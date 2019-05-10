珠海新投用8所公办中小学

根据各区通报情况来看，今年秋季，香洲、金湾、斗门等区公办学位需求旺盛，预测这三个区积分入学分数线或走高。

5月8日起，珠海市2019年秋季义务教育阶段学校招生报名工作正式启动。日前，珠海多个区已陆续发布辖区义务教育阶段学校招生工作实施细则。

据珠海市教育局统计，2019年全市小学计划招生人数超3万人，公办学位占比近70%；初中计划招生人数超2万人，公办学位占比超过80%。截至4月初，全市小学一年级适龄儿童人数同比增长16.7%，初一适龄少年人数同比增长18.5%，且新入珠海户籍的适龄学生数据仍在增长。

根据各区通报情况来看，今年秋季，香洲、金湾、斗门等区公办学位需求旺盛，预测这三个区积分入学分数线或走高。

对此，珠海今年继续加大义务教育阶段公办学校建设力度，优化公办学校的区域布局，进一步方便适龄学生就近入学。全市8所新建公办初中、小学将于今年秋季投用，将增加1780个小一学位、200个初一学位，可有效缓解周边学校学位压力。

香洲区

公办小一学位供需将迎临界点

作为珠海的主城区，香洲区承担全市义务教育阶段超过50%的学位供给任务。“香洲区今年招生形势依然严峻。”在5月7日召开的香洲区2019年秋季招生工作媒体通气会上，该区教育局教育管理室主任李锦英表示。

数据显示，今年香洲区公办小学新生学位供需将首次迎来临界点，即全区公办小一学位基本满足户籍新生的需要。不过，全区公、民办学校的总体学位基本可以满足辖区适龄少年儿童的入学需求。

2019年香洲区公办小学学位供给有所增长，将于秋季投用的云峰小学（暂定名）和潮联学校共计可提供2700个学位，可缓解周边学校的学位压力。

那么，具体到公办小一学位，今年香洲区能提供多少个呢？李锦英表示，全区计划招收225个班，较去年增加22个班，按照公办小学标准班额45人计算，总计可提供10125个学位。

“截至4月底，全区小一户籍适龄儿童已达9564人。”李锦英介绍，这一数据同比增加1453人；预计到8月底，小一户籍新生学位需求数将过万。全区公办小一学位供给基本只能满足户籍生的需要。

今年香洲区未有新建初中投入使用，但通过挖掘潜力，初一公办学位略有增加。据统计，全区今年计划招收205个班，按初中标准班额50人来计算，可提供公办学位10250个。

需求方面，截至4月底，需要上初一的香洲户籍人数共7391人，预计到8月底，这一数据将增加至7550余人，较去年同期增加近1900人。初一户籍新生学位充足，并有约2700个空缺学位。

不过，片区学位不平衡的情况今年可能出现。经香洲区教育局调研，珠海九中、珠海十一中和九洲中学等3所初中的户籍新生人数很可能超过学校计划招生人数。

“去年公办小一积分线是141分，今年预计会继续保持高位。”李锦英建议积分新生家长在给孩子报名时要做好两手准备，在通过积分方式报读公办学校外，还可以提前考察民办校。 从目前数据来看，香洲区公办小学学位基本只能满足辖区户籍新生的入学需求，此后还要安排政策照顾类新生，留给积分生的剩余学位非常有限。 这是造成2019年公办小一积分入学分数线继续维持高位的主要原因。 公办初一积分入学分数线预计也将上涨。2019年全区公办初一空缺学位尚有约2700个，绝对量相比去年大为压缩。这可能造成今年初一积分入学分数线将在去年88分的基础上有所提高。 除采取新建公办学校、扩班和增加班额人数等举措外，香洲区还大力扶持辖区民办教育发展，鼓励民办中小学特色化发展，提升办学质量。 香洲全区现有22所民办中小学，在校学生数4万余人，约占全区中小学学生总数的1/3。通过小班化教学、课后服务实施、特色校本课程开展和互联网+技术运用等方式，民办学校得到长足发展，办学特色百花齐放。整体而言，香洲区民办学校呈现出与公办学校齐头并进的局面。 根据安排，今年秋季香洲区民办中小学计划招收9838名新生。其中小一计划招收173个班，共7453人，平均班额43人，低于公办学校标准班额；初中一年级计划招收51个班，共2385人，平均班额近47人，低于公办学校标准班额。 按照要求，民办学校需坚持免试入学，不得通过考试或变相考试等方式选拔学生，不得以面试、面谈、人机对话、简历材料等任何形式为依据选择生源。

金湾区

金湾一小新生学位较紧张

2019年秋季金湾区义务教育阶段计划招生人数略有增长，初中学位保持不变。

新增学位来自即将投用的林伟民纪念小学，该校今年可招6个班小一新生，可缓解三灶片区的学位压力。

截至今年秋季，金湾区共有13所公办小学和4所公办初中，其中小一教学班52个、初一教学班33个。

据金湾区教育局统计，2019年辖区常住人口与流动人口中需上小学一年级的人数为4080人，同比增长12%；需上初一人数为2321人，同比增长13.7%。

金湾区教育局相关负责人表示，珠海已放宽入户条件，户籍新生人数增长迅速。该相关负责人预测今年辖区积分入学分数线较去年将有一定幅度的提高。

此外，就户籍新生而言，金湾一小新生学位较紧张。

斗门区

辖区6所学校学位较紧张

今年斗门区计划招生人数略有增长，将于今年秋季投用的九年一贯制公办学校珠峰实验学校和齐正小学，可招收小一10个班和初一4个班，可有效缓解周边学校的学位压力。

学位需求方面，今年斗门户籍新生人数持续增长。据公安系统数据显示，截至3月，需上小学一年级的户籍人数已超5000人，需上初一的户籍新生人数已超3400人，同比去年均增加900多人。受户籍人口回流和入户政策开放影响，目前数据仍在递增。

斗门区教育局相关负责人表示，根据预测，齐正小学、白蕉镇东湖小学、新堂小学和新青小学4所学校户籍生将超计划招生数，斗门实验二小、城南学校学位相对也很紧张，预测今年该区积分入学分数线将继续保持高位。

横琴新区

引入“双一流”高校合办公立小学

根据横琴新区发布的2019年辖区义务教育阶段公办学校招生工作实施细则显示，该区将引入首都师范大学合办横琴新区伯牙小学（暂定名），于今年秋季投用。

当前，横琴新区只有横琴一小一所公办小学。横琴一小采用公办民管的办学模式，由横琴新区委托华发教育公司全权管理。办学规模已经无法满足辖区居民和重点企业员工子女的入学需求。

而新投用的伯牙小学亦由横琴新区举办，委托国家“双一流”建设高校首都师范大学全权管理。该校今年将提供4个班共160个学位，加上横琴一小的240个学位，全区累计提供公办小一学位400个。

根据实施细则，上述两所学校招生范围均为横琴全岛，不分学区，教育部门将按照招生政策并结合学位情况予以录取。

需要提醒的是，学生在报名系统中申请入读的学校将被默认为第一志愿，未申请学校自动默认为第二志愿。若报读的第一志愿学校学位数不足时，系统将优先安排房户一致新生就读。其中，横琴一小对应横琴新家园房户一致学生；伯牙小学对应荔枝湾、琴海湾和华发首府等小区房户一致的学生。房户一致新生安排完后，其余学生通过抽签方式分配学校。

高新区、高栏港区

均新增一所公办小学

今年秋季，高新区将新投用一所公办小学，即金凤小学（暂定名），每年可提供4个班共180个一年级学位。

该校位于翠湖香山小区百合苑北侧交金凤东路南侧位置，办学规模为 24个班。根据学区划分公告，金凤小学学区范围为宁堂社区、东岸社区、下栅社区部分区域（下村、民营科技园），北理工珠海学院、北师大珠海分校、UIC等。

高栏港区也在今年秋季新投用公办小学——南水镇中心小学。该小学教学楼主体已经封顶。该校办学规模为36个教学班，总共可提供1620个学位。

南水镇中心小学的投用可有效缓解辖区学位压力。2018年秋季，南水镇一年级共招收514人，同比增长10.06%。即便如此，辖区仍无法安排务工人员适龄子女全部入学，最后有47名学生被分流到该区北水教学点就读。

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家长报名前须掌握公办学校招生范围

与去年相比，今年香洲区招生细则基本内容和框架保持不变，招生报名流程及所需材料进一步优化和便民。

学区略有调整。全区公办初中学区范围没有变化。因潮联学校和云峰小学两所新建校投用，新划定了学区范围；并调整了香洲十二小、香洲十九小、香洲十五小的学区范围。

今年香洲区公办学校招生区域范围包括：香洲区南屏镇、拱北街道、吉大街道、狮山街道、翠香街道、香湾街道、梅华街道、前山街道、湾仔街道等区域范围；珠海保税区和珠澳跨境工业区；万山区（仅限于符合招生政策的初中学生）。

每年，都有个别群众对功能区办理的居住证或户籍登记信息存在误读。”李锦英表示，横琴新区、高新区、万山区等三个功能区虽原属于香洲区行政管辖范围，但已先后成立功能区并独立承担教育等社会管理职能。多年以来，上述三个功能区居住生活的群众办理的户籍和居住证地址一直显示有“香洲区”字样。如某家长近八年在高新区金鼎镇办理的居住地址信息显示为“珠海市香洲区金恒一路”。根据招生政策，该区域孩子并不属于香洲区招生范围。

今年，香洲区继续实行按地段划分学区、按学区相对就近入学的办法。“就近入学是相对概念，并非直线距离最近入学，也不等于到离家最近的学校就读”。李锦英说。

此外，今年香洲区义务教育阶段公办学位仍按香洲户籍学生、政策性照顾生和积分入学学生三批次、16项顺序分派学位。

其中，香洲区内户籍适龄儿童，按自有完全产权房产与学生户口簿一致的登记地址优先安排学位。先安排完房户一致类学生后，再安排其他类别学生。