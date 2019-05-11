中山：多镇区拟增加公办学校学位

按照免试就近入学原则，明确每所学校的招生范围、招生计划、报名时间、报名地点、咨询电话、入学通知发放等相关内容。

一年一度的招生季又开始了。5月26日前，适龄儿童（即2013年8月31日前出生）家长需登录中山教育信息港“中山市新生信息登记系统”，进行小学一年级新生入学网上预报名登记。记者从中山市教育和体育局获悉，截至5月9日，全市小学一年级新生网上预报名登记人数已超过5.2万人。

按照中山市教育和体育局的安排，各镇区已制订2019学年公办中小学的招生方案，按照免试就近入学原则，明确每所学校的招生范围、招生计划、报名时间、报名地点、咨询电话、入学通知发放等相关内容。目前，这些招生方案已在各镇区政府网站、中山教育信息港上公开发布。

部分镇区购买民办学校学位缓解“上学难”

记者了解到，网上预报名登记的对象是2013年8月31日（含8月31日）之前出生且未入读小学的中山市户籍和常住非户籍的适龄儿童。5月底前，各镇区文体教育局（教育事务指导中心）将安排小学一年级新生入学现场报名确认登记。全市小学一年级、初中一年级发放录取通知时间为7月上旬前，市直属初中招生电脑派位仪式将于7月3日进行。

记者查看了各镇区的招生方案后发现，公办小学的招生对象包括以下类别：具有该镇区户籍的适龄儿童；符合条件的该镇区户籍人员的适龄子女；符合跨镇区就读条件的中山市户籍人员的适龄子女；符合条件的各类国家政策性借读生；在该镇区已办理积分入学并已获得积分入学资格人员的适龄子女。

而在具体的学位分配上，上述几类招生对象有录取的先后顺序之分。以西区为例，《2019年西区公办初中、小学一年级新生招生通告》规定，当小学划区范围内户籍生（户籍子女）报名人数小于或等于学校招生计划数时，学校将如数录取。当小学划区范围内户籍生（户籍子女）报名人数超过学校招生计划数时，则根据“户籍优先、有序安排”的原则，按照户籍学生、户籍人员子女、政策性借读生、跨镇区就读学生四种类别的先后顺序安排学位。

当依次安排学生入读出现学位不足时，户籍学生则按照入户西区先后顺序安排学位，户籍人员子女按照户籍人员入户西区先后顺序安排学位，政策性借读生按国家、省、市、区级别先后顺序安排学位，跨镇区就读学生按照购房时间先后顺序安排学位。不能够安排到该片区学校的学生，由西区文体教育局根据各学校办学条件和西区实际，统筹安排到本区其他有学位的学校。

值得注意的是，今年西区的招生方案中明确提出，由于西区公办小学学位按照正常办学规模设置开班已达到饱和状态，公办学位不足。今年小学积分生（含积分入学、积分入户学生）采用政府购买学位方式解决，安排到区内普通民办学校就读，或按有关规定给予学费补贴（学位补助）由积分学生选择到区内（或市内）其他民办学校就读。

具体方案分两种：一是通过政府购买学位安排到区内3所普通民办学校就读；二是政府给予学费补贴（学位补助）5000元/生/学年，由小学积分生自行选择到区内其他民办学校（或市内民办学校）就读，费用不足部分由家长自行负责。两种方案由家长选择其中一种，逾期未到现场进行登记报名、未在现场选择具体方案的，视为放弃学位。

东区公办小学计划招生数量增加550人

近年来，增加学位一直是市民关心的热点话题。去年，中山新建改建扩建公办中小学40所，新增公益普惠幼儿园18所，新增幼儿园学位6135个，提供积分入学指标23805个。今年，中山市十件民生实事中提出，全市将新增公办中小学学位6000个、幼儿园规范化学位5000个。

3月中旬，中山市教育和体育局发布2019 学年义务教育阶段学校招生工作安排，当中也明确提出，各镇区要切实加快新建、扩建中小学进度，对现有学校深入挖潜，开足班数。同时，各镇区要尽力扩大公办学校招生规模。

记者对比去年的招生方案后发现，今年不少镇区都增加了计划招生数量。以东区为例，去年东区7所公办小学计划招生2250人，开设50个班；2所公办初中计划招生1100人，开设22个班。但是，在学校整体数量保持不变的情况下，今年东区公办小学计划招生2800人，开设56个班；公办初中计划招生1200人，开设24个班。

有明显的变化是，东区各公办小学计划招生的班级人数，从去年的每个班45人增加到今年的每个班50人。因此，虽然竹苑小学、朗晴小学、紫岭小学的计划招生班级数保持不变，但是计划招生人数均比去年有所增加。

具体到学校，柏苑小学去年计划招生225人、开设5个班，今年计划招生300人、开设6个班；雍景园小学去年计划招生315人、开设7个班，今年计划招生400人、开设8个班；水云轩小学去年计划招生405人、开设9个班，今年计划招生550人、开设11个班；远洋学校（小学）去年计划招生405人、开设9个班，今年计划招生550人、开设11个班。

在公办初中方面，松苑中学去年计划招生500人、开设10个班，今年计划招生550人、开设11个班；远洋学校（初中）去年计划招生600人、开设12个班，今年计划招生650人、开设13个班。

与此同时，今年西区公办中小学也增加了招生计划数量。去年西区公办小学计划招收新生37个班，共1665人；公办初中计划招收新生22个班，共1100人。今年，西区公办小学计划招收一年级新生38个班，共1855人；公办初中计划招收一年级新生23个班，共1150人。

石岐区公办初中一年级计划开办31个教学班，共招收新生1550人，比去年的总计划数增加了2个班共100人。其中，启发中学今年计划招生8个班，共400人；北区中学计划招生8个班，共400人；石岐中学计划招生15个班，共750人。

石歧区两所小学将进行电脑派位

根据《2019年石岐区公办小学一年级招生通告》，该区公办小学一年级计划招收45个教学班，共计2080人，计划招生人数比去年略有增加。

其中，石岐第一城小学4个教学班，180人； 石岐西厂小学8个教学班，320人；石岐杨仙逸小学4个教学班，180人；石岐实验小学4个教学班，200人；石岐太平小学2个教学班，90人；石岐区厚兴郑伟权学校4个教学班，180人；石岐高家基小学6个教学班，300人；石岐区员峰小学3个教学班，150人；石岐第一小学4个教学班，180人；石岐张溪小学6个教学班，300人。

具体的招生办法是，石岐区户籍适龄儿童按该适龄儿童户口所在地所属学校的招生服务范围安排入读；其他户籍不在本区的政策性借读生根据学位剩余情况和学校实际统筹安排入读；符合杨仙逸小学和石岐第一小学原地段生、政策性照顾条件的适龄子女优先安排直接入学，剩余学位用于电脑派位。

根据《2019年石岐杨仙逸小学、石岐第一小学一年级招生通告》，这两所学校的招生对象为：首先是原地段生，即户籍在其招生地域范围内的适龄儿童；然后是电脑派位生，具有石岐区户籍（入户时间截至2019年5月25日）的适龄儿童。需要注意的是，每位适龄儿童只能报名参加一所学校的电脑派位，报名参加中山市实验小学电脑派位的适龄儿童，不得参加石岐杨仙逸小学或石岐第一小学的电脑派位。

若电脑派位报名人数少于学校剩余学位数，直接安排入学；若电脑派位报名人数多于剩余学位数，以电脑派位方式从经审核符合电脑派位条件的适龄儿童中确定入学名单。杨仙逸小学、石岐第一小学两所学校的电脑派位工作将与中山市实验小学电脑派位工作同时段进行。

另外，西区初中（全部生源）一年级新生学位分配，则通过填报志愿由家长选择。现场报名当天，监护人亲笔填报《初中一年级新生就读志愿书》，选择就读西区初级中学或铁城初级中学。

当提出入读某校意向的学生总数少于学校招生计划数时，学校将如数录取；当提出入读某校意向的学生总数超过学校招生计划数时，报读该校的全部学生采用公开随机派位的办法，派位落选者分配去另一所中学就读。

如确定需要随机派位，西区文体教育局将于7月3日（星期三）在西区政府网公布派位通知、参加派位的学生名单，派位于7月7日（星期日）进行。如不需要随机派位，则不另行通知。