“暨南奥斯卡”颁奖！2018年暨大2862名学生获国家专项奖学金

5月9日下午，暨南大学第七届“5A卓越引领计划”颁奖典礼在暨南大学石牌校区校礼堂举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/薛咏）5月9日下午，暨南大学第七届“5A卓越引领计划”颁奖典礼在暨南大学石牌校区校礼堂举行。暨南大学党委书记林如鹏教授、暨南大学校长宋献中教授、暨南大学副校长刘洁生教授、暨南大学副校长饶敏教授、暨南大学副校长张宏教授等出席，学校相关部处、各学院领导、本科生辅导员以及1500余名师生参加了本次大会，一齐见证暨南学子追逐青春梦想的历程，分享他们洒满汗水的拼搏成就，接受榜样力量带给我们的震撼与感动。

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记者在会上了解到，2018年暨南大学共有2862名优秀学生获国家奖学金、国家励志奖学金、国家港澳台及华人华侨等国家专项奖学金；5734名优秀学生获优秀学生、优秀学生干部及体育、学术、文艺等校级专项奖学金；1309人次获省级以上各类比赛及评比奖项及表彰；51名优秀学生获得社会类奖学金；1113名优秀学生被授予校级优秀学生、优秀学生干部、优秀班长等荣誉称号；2018年全校奖励本科学生的总金额超过3442万。

（暨南大学党委书记林如鹏致辞）

暨南大学党委书记林如鹏在致辞中表示“该计划不断丰富内容，创新形式，探索构建了集设置培养目标、搭建培养平台、展示成长历程、树立学习榜样为一体的工作机制，既注重学生个性化的发展，又注重班集体的共同成长，成为了广大暨南学子大学生涯最为重要的梦想舞台”。

据介绍，“5A卓越引领计划”于2012年启动，该计划以“卓越点亮梦想，榜样引领暨南”为口号，以志存高远、崇尚学术、至臻学业、锐意创新、全面发展5A为培养措施，表彰各领域有突出表现的个人或集体，被誉为暨南大学的“暨南奥斯卡”。自该计划实施以来，先后挖掘了1500余名优秀个人和近80个卓越班集体，极大地激发了广大学生的学习热情，营造团结进取、创先争优的良好校园氛围。

（颁奖典礼现场）

今年，该计划主要分为集体和个人两个方面，分别是面向集体的“5A卓越班集体成长计划”及面向具有暨南大学正式学籍的全日制二年级以上（含二年级）在校本科生的“优秀学子奖励计划”和“暨南好班长评选活动”。其中，“优秀学子奖励计划”分设暨南之星、学术之星、领袖之星、风尚之星、学习之星、自强之星、创业之星等10个奖项，每个奖项又分设10名标兵奖、若干奖提名。

（师生齐唱《我和我的祖国》）

活动现场，来自暨南大学附属小学学生、青年学子、在职教师以及和新中国同岁的退休老师分别代表充满希望的未来一代、拔节孕穗的青年一代、努力奋进的中年一代以及与新中国共同成长的老年一代共同唱响《我和我的祖国》。