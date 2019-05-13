聚焦重庆高教发展 2019全国主流网络媒体重庆高校行启幕

今（13）日上午，2019年“全国主流网络媒体重庆高校行”在重庆大学正式启幕。

今（13）日上午，2019年“全国主流网络媒体重庆高校行”在重庆大学正式启幕。

即日起，全国30余家中央和地方重点新闻门户网站，在为期一周的时间里，深入探访重庆大学、西南政法大学、重庆邮电大学、四川美术学院、重庆理工大学、长江师范学院、重庆电子工程职业学院、重庆能源职业学院等高校，用教育的情怀、媒体的视角、主流的声音、融合的力量，聚焦新时代重庆高等教育改革与发展的脉动与梦想。

办学90周年

重庆大学扎根巴渝大地 创新驱动服务地方经济和社会发展

“研究学术、造就人才、佑启乡邦、振导社会”，自1929年建校以来，这是重庆大学一直秉承的办学宗旨。

重庆大学党委副书记王旭在致辞中表示，自创办以来，重庆大学始终秉承“耐劳苦，尚俭朴，勤学业，爱国家”的校训精神，坚持扎根重庆、立足西南、面向西部、服务全国、走向世界的办学思路，为国家和地方经济社会发展发挥了重要的作用。

王旭表示，此次媒体行走进重庆大学，与会记者将会实地感受与重庆大学同龄的90岁鲜学福院士告诉你什么是人生的价值；有机会了解到“兼做民工与教授”的蒋兴良教授是如何在大山深处写出科研论文；以及外语学院李永毅教授七年翻译70万字拉丁文，获得鲁迅文学翻译奖的教书育人故事，他们的故事体现了“耐劳苦，尚俭朴，勤学业，爱国家”的校训精神。

王旭表示，学校即将迎来建校90周年华诞，学校将进一步拓展国际视野，树立全球眼光、提升战略思维，切实增强对表一流、追求卓越、服务发展、引领未来的意识，继续一起拼搏、一起奋斗，加快中国特色、世界一流大学建设步伐。

重庆大学常务副校长杨丹，从人才培养、学科建设、科技创新、师资队伍建设、国际教育、社会服务发展等方面进行了介绍。

杨丹表示，重庆大学充分发挥自身在人才培养、科研创新等方面的优势，为重庆市打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”提供优质的智力支持和人才支撑服务，推动重庆市经济社会高质量发展，同时带动学校“双一流”建设取得良好成效。

其中，学校先后为国家和地方培养输送了30余万名各类高级专科人才，其中有40多人当选两院院士。在2018年创新全国大学生创新创业大赛中喜获一金两银的历史最好成绩。在十二届全国大学生结构设计竞赛中，摘取了唯一的特等奖。

杨丹表示，重庆大学将按照中央和重庆市委、市政府的要求，认真贯彻落实全国、全市教育大会精神，努力办好人民满意的大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新贡献。

落实立德树人这一根本任务

聚焦学科建设 加快推进重庆高等教育现代化

重庆市委教育工委专职副书记覃正杰介绍重庆高等教育发展

重庆市委教育工委专职副书记覃正杰，在讲话中表示，重庆市委市政府高度重视高等教育，高等教育站在历史性跨越的新起点上，责任重大、使命光荣。要紧紧抓住立德树人这一根本任务，形成学科、教育、科研三轮驱动，国际化、信息化两翼助力，一流学生、一流教师、一流管理的三维高校工作格局。

下一步，重庆将引进高等教育资源。引进国内外一流大学来渝合作发展。推进在渝高校与国内著名大学联合举办人工智能软件等二级学院，加强相关人才培养。指导重庆医科大学等高校与中国科学院所属院校，在共同推进“双一流”、共建研究院、联合培养人才、引进院士专家团队、协同创新、共同申报重大科研攻关项目等方面。配合两江新区积极推进中国科学院大学重庆学院校区建设，积极争取教育部支持，同时进一步扩大与重庆大学联合培养工程博士工作。

加强统筹规划，推动高等教育特色发展。落实好重庆教育现代化2035，重庆市加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）等规划和行动方案，细化目标任务和工作节奏，统筹推进教育现代化。进一步调整优化高校的结构布局，积极支持国家政策的优质高职院校，发展成为职业教育的本科院校，支持具备条件和实力的学院更名为大学。发挥高校布局、有效对接和服务产业发展的作用。统筹推进高水平新工科建设高校、人文特色高校、新型二级学院等项目建设。实施本科人才培育。“六卓越一拔尖”计划2.0，构建特色鲜明的高水平高等教育发展水平体系。

聚焦学科建设，提高高等学科办学水平。加快推进“双一流”建设，实施一流学科建设专项，进一步加大对市属高校B+以上的支持力度，力争实现重点突破。实施人工智能+学科建设计划，指导高校用人工智能“武装”学科建设。落实支持重庆大学、西南大学“双一流”建设的意见，全力推进两所高校的双一流建设。加强工程类专业学位的建设与管理，指导高校开展对应调整后的工程与学位点的建设。开展学位授权点合格评估工作，以评促建，提升我市学位授权点建设。

调整专业结构，提升服务经济社会发展的能力。主动适应我市经济社会发展需求。引导高校科学设置专业，培育和发展与我市经济结构调整和产业转型升级匹配度高的主体专业和特色专业。完善招生办法。指导重点产业、战略性新型制造业等与我市产业对接度高的理科类高校专业，进一步调整和优化市属高校专业结构。进一步加强专业建设。建设本科一流专业，开展国家一流专业的推荐，加强市级高职骨干专业建设，力争四个以上高职专业群入选国家级高水平专业群。开展课堂革命，大力建设金课、淘汰水课。扩大高校共建共享的规模和范围。

推动产教融合，促进高职创新发展。一是认真贯彻落实中央和我市关于深化产教融合的意见精神，加快推进优质高职院校。二是深化产教融合，校企合作。推动校企共建生产型实训基地，探索混合所有制办学，促进职业教育集团化发展，开展冠名培养、定单式培养。三是开展“1+X”证书试点。四是继续实施高职与本科“3+2”，中职与本科“3+4”，贯通人才培养。

支持科技创新，增强高校源头创新能力。一是加强对基础教育的研究支持，提升高校服务地方发展战略能力、自主创新能力和高层次人才培养能力。二是对接教育部高等学校基础研究“珠峰计划”大平台，大团队要求建设一批科技创新平台和科研平台。三是继续加强协同创新中心建设。对建设成效明显的协同创新中心择优支持。四是深化科研体制改革。加大对科技创新支持力度，促进成果转移转化，充分发挥高校作为科技第一生产力和人才第一资源的重要作用。

全国30余家主流网媒同频共振

共同讲好重庆高等教育好故事

在启动仪式上，华龙网集团党委书记、董事长李春燕表示，作为主流责任媒体，华龙网一直十分重视教育宣传和舆论工作。这是全国主流网络媒体第三次聚焦重庆教育，在此前的2015年、2016年，全国主流网媒的同仁们连续两年走进重庆，围绕重庆基础教育、职业教育的经验和成果，采写、发布了400余篇宣传报道，持续形成了正面、积极、良好的社会效果和舆论氛围。

中国教育新闻网总编辑张春铭在媒体代表发言时表示，今年也是重大90周年华诞，与会记者提前向重大说一声“生日快乐”；期待此次媒体行活动，通过每家媒体深入的互动，能够传递好教育好声音、讲好教育的故事。

重庆市委网信办副主任严兵，向此次媒体行采访团授旗

重庆市委教育工委专职副书记覃正杰，重庆大学党委常委、宣传部部长胡学斌，西南政法大学党委宣传部副部长宋龙华，重庆邮电大学党委常委、宣传部长敬菊华，四川美术学院党委常委、宣传部部长贾安东，重庆理工大学党委常委、党办主任、校办主任李永兵，长江师范学院党委常委、宣传部部长盛全生，重庆电子工程职业学院党委常委、宣传部长疏勤，重庆能源职业学院党委常委、宣传部部长许立功等，共同启动水晶球。

据了解，在接下来的一周里，来自全国30多家主流网络媒体的教育主编、记者将走进重庆大学、西南政法大学、重庆邮电大学、四川美术学院、重庆理工大学、长江师范学院、重庆电子工程职业学院、重庆能源职业学院，通过全媒体的传播平台，融媒体的创新形式，全方位呈现新时代重庆高等教育改革发展的探索与成效，营造全国、全社会对重庆高等教育改革发展支持和认同的良好舆论氛围。

接下来，全国主流网络媒体采访团就重庆高校双一流、新工科、大数据、三全育人等关键词深入采访报道，多角度、全方位、近距离感触重庆高等教育发展脉搏，多维度讲述重庆高等教育发展叙事。

据了解，2019年“全国主流网络媒体重庆高校行”旨在全方位呈现新时代重庆高等教育改革发展的探索与成效，营造全国、全社会对重庆高等教育改革发展的良好舆论氛围。

此外，首届全国教育融媒体发展研讨会也将于18日召开，就融时代下的教育媒体如何发出权威、快捷、实用的主流声音，如何联动地方主流网络媒体，如何就教育媒体深度融合等相关议题展开研讨，届时、来自全国的主流网络媒体教育大咖、专家进行面对面交流、分享，力图为中国教育媒体融合发展探索新样本。