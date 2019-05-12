今年高职扩招 实施“指南”来了

接下来，如何进行扩招？实施方案给出了明确的“指南”，即中央统筹、地方主责、系统化推进、质量型扩招。

今年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中提出，今年高职院校大规模扩招100万人。这一消息引发了社会各界的持续关注和讨论——如何扩招？如何进行考试、录取、教学管理？又如何保障扩招后的质量？

4月30日，李克强总理主持召开国务院常务会议，讨论通过了《高职扩招专项工作实施方案》(以下简称“实施方案”)。5月8日，教育部召开新闻发布会，对今年高职如何进行扩招给出了“官宣”答案。

记者从教育部了解到，全国高职招生规模已从2015年348.4万人小幅增长到2018年368.9万人。根据各地高等职业教育发展规划、经济支撑、办学条件、生源和入学机会等因素综合测算，并通过年度常规申报、集中紧急部署、点对点定向商议等工作举措，目前已落实2019年全国高职招生计划增量115万人。

“按照往年报到情况看，只要各地落实好招生计划，今年高职扩招100万人任务应能如期实现。”教育部发展规划司副巡视员楼旭庆表示。

接下来，如何进行扩招？实施方案给出了明确的“指南”，即中央统筹、地方主责、系统化推进、质量型扩招。

教育部职业教育与成人教育司司长王继平介绍，“中央统筹”即由教育部牵头，多部门协同推进，包括分省确定招生计划，重点布局在优质高职院校、发展急需和民生领域紧缺专业、贫困地区；改革考试招生办法，取消高职招收中职毕业生比例限制，允许符合高考报名条件的往届中职毕业生参加高职院校单独考试招生；同时，向中西部倾斜，发挥“支援中西部地区招生协作计划”作用，将2019年高职协作计划扩大至20万。

此外，还将推动职业院校毕业生在落户、就业、参加机关事业单位招聘、职称评审、职级晋升等方面与普通高校毕业生享受同等待遇；中央财政也将加大对高职院校扩招的支持力度，今年中央财政安排现代职业教育质量提升计划专项资金237亿元，引导地方政府落实生均拨款制度、奖助学金提标扩面政策等。

实施方案还明确，将实施灵活考试，适应不同生源群体特点和受教育状况的需要；分类教育教学，做到“标准不降、模式多元、学制灵活”。

高职扩招如何进行报名、考试、录取？教育部高校学生司司长王辉表示，将进一步深化高职院校考试招生制度改革，针对高中毕业生、退役军人和下岗失业人员、农民工、新型职业农民等不同群体的特点和受教育状况，分列招生计划、分类考试评价、分别选拔录取，为各类群体提供多样化入学方式。

目前，各地2019年高考报名工作已经结束。王辉介绍，各地将组织两次补报名工作——一次在高考前，主要面向普通高中、中职毕业生、退役军人和下岗失业人员、农民工、新型职业农民等群体，具体时间由各地确定；一次在10月，主要面向今年910月退出现役的军人。

关于考试，王辉介绍，原则上以高职院校单独考试为主，鼓励高职院校通过联合考试或成绩互认等方式，减轻考生考试负担。

其中，对于普通高中毕业生和中职毕业生，可采取现行“文化素质+职业技能”考试方式，文化素质成绩使用高中学业水平考试成绩或使用本省或各校组织的文化考试成绩，职业技能成绩使用本省或各校组织的职业适应性测试成绩或职业技能测试成绩；对于退役军人和下岗失业人员、农民工、新型职业农民，可免予文化素质考试，由各校根据学校基本培养要求，组织与报考专业相关的职业适应性测试或职业技能测试，依据成绩录取；对于符合免试条件的技能拔尖人才，由高职院校予以免试录取。

此外，针对不同群体考生特点，将分类确定录取标准。王辉介绍，将单列招生计划，一部分面向退役军人，一部分面向下岗失业人员、农民工和新型职业农民。

“此次高职扩招，是质量型扩招。”王继平说，如何保障质量型扩招，需要做好三个保证，“首先用优质资源保证，用优质校拉动一般校，提高优质职业教育资源使用效率，加强办学条件薄弱公办高职院校改造，整体提升办学水平。”

教师保障则是基本保障。“在这一点上，教育部教师工作司做了充分的研究，做好充分的准备。根据他们的测算，高职扩招之后，每年需要新增师资6.5万人左右。”王继平表示，将通过“五个一批”，即通过资源整合挖潜一批、专项培训培育一批、校企合作解决一批、“银龄讲学”补充一批、社会力量兼职一批，加快补充急需的专业教师。

此外，王继平指出，要用教学改革保证，针对不同生源特点，分类编制专业人才培养方案，采取弹性学制和灵活多元教学模式，创新教学组织和考核评价，加快学历证书和职业技能等级证书互通衔接，有序开展学习成果的认定、积累和转换。

“要做到质量型扩招，一是标准不降，二是模式多元，三是学制灵活。”王继平回应中国青年报·中青在线记者，接下来要推进三项改革，包括推进“1+X”证书制度试点，推进“学分银行”建设，推进“弹性学制”改革。

楼旭庆表示，各地仍然需要加大对高职学校的投入，加快改善办学条件。“教育部将会同国家发改委、财政部在实施现代职业教育提升计划和教育现代化推进工程这两个项目中，专门安排中央资金支持地方高职院校建设，尽可能满足高职扩招带来的教学、实训、生活所需要的校舍。另外，将会新增设部分高职学校。根据高校设置‘十三五’规划，总共有121所新设高职学校列入其中”。