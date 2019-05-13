四所高校汇聚深圳宣讲，专家教你用模考成绩锁定目标高校

5月11日下午，由南方日报、南方网、南方plus客户端主办，深圳市第二高级中学承办的“南方青春高考季-2019广东高考招生咨询会深圳分会场”圆满举行。

南方网讯（记者/柯丹洁）每年的高考是社会关注的焦点，“考试招生”作为高考重要的一环，一直牵动家长和考生的心。5月11日下午，由南方日报、南方网、南方plus客户端主办，深圳市第二高级中学承办的“南方青春高考季-2019广东高考招生咨询会（以下简称“高招会”）深圳分会场”圆满举行。现场邀请到武汉大学、华南理工大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（以下简称“北师港浸大”）、哈尔滨工业大学（深圳）等4所省内外高校招办老师为大家详解各高校招生宣讲政策，此外，南方网教育频道特约高考志愿填报专家一鸣惊人老师为大家详解如何利用模拟成绩进行自我定位，做好志愿填报前的准备工作，吸引了近800名家长前来倾听，家长们纷纷拍照做笔记，收获颇多。

四所省内外名校首次同台宣讲

北师港浸大

2019年拟招700人，综评5月31日截止报名

当天首所宣讲的高校是北师港浸大。北师港浸大是由北京师范大学与香港浸会大学于2005 年在广东珠海携手成立的首家“内地与香港合作办学”的高校，是中国第一所推行博雅教育的新型国际化大学。北师港浸大采用校董会领导下的校长负责制和香港高校管理模式，由中国科学院院士汤涛教授任校长。

据北师港浸大计算机科学与技术专业课程主任苏伟峰教授介绍，学校分为工商管理学部、人文与社会科学学部、理工科技学部、文化与创意学部四个学部，开设二十多个本科专业，实施四年全英文教学，所有课程均通过香港浸会大学严谨的课程评审。学校推行多元化的成绩评估标准，学生可以通过通识课程、全人教育课程、副修等途径，学到主修专业以外的多元知识。据了解，学生毕业时不仅获得UIC毕业证书，还将拿到香港浸会大学学位证书，含金量与浸大本部相同，受国内外认可。

2019年北师港浸大在广东省实行多元化招生，拟招生700名学生，即在“本科提前批非军检院校”和“自主招生等院校-综合评价”批次招生，院校代码均为16401。北师港浸大招办深圳市招生负责人阮斯老师提醒考生，“本科提前录取批次—非军检院校”2019年招生计划有300个（拟），此批次是分文理科按考生的高考成绩择优录取，在高考结束后，于广东省高考志愿填报系统填报UIC即可，报考金融数学专业的广东考生，数学单科成绩还应不低于100分。

“自主招生等院校批次-综合评价”2019年招生计划有400个（拟），此批次须于5月31日前报名UIC广东综合评价入学测试；综合评价综合成绩构成为高考成绩×60%+学校入学测试成绩（占比30%）+高中学业水平考试成绩（占比10%），其中，学业水平考试各学科成绩都需达到C级或以上。考生须于6月11日查看是否有入学测试资格，6月16日考生参加北师港浸大入学测试，测试内容包含全英文笔试、面试、体育科目测试（立定跳远、一分钟跳绳或一分钟仰卧起坐，3选1）。

武汉大学

大类招生、大类培养

武汉大学是近代中国第一批国立综合性大学。截至目前，学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院(系)，123个本科专业。其中，5个国家重点学科一级学科，17个国家重点学科一级学科，6个国家重点培育学科，10个“双一流”建设学科。武大极为有利于学生个性化发展，注重满足学生专业兴趣和潜质挖掘。”武汉大学广东招生宣传组老师杨辉在高招会现场介绍时说。

随着新高考改革方案的推进，作为高校，武汉大学在人才培养方式上作了诸多尝试。例如，积极推进通识教育改革，实施“大类招生、大类培养”，积极开展“三学期制”改革，加强大学体育教育改革，加强公共艺术教育，探索人才培养新模式，推进教师教学能力培养，推进教师教学能力培养等等。

据杨辉老师介绍，武汉大学2018文科生源高校排名（全国均值）第9，理工科生源高校排名（全国均值）第14，近年来招生质量逐年提升。考生可通过普通类招生、特殊类型招生（自主招生、保送生、艺术类、高水平艺术团、高水平运动员）、贫困专项计划（国家专项计划、高校专项计划<自强计划>）、国家指令计划（民族班、非西藏生源定向西藏、内地高中班、港澳台侨招生）等方式入读武大。广东具体招生方式以本科招生官网信息为准。

哈尔滨工业大学（深圳）

2019年拟增至1000人

哈尔滨工业大学（深圳）由哈工大与深圳市政府合作共建，是哈工大的一个校区。记者从现场了解到，哈尔滨工业大学（深圳）是深圳市首所招收本科生的C9 、“双一流”A类高校工科实力全球一流的大学，学校现设有22个一级学科。哈工大（深圳）与校本部“三统一”，在与哈工大校本部统一规格、统一标准、统一要求的前提下，实现统一质量、统一品牌。毕业生颁发哈尔滨工业大学本科毕业证书和学士学位证书，深圳校区毕业证书注明培养校区。

哈尔滨工业大学（深圳）招生就业处处长俞晓国在高招会现场介绍，2018年哈工大（深圳）广东省录取提档线超一本线114分，录取理科投档线居广东高校之首。2019年广东省仅招收理科，不招文科，招生计划拟增至1000人。学校办学格局为“一校三区”，哈尔滨工业大学校本部的本科院校招生代码为 10213，哈尔滨工业大学（威海）的本科院校招生代码为 19213，哈尔滨工业大学（深圳）的本科院校招生代码为 18213，考生填报志愿时分别填报，分别录取。俞晓国处长提醒，哈尔滨工业大学（深圳）和哈尔滨工业大学（威海）各专业（类）公共外语课为英语，非英语语种考生慎重报考。学校按投档分确定最低录取分数线，并按投档分为考生安排专业，采用分数优先原则，专业之间无级差，平行志愿投档录取对专业服从调剂的考生不退档。 在投档分相同的情况下，优先录取相关科目分数高者，理工类考生依次比较数学、理综、语文、外语，文史类考生依次比较语文、文综、数学、外语。

华南理工大学广州校区

首年招生，2019年拟招400人

华南理工大学依托广州国际校区建设，主动对标新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等国家和区域战略性新兴产业发展重大需求，布局发展新工科，分步建设10个新工科学院和多个高端研究院，培养国际化、复合型的拔尖创新科技人才。大力培养新工科人才，支撑创新驱动发展，建设和布局新工科专业。布局交叉学科融合发展，引领新工科。国际校区瞄准世界科技前沿，围绕人工智能等新兴交叉学科领域，建设10个新工科学院，成为国内唯一“全部新工科学院”的新校区。

据介绍，华南理工大学国际校区首期建设重点打造先进材料/生物医学工程与生命科学/人工智能与高端制造三大学科群。华南理工大学广州国际校区教学与全球事务办公室吴招胜常务副主任在高招会现场透露，华南理工大学广州国际校区将于2019年进行本科生招生，并逐渐建立完整的本科·硕士·博士研究生培养体系，实现约15000人的办学规模，其中本科生、研究生各约7500人，含留学生3000人。2019年华工广州国际校区拟招收400名优秀学生，采用学校统一招收代码：10561。