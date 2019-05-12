关注：广东教育蓝皮书第七年发布

2018年，全省新增本科高校3所（新设1所，升格2所），新增高职院校1所；获高等教育国家级教学成果奖31项，居全国第5位，比上次评选前进4位，创历史最好成绩。

5月9日，2019年广东省教育科研工作会议、2019年广东省教育研究联盟论坛在广州举行。会上发布了由广东省教育研究院组织编著的《广东教育改革发展研究报告（2019）》。报告显示，2018年，全省新增本科高校3所（新设1所，升格2所），新增高职院校1所；获高等教育国家级教学成果奖31项，居全国第5位，比上次评选前进4位，创历史最好成绩。

会议上，省委教育工委副书记，省教育厅副厅长、党组副书记邢锋表示，要明确新目标，全力打造教育科研新体系。要积极推进不同类型、不同层次教育科研协同创新，加强教育科研队伍和制度体系建设，明确教育科研主攻方向，促进教育科研成果传播、推广和转化应用，充分发挥教育科研的功能作用和应有效益。

省教育研究院院长、党委书记汤贞敏在会上介绍，从根本上讲，影响立德树人落实的，还是教育评价指挥棒问题，即唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子，这“五唯”也是当前教育改革中最难啃的“硬骨头”。他说，今年，教育部把评价改革作为深化教育改革的龙头，要在破除“五唯”问题上打一场硬仗，把“硬骨头”啃下来，还教育清静、清爽、清新之风。

会上发布的广东教育蓝皮书《广东教育改革发展研究报告（2019）》自2013年起已连续编著出版七年，由“代总序”“各级各类教育改革发展研究”“教育评估研究”“教育宣传出版研究”“教育改革发展个案研究”五个部分、27份报告组成。其中，“幼儿园入园难、入园贵、入园不放心”等问题成为研究的重要内容。根据省卫生健康委提供全省的人口现状数据及出生人口预测数据显示，到2019年9月，全省常住适龄学前儿童预计达到495.1万人，比2018年增加15.6万人。在此情况下，珠三角地市的大部分区县和其他各地市的城镇地区的学位增长需求都面临着较大压力。

蓝皮书指出，2019年除落实全省学前教育生均经费拨款制度政策外，省财政规划下拨学前教育建设专项资金7.9亿元，用于加大学前教育资源投入力度。预计到2019年底，全省欠发达地区学前教育毛入园率要达到92%以上，公办幼儿园在园幼儿数占比要达到38%以上，普惠性幼儿园学位占比要达到78%以上。新建公办幼儿园100所以上，改扩建公办幼儿园400所以上，扶持普惠性民办幼儿园1000所以上。