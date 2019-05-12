三甲诞生！ACCA全国就业力大比拼广州赛区决赛举行

5月10日，由ACCA（特许公认会计师公会）主办的“第十六届ACCA全国就业力大比拼——广州赛区决赛”在广州顺利举行。

5月10日，由ACCA（特许公认会计师公会）主办的“第十六届ACCA全国就业力大比拼——广州赛区决赛”在广州顺利举行。来自国内17所知名高校的24位优秀学子分别组成6支队伍，以团队赛的方式角逐三甲。由香港中文大学（深圳）向欣桐同学担任队长，与华南师范大学林欣颖同学、华南理工大学温馥蔚同学、深圳大学张晴同学共组的团队脱颖而出，勇夺本次广州赛区决赛冠军。

据介绍，本次赛事以商业案例分析的形式进行，值得关注的是，比赛题目以ACCA新考纲中《战略商业领袖》科目为蓝本，以一家国际慈善机构为背景而设计，选手需要从管理和战略层面出发，解决慈善机构面临的问题。众所周知，由于属性不同，面对的问题和困境不同，慈善机构与商业机构的运营方针有本质上的差异。决赛当天，ACCA要求选手完成慈善机构在战略地位分析、战略方向评估、信息系统评估、云计算和移动技术的风险预测及优势分析等方面的工作，并整理出完整的方案，向现场逾百位来自知名企业、知名高校、专业培训机构和教育类媒体代表们进行方案讲解。

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一路过关斩将，听听选手们参赛的心路历程吧

本次决赛的评委来自安利（中国）日用品有限公司、香江集团有限公司、普华永道、毕马威、玛泽等知名企业。在近4个小时的比赛中，每个团队都进行了详细的案例分析并现场展示有效的解决方案。新生代、新思维、新“火花”，6组演讲各有亮点，现场评委对选手们敢于自我表达的勇气和沉着应对压力的心态表示赞赏。“演讲需要对听众有一定的了解，评委对演讲内容的质量要求也很高。”毕马威合伙人廖雅芸谈到，选手们现场的演讲都比较有逻辑性，让评委更容易理解演讲内容。

（决赛现场）

经过4个小时的激烈比拼，广州赛区三甲和最佳个人正式诞生！其中冠、亚军队伍将代表广州赛区出战全国总决赛：

冠军队伍中的向欣桐在赛后感慨道：“参加就业力大比拼，除了自身的提升，还有机会接触到很多行业精尖人士，和来自四面八方的‘战友们’。整个赛程走下来，我看到了自己的不足，也发现了自己的优势，知道如何有效地扬长避短”。随着比赛的进程，选手的职场竞争力无形中得到了大幅度的提高。

（决赛现场）

记者了解到，ACCA全国就业力大比拼已成功举办15届了。值得一提的是，除了丰厚的奖金外，进入决赛的选手均有机会获得大赛合作的知名企业提供的实习职位，区域决赛和全国总决赛中“最佳个人”获得者可赴海外参加为期一周的ACCA财会精英培养计划。

商业市场的不断变迁，企业作为用人方会根据战略方向和业务需求不断调整和提高应聘要求，但具有前瞻性的复合型国际商业人才，是企业人才取向的统一方向。ACCA作为全球领先的专业人才汇聚平台，秉承着不断创新的理念，持续完善其人才培养体系，让ACCA人才始终站在专业领域前沿。