今年高职院校扩招100万人

目前已落实2019年全国高职招生计划增量115万人，按照往年报到情况看，只要各地落实好招生计划，今年高职扩招100万人任务应该能如期实现。

今年高职院校大规模扩招100万人！8日上午，教育部举行新闻发布会，介绍《高职扩招专项工作实施方案》。该方案4月30日经国务院常务会议讨论通过，其中特别提出：今年各地将在高考前和10月份组织两次高考补报名工作。

实施方案改革考试招生办法，取消高职招收中职毕业生比例限制，允许符合高考报名条件的往届中职毕业生参加高职院校单独考试招生。此外，还将落实同等待遇，推动职业院校毕业生在落户、就业、参加机关事业单位招聘、职称评审职级晋升等方面与普通高校毕业生享受同等待遇。

高职扩招将面向高中毕业生、退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等群体，开展高职扩招的补报名工作。同时，实施灵活考试，适应不同生源群体特点和受教育状况的需要；推动职业院校毕业生与普通高校毕业生享受同等待遇；落实生均拨款、奖助学金提标扩面政策，对退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民群体予以倾斜。

目前，各地2019年高考报名工作已经结束，考虑本次扩招的生源群体中，部分有报考意愿的群体，如部分中职毕业生、退役军人和下岗失业人员、农民工等没有参加前期高考报名，各地将组织两次补报名工作。一次在高考前，主要面向普通高中、中职毕业生、退役军人和下岗失业人员、农民工、新型职业农民等群体，具体时间由各地确定。一次在10月份，主要面向今年9至10月退出现役的军人。各省原有高考报名条件保持不变。已经参加高考报名的考生，不用再参加此次报名。

对于普通高中毕业生和中职毕业生，可采取现行“文化素质+职业技能”考试方式，文化素质成绩使用高中学业水平考试成绩或使用本省或各校组织的文化考试成绩，职业技能成绩使用本省或各校组织的职业适应性测试成绩或职业技能测试成绩。对于退役军人和下岗失业人员、农民工、新型职业农民，可免予文化素质考试，由各校根据学校基本培养要求，组织与报考专业相关的职业适应性测试或职业技能测试，依据测试成绩录取。对于符合免试条件的技能拔尖人才，由高职院校予以免试录取。鼓励有条件的省份，对于取得相关职业技能等级证书的考生，报考相关专业可免予职业技能测试。前期已参加高职分类考试并被录取的考生，不再参加本次高职扩招专项考试。

目前已落实2019年全国高职招生计划增量115万人，按照往年报到情况看，只要各地落实好招生计划，今年高职扩招100万人任务应该能如期实现。