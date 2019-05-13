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专家教你如何做好志愿填报准备工作！广财、南医大高招动态看过来~

2019-05-13 07:52 来源：南方网 罗予岐
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　　南方网讯（记者/罗予岐）5月12日上午，“南方青春高考季-2019广东高考招生咨询会”在南方传媒大厦举行，本场活动邀请到广东财经大学、南方医科大学招生负责人进行宣讲，为家长详细介绍学校概况和最新招生录取政策，并就家长现场提问进行耐心细致的解答。高考志愿资深填报专家日丽也到场为大家带来《高考志愿填报，应该怎么准备？》的主题分享。

活动现场，家长认真记录老师们的精彩分享、介绍，并积极互动。

　　广东财经大学

　　招生专业有变化 招生数预计与去年持平

　　1983年5月，学校经国务院批准设立，校名为广东财经学院；1985年6月，更名为广东商学院；2013年6月，更名为广东财经大学。经过35年的发展，学校已建设成为全日制本科生、硕士生26600多人、硕士研究生1866人的省属重点院校，是广东和华南地区重要的经、管、法人才培养、科学研究和社会服务基地。学校有广州和佛山三水两个校区，总占地面积2275亩，广州校区毗邻广州国际会展中心，佛山三水校区坐落在三水森林公园旁。现有校舍约72.8万平方米,教学科研仪器设备总值17952.7万元，图书552余万册（含电子图书）；自主建成各类数字化教学资源1851项。

　　杨新老师介绍，广东财经大学以经济学、管理学、法学为主体，坚持商法融合，促进经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、艺术学等多学科协同发展，已形成具有一定特色和优势的学科专业体系。应用经济学、工商管理和法学3个一级学科是省级优势重点学科，理论经济学是省级特色重点学科。2017年，学校获批成为广东省博士学位授予立项建设单位。

（广财优势专业）

　　2018年起，广东省一二本合并为本科批次录取，表中一本线为高分优先投档线；2018年文科最高分578分（7052名），理科最高分567分（21321名）。

　　杨新表示，目前2019年教育部招生计划尚未下达，但预计与2018年基本持平。

　　特别要注意的是，今年招生专业变动，招生专业总数：67个（含实验班、佛山全学段专业12个）；新增：数字媒体艺术（艺术与设计学院）、法学（中外人才培养实验班）；减少：动画（艺术与设计学院）。

　　普通类、艺术类以“专业志愿优先”为原则，普通类按文化成绩总分、美术类按综合分从高到低择优录取。 广播电视编导：按高考文化总分（排位分）从高到低排队录取。 播音与主持艺术：按综合分从高到低排队录取。（综合分=文化总分×40%+专业统（校）考分×60%）。

　　南方医科大学

　　2019年拟招1889人

南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学，创建于1951年，1979年被确定为全国重点大学，2004年8月整体移交广东省，更名为南方医科大学。学校是广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校，全国首批、广东省唯一一所“部委省”共建高校，全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一，全国首批卓越医生教育培养计划试点高校。南方医科大学目前有学院19个，本科专业35个，本科生13380人，硕博研究生5249人，留学生1038人。

　　南方医科大学教务处王飞主任现场介绍说，学校现有国家级科研平台5个，国家重点实验室1个，国家临床医学研究中心1个，国家创新人才培养示范基地1个，国家生物医药研发动物实验示范型国际科技合作基地1个，全国科普教育基地、省部级科研平台80个。

　　在校园建设方面，校本部重点发展临床医学、药学、预防医学、生物学等，对接广东省卫生强省战略，顺德校区发展医养结合特色专业，大力培养医疗器械、生物医药、健康服务业人才。

　　在人才培养方面，南医大是全国首批8所试办八年制医学教育的高等院校之一，全国首批卓越医生教育培养计划试点高校；全国执业医师资格考试中，中医学、中西医临床、预防医学、临床医学专业通过率位居全国前列。

　　在国际交流与合作方面，学校与世界20个国家和地区的55所知名高校、医疗及研究机构建立了友好关系，开展了师生交流、联合培养、科研合作、全作办学办医等合作。

　　对于广大学生家长关心的专业二次选择的问题，王飞解释到，目前，转临床医学、口腔、麻醉、儿科、精神医学、医学影像等部分专业，成绩要求为就读专业的前10%。其他专业的要求由各学院自行制定，每年各专业的转入指标大约为现有学生数的5%， 一般在第一学年末、第二学年末进行转专业。

　　关于志愿填报，王飞主任给家长们提了一些建议：合理定位目标高校（冲、稳、保原则）；留意目标高校近三年收生情况（排位、分数）；留意高校招生章程（录取原则、报考条件、体检要求）；留意高校在校期间规定（转专业、辅修双学位、推免等）；慎重选择不服从调剂。

编辑： 柯丹洁

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