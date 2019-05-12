教育部：推动职业院校改革 提升培养质量

从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点（1+X证书制度试点）工作。

5月10日，教育部召开新闻发布会介绍近期贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》（以下简称“职教20条”）重点任务进展情况和下一步工作考虑。教育部职业教育与成人教育司司长王继平表示，教育部将充分发挥学校育人主阵地和主渠道作用，以实施“双高计划”为引领，坚持职普招生比例大体相当，推动职业院校教师、教材、教法改革，探索长学制培养高端技术技能人才，开展本科层次职业教育试点，推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。

王继平表示，教育部将抓紧组建国家职业教育指导咨询委员会，加快推进《职业教育法》修订。同时，激励企业参与，推动多元办学。注重发挥行业企业作用，厚植企业承担职业教育责任的文化环境，培育和传承好专业精神、职业精神、工匠精神。引导社会各界特别是行业企业积极支持职业教育。完善激励机制，为社会力量兴办职业教育探索路径，推动职业院校和行业企业形成命运共同体。

日前，教育部已会同有关部门印发《关于在院校实施“1+X”制度试点方案》，部署启动试点工作。从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点（1+X证书制度试点）工作。

对此，教育部职业技术教育中心研究所所长王扬南表示，1+X证书制度是职教20条的一项重要创新，教育部将推进“1”和“X”的有机衔接和融合。结合专业目录、专业教学标准的修订，及时将招募到的职业技能等级证书、职业技能等级标准与专业目录、专业教学标准有机衔接，将证书培训内容有机融入专业人才培养方案，优化课程设置和教学内容，统筹教学组织与实施，深化教学方式方法改革。