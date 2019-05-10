报班选科热点 初中已现端倪

高考新方案的实施，也影响了学生初中阶段报班选科的规划。

4月底，《广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》公布，这也意味着广东新高考改革方案的正式落地。新高考政策带来的不仅是高考考试方式、科目的变化，政策导向已传导至初中阶段。业内人士表示，随着高考新方案的实施，对于学生而言需要尽早确定优势科目和学科潜力，因此初中阶段就需要进行规划，为选科明确方向，这也对补习和报班产生了影响。据悉，目前正是暑假和秋季班报名时段，新初一和新高一的报班已呈现出政策导向的热点，除了语文、数学、英语三科以外，历史、物理、生物等课程报读热度也在上升。

【新政影响】 新高考致学科难度发生变化

从广东高考新政来看，比较大的变化是选择科目和计分方式：采用3+1+2的选科方式，即语数英三科必考，物理、历史二选一，政治、地理、化学、生物四选二，共有12种搭配选择；语数英及物理或历史直接使用卷面分，政治、地理、化学、生物采用等级赋分。从科目来看，由于高考不再区分文理科，因此高考数学也不再区分文理科，难度或有所加大； 英语听说分值增加，目前广东高考听说满分是15分，从2021年开始，听说增加5分，总分升至20分。

学而思广州分校高考政策研究员张冰表示，新高考执行“3+1+2”模式，数学不分文理，难度上势必会产生变化，需要在高一就非常注重数学科目的学习，尤其是数学偏弱的同学。英语听说考试由15分变为20分，需要加强英语听说的练习，在高一就打好基础；新高考中物理和历史是二选一科目，物理科目报名人数将增多，竞争压力变大，需要从高一开始学习相关内容，选择历史的同学也需要尽早进行科目学习，避免高三时内容过多；高一可以广泛涉猎四选二科目，尽早发现擅长的科目。

新东方中高考政策研究员杨迟则表示，从政策来看，高校在招生时会分开物理和历史，分开投档，这种投档方式接近文理投档方式，即选物理的和选物理的竞争，选历史的和选历史的竞争，在这样的条件下，只要分了科，就不是分数竞争而是排名竞争。在大文综大理综的排名下，文理上线率存在较大差距。因此预测，选择了历史或者物理，该差距依然会存在。目前公布的政策只是考试政策，而高校招生政策要等到2021年上半年（高三下学期）才公布，建议目前正在犹豫的学生不要选择过于小众的专业组合，应结合实力和高校招生要求综合考虑1+2选择科目。

随着新高考方案的明确，政策导向的传导作用也开始表现在初中阶段。不少培训机构的负责人对记者表示，目前正是新初一暑假和秋季班的报名时间，与往年相比，报读的热点科目表现出更多元、更分散的特点，历史、物理、生物等科目成为新的热点。

卓越教育考试研究院的相关负责人表示，为了更好地与高考新政对接，广州中考从2021年开始纳入广东省中考统一命题，而且所有科目都将参加学考，初中学生要尽早发掘学科特长，明确优势科目，将优势科目发挥到极致，为高中选科做好准备。由于各高中有自己的优势学科，而且“3+1+2”的选科模式对学校的师资、设备都有很高的要求，因此学生也要尽量选择与自己优势学科更吻合的学校。

张冰表示，广东新高考政策执行后，变化会直接影响到初中阶段的学习，初中阶段的学习势必会影响到以后高中学科的选择。

【报班策略】 初中、高中阶段报班选科各有侧重

为了发挥优势科目，弥补短板，有针对性地报班补习是不少学生和家长的选择。在新高考模式下，报读策略是否有不同？业内人士表示，初中、高中阶段可以有不同的策略。

在初中阶段，卓越教育考试研究院的有关负责人表示，从新政策来看，语、数、英三科核心地位不动摇，分别是150分，在高考中仍然占有绝对重要的地位，且由于数学不再区分文理科，所以高考数学的难度或许会加大，对学有余力的同学来说，有意识地训练数学思维，选择有难度的题目进行针对性练习是非常必要的。2021年历史才纳入中考，但2021年高考已经作为二选一的科目，对于物理优秀的学生而言，如果历史也优秀，那就是再好不过的事；物理成绩不好的学生尽力学好历史，可作为高中选科的另一个选择；此外，初中就应该尽早确定优势科目和学科潜力，为高中选科明确方向。

张冰则建议，数学需要从初中阶段打牢基础，初中的基础会直接影响到高中的学习情况；初中可以多加强英语听说方面的练习；物理是新高考中“3+1+2”中非常重要的一环，需要重视加强物理科目的学习。在初中阶段，物理本身学习能力较强的同学可以适当了解高中内容，较弱的同学要查漏补缺，令基础更牢靠；化学虽然在高考中是选考科目，但仍然是中考重要的一环，加强化学的学习，可以让自己在高考中的选择更多一些；对于生物、地理、政治、历史则要保持好自己的兴趣，如果时间不充裕，可以适当通过在线学习的方式掌握科目知识，平衡好在每门功课上要花的时间。

而在高中阶段，数学不分文理，数学将会是竞争的主战地，数学比较薄弱的同学要尽快加强起来；而选择物理还是历史，需要尽早确定自己的选择方向，可以在高一的时候双管齐下，两门课的选择，确定得越早就可以越早地规划高中生涯；化学、生物、地理、政治这几门科目的学习也需要在高一就开始展开，了解自己擅长和适合科目，了解得越多、学习得越多，以后考试科目的选择优势就更明显。总体而言，新高考改革后存在着机遇和挑战，在高一报班补习的课程选择上，建议根据自己薄弱的科目进行针对性补习，多尝试、多体验，让学习更有方向。

业内人士表示，新高考改革最终目的也是为了让学生在高考中能发挥出擅长的优势，让学习效果最大化，在顺应整个考试变化发展的情况下，在初中、高中阶段保证每门主要科目的重点学习和选择科目的兴趣学习是非常重要的，明确方向、持续努力，就能拥有更多选择的余地。