们遇到了“萌宠”黑天鹅，它们一家正在草坪上悠闲地觅食，现在是学校师生备受关注的“网红一家”。据介绍，学校现在有80种鸟类、1200多种维管植物。

　　在电镜中心，重庆大学材料学院教授唐文新，向大家介绍了该院重大突破。

采访团参观重庆大学电镜中心

　　“这些不同品种的番茄长得好可爱，都是成串成串的，生长得太好了！”全国主流网络融媒体主编、记者来到生命科学学院，参观人工气候室，感受生命的神奇。

　　此外，记者们还走访了分析测试中心、学生宿舍、松园书屋、黄桷书屋等，体验青春校园带来的别样动力。

　　“重庆大学是一所来了就会爱上的大学，老校区能感受到深沉的文化底蕴，而新校区又是现代风格的美丽校园。浪漫的虎溪云湖，活力满满的创客中心，科技感爆棚的深空探测中心，优美的校园环境、强大的师资力量，重庆大学不仅拥有育人的情怀，还有令人敬佩的校园特色。”不少记者这样感叹。

编辑： 唐巧燕

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