智慧引领招生宣传工作创新 省考试院积极推动新高考招生改革

广东省教育考试服务中心主任黄杰熙倡议：“各高校招办可共同尝试此类线上咨询方式，让咨询智慧化、便民化。”

高考改革是教育发展的“指挥棒”，做好宣传是推进教育的“强化剂”。4月23日，省政府发布了《广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》（简称《方案》），正式启动新一轮高考改革，并从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施，到2021年基本形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。

新高考来了，广东作为教育大省，政府、高校、中学、媒体各方共同做好广东省新高考改革政策的释疑与宣传起到至关重要的作用。5月10日，广东省教育考试服务中心以“新时代、新高考背景下，高校招生宣传工作的创新与发展”为主题在华南理工大学广州学院召开广东省高校招生宣传工作研讨会。广东省教育考试院相关负责人、广东省部分高校招办代表、中学代表、媒体代表参加此次研讨会。

形势：

广东招生改革进入“深水区”，招生宣传工作是基础

随着广东新高考改革方案正式落地，广东省的招生改革进入“深水区”，高校招生面临着重大的招生改革。广东省教育考试院相关负责人在研讨会上表示：“高考综合改革方案正式发布，无论是本科院校还是专科院校，面对这个重大的招生改革，都应该加紧深入研究，结合学校培养要求和办学特点，积极稳妥推进深化招生改革工作。”

根据新高考改革方案，广东将实行春季高考和夏季高考，春季高考以专科为主，本科为辅，夏季高考以本科为主，专科为辅。本科高校考试科目按“3＋1＋2”模式设置，高考志愿填报方式由“院校＋专业”调整为“院校专业组”。高职院校实行“文化素质＋职业技能”的评价方式。省教育考试院相关负责人指出，“高校做好招生宣传工作对高校做好招生录取工作起到基础性作用。各高校要加紧研究综合改革方案，提出自己学校的应对措施，做好符合实际的招生工作。在新媒体时代，高校应考虑如何利用新媒体的宣传方式，提供便捷宣传渠道，提高学校品牌价值。”

创新：

服务与技术智能化，搭建阳光招考掌上平台

多年以来，广东省教育考试服务中心作为广东省教育考试院的下辖单位，积极创新服务，提高技术水平，特别在招生考试的辅助工作方面，满足了广大考生和社会了解高校招生基本情况的需求。

随着新媒体数字化日益成熟，2019年广东省教育考试服务中心与南方网、南方+客户端共同搭建阳光招考掌上平台。该平台主要由数字展馆系统和线上咨询系统两个部分组成，今年3月25日至26日期间，线上咨询平台进行了首次尝试。由广东省教育考试服务中心牵头，组织广东省部分高职院校，在南方+客户端上开展“2019高职自主招生线上咨询”活动，针对约1000个自主招生招考名额，进行在线咨询互动，创新尝试取得初步成效。此类线上资讯平台有效缩短与咨询用户之间的距离，提升工作效率，扩展服务容量，扩大社会影响。广东省教育考试服务中心主任黄杰熙倡议：“各高校招办可共同尝试此类线上咨询方式，让咨询智慧化、便民化。”在研讨会上，南方网相关负责人介绍规划中的数字展馆系统，该系统依托虚拟现实技术，用户可通过手机进入虚拟展馆，获得比线下展馆更为便捷和丰富的参展体验。

声音：

科学谋划招生宣传，合力推动协同育人模式

新高考选课模式突破文理分科的局限性，在打牢物理或历史学科基础的同时实现个性化、差异化发展，高校对这一“选择权”必须真研究、真使用，否则定错了“门槛”、招错了人，不但是育人工作的失职，也是对考生的失职。那么，高校如何精准招生宣传，让适合的学生进入适合的学校？在研讨会上，部分高校代表分享学校招生宣传的经验并提出建议。当前，各高校招生方式主要以传统宣传为主，新媒体信息化宣传为辅，但由于人力和财力成本受限，传统宣传方式覆盖面较窄，效率较低，新媒体信息化宣传方式还有待加强。

研讨会上，高校招生办代表纷纷表示此次研讨会的举办很有意义。部分高校招生办代表希望官方尽快建立起有力举措，搭建起以省考试院为主导，以广东省教育考试服务中心为桥梁，以南方+等官方媒体渠道宣传的权威招生宣传平台，正确引导招生制度改革的落地，用官方的声音取代社会上的“杂音”。同时，有针对性地组织高校走进中学，做好招生宣传服务。

为适应育人方式改革和高考综合改革新形势新要求，2018年12月13日，广东省教育厅出台《广东省教育厅关于普通高中学生综合素质评价的实施办法（修订）》，并从2019年秋季入学的高一年级学生开始实行。这意味着学生自我认知、课程选修、生涯规划、专业报考等方面亟需加强指导，以便帮助学生选择适合的方向。广州市招生考试委员会办公室高考科副科长林力恒说：“新高考改革方案的实施，将高三学生的选择权前移到了高一，建议高校和中学要积极搭建协同育人的平台，提前培养生源群体。”广东实验中学学生发展指导中心杨鹏老师作为中学代表提出：“建议高校能与中学加强协同教育的交流与合作，在官方的支持下，加大通过权威媒体宣传力度，方便考生尤其是偏远地区的考生获得招生信息，促进教育公平。”

高考综合改革是教育综合改革的关键突破口，处于教育改革“重中之重”的核心位置，而考试招生制度改革是促进教育发展的关键环节之一。广东省教育考试院高招处有关领导在研讨会上提出，高校在招生宣传方面应树立宣传责任意识，科学谋划招生宣传的新形式和渠道，充分利用新媒体具有及时性的传播特色，双向交互，加深考生对高校办学的概况、学科优势和特色专业的了解。

2019年，是广东省考试招生制度改革的落实之年、改革之年、攻坚之年。广东省教育考试院一直秉承深化改革、优化管理、聚焦“智慧”、提升服务、促进交流、强化保障的理念开展工作。此次研讨会的召开，向进一步推进教育考试招生治理体系和治理能力现代化，向2020年全面推进“智慧考试院”建设的目标又迈出坚实的一步。