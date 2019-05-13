抓好四个着力点 下好职业教育这盘“大棋”

10日，教育部召开新闻发布会介绍《国家职业教育改革实施方案》（以下简称“职教20条”）发布三个月以来的进展情况及下一步工作考虑。

10日，教育部召开新闻发布会介绍《国家职业教育改革实施方案》（以下简称“职教20条”）发布三个月以来的进展情况及下一步工作考虑。

职教20条发布3个月以来，教育部会同中宣部、国家发改委、财政部、人社部、工信部、农业农村部、国资委、市场监管总局等10多个部门，就高职扩招百万、启动双高建设、1+X证书制度试点、大规模职业技能提升行动、产教融合型企业、“三教改革”、职业教育活动周等出台了15个政策文件，基本覆盖了职教20条涉及的政策领域，集中释放了一批含金量高的政策红利，初步实现了职业教育大改革大发展的龙头舞起来、项目动起来、力量聚起来的良好局面。

就产教融合型企业建设工作，教育部职业教育与成人教育司司长王继平特别强调，“这项工作是国家发改委和教育部共同组织实施的一项重点计划，主要是解决产教融合、校企合作过程当中如何进一步调动企业的参与积极性，改变长期存在的校企合作过程当中“企业一头冷、学校一头热”的问题，鼓励企业主动承担参与职业教育的责任。企业达到相关标准的，我们就把它列入相应清单，可以享受国家在金融、财政、土地、信用以及税收方面的一些优惠政策。”

此前，国务院常务会议决定：产教融合型试点企业兴办职业教育的投资，落实按投资额30%抵免该企业当年应缴教育费附加和地方教育附加。教育部印发《建设产教融合型企业实施办法（试行）》，对产教融合型企业给予“金融+财政+土地+信用”的组合式激励。已公布先期重点建设培育的产教融合型企业名单。还将会同有关部门出台政策，打造一批集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服务为一体的高水平实训基地。

王继平表示，职教20条的印发，标志职业教育体制机制“四梁八柱”已经搭建起来，现在已经进入到全面施工、内部装修阶段。我们将牢牢抓住这个大有可为的政策红利期和发展机遇期，把推进职教20条的实施作为当前和今后一个时期的中心工作任务，抓好部门、地方、学校、企业四个着力点，把各项改革任务做深做实，努力下好职业教育这盘“大棋”。

一是凝聚部门合力，加强组织协调。教育部将继续履行好国务院职业教育工作部际联席会议办公室职能，会同成员单位各部门出台更多有含金量的配套政策，努力在提高技术技能人才地位待遇、激发企业和社会力量参与职业教育的内生动力、强化职业教育条件保障等方面取得实效。抓紧组建国家职业教育指导咨询委员会，加快推进《职业教育法》修订，形成良好发展环境。

二是督促地方落实，实现以点带面。举办职业教育的责任主要在地方，要强化地方政府统筹发展职业教育的责任。下一步，教育部将进一步强化地方政府统筹发展职业教育的责任，一手抓落实，推动分省签订部省落实职教20条备忘录，完善顶层设计与地方实践协同推进的工作机制；一手抓激励，根据国办要求，我们制订了对职教领域真抓实干明显省份的具体激励办法，并对首批6个省份进行了重点激励。

三是推动学校改革，提升培养质量。将充分发挥学校育人主阵地和主渠道作用，以实施“双高计划”为引领，坚持职普招生比例大体相当，推动职业院校教师、教材、教法改革，特别是探索长学制培养高端技术技能人才，开展本科层次职业教育试点，推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。

四是激励企业参与，推动多元办学。将更加注重发挥行业企业作用，厚植企业承担职业教育责任的文化环境，培育和传承好专业精神、职业精神、工匠精神。引导社会各界特别是行业企业积极支持职业教育。我们将完善激励机制，为社会力量兴办职业教育探索路径，推动职业院校和行业企业形成命运共同体。