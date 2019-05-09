广东试水中职学校高职班

响应国家职教“百万扩招” 广东在部分中职院校设立“高职专业学院试点班”。

广东省教育厅日前发布《关于做好2019年高职专业学院自主招生试点工作的通知》。通知称，今年广东省部分公办高职院校会同办学水平及社会认可度较高的国家、省示范性中职学校将设立“高职专业学院试点班”，开展“推荐＋测试”自主招生试点工作。记者了解到，广东高职院校已逐渐形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，毕业生可以有多种方式到高职院校就读。

高职自主招生录取本月进行

《关于做好2019年高职专业学院自主招生试点工作的通知》明确，将在省内部分公办高职院校会同办学水平及社会认可度较高的国家、省示范性中职学校设立“高职专业学院试点班”，开展“推荐+测试”自主招生试点工作。同意47所公办高职院校在66所中职学校设置高职专业学院，2019年开展自主招生试点工作，采用“推荐+测试”自主招生录取方式。

高职专业学院试点班招生采取“指标到市”的推荐办法。各市教育局协调本市试点高职院校及中职学校，统筹制定本市高职专业学院试点班考生推荐办法，并组织实施推荐工作。按照本市高职专业学院试点班招生计划数的1.5倍，面向符合条件的本市中职学校（含中专、职中、技校）应届毕业生及本市户籍的往届中职学校毕业生，组织开展推荐工作。中职学校应届毕业生由毕业学校推荐，中职学校本省户籍往届毕业生由户籍所在地市级招生办公室（考试中心）推荐，符合随迁子女报考条件的外省户籍中职学校毕业生由居住地所在地市级招生办公室（考试中心）推荐。考生只能报考设置在推荐单位所在地市的高职专业学院，不得跨地市报考。

测试由试点高职院校自主确定考核形式，自主命题组织开展。测试的内容须包含文化素质及职业技能，测试满分值为100分。拟录取考生的测试成绩原则上不低于测试满分值的40%。曾获得广东省中等职业学校技能大赛或全国职业院校技能大赛相关赛项三等奖及以上奖项的中职学校学生报考2019年高职专业学院试点，经高职院校核实资格并公示后，可由有关高职院校免试录取。

高职专业学院自主招生录取工作将于2019年5月20-21日进行，实行计算机远程网上录取。

入读试点班可获高职毕业证

试点班学生如何培养？根据通知，试点高职院校和试点中职学校共同组成教学团队开展人才培养工作；学籍管理、毕业证书等由试点高职院校负责，试点中职学校协办。教学地点一般为试点中职学校，具体由试点高职院校在招生简章中明确。鼓励和支持试点院校与中职毕业生主要实习就业单位深入合作，校企共同培养技术技能人才。高职专业学院试点班学生符合试点高职院校毕业条件和要求的，可获得试点高职院校全日制专科毕业证书。高职专业学院试点班学生，入学后不得转学，不得转专业，不得转入试点专业非试点班。其他专业学生或试点专业非试点班学生均不能转入试点班学习。

组织发动更多中职学校毕业生报读高职专业学院，是落实《国家职业教育改革实施方案》和2019年国务院《政府工作报告》部署的关键举措，是提高广东省高等教育毛入学率、满足人民群众期望、提高职业教育吸引力的重要途径，是推动广东产业结构转型升级和产业变革的重要支撑。

记者发现，有中职学校已经发布招生公告，推进试点班的招生。有试点中职学校负责人表示，“高职专业学院试点班”是对学校试点专业办学水平的认可，也是重要的发展契机，也将有利于“立交桥”式现代职业教育体系的构建。

多条道路助学子入读高职院校

广东高职院校已逐步形成多元录取的考试招生模式，有多种方式可就读高职院校。

普高招生

普高招生是学校根据考生高考成绩，按照招生计划进行择优录取的招生方式。

高中学业水平考试招生

学考招生是以普通高中学业水平考试成绩为录取依据的高职院校分类招生方式。该录取方式以普通高中学业水平考试成绩为主要依据，实行统一填报志愿、统一组织录取，省内各高职院校安排的依据学考成绩招生计划原则上不低于本校本年度申报招生总计划的50％。

自主招生

自主招生由学校自行组织、自行命题、自主考核的招生方式，生源主要包括高中毕业生和中职毕业生。试点高职院校根据本校招生类型以及考核方式、生源情况和应用性技能人才培养特点，制定招生培养工作方案，改革人才培养模式，根据岗位需要和专业培养的实际情况自主确定学制，根据生源类别单独编班、单独制定和实施人才培养方案。

“三二分段”招生

“三二分段”招生是高职院校对口中职学校自主招生，由学校与中职学校共同制定人才培养方案和组织实施考核，生源主要是中职学校对口招生专业学生。“三二分段”试点专业的学制为5年。录取的初中毕业生单独编班，先在中职学校就读3年，通过转段考核进入对口高职院校对应专业学习2年；其中，符合省教育厅相关规定的试点院校试点专业，高职学段2年的教学工作可放在试点中职学校进行。

“3+证书”招生

“3+证书”招生是指高职院校招收中职学校（含技工学校和职业高中）毕业生的招生考试，简称高职高考或3+证书高考。“3+证书”的“3”即语文、数学、英语三门科目考试成绩，作为中职学校毕业生“文化素质”的成绩，“专业技能课程证书”为教育部考试中心颁发的全国计算机等级证书、全国英语等级证书或广东省教育考试院组织考试并颁发的“广东省中等职业教育专业技能课程考试证书”。

广东高考综合改革： 高职招生实行“文化素质 +职业技能”评价方式

广东省高考综合改革日前公布，从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。根据新方案，通过整合、完善现行的高等职业教育的考试招生办法，逐步建立多元评价、多元录取的综合评价体系，增强高职院校和学生相互选择的多样性，提高学生专业技术技能水平。

高职院校考试招生与普通本科高校考试招生相对分开，主要安排在春季进行，实行“文化素质 +职业技能”评价方式。高职院校实行“文化素质+职业技能”的评价方式，更加突出了职业院校人才培养的目标中注重专业技能的导向。高职院校人才选拔模式有其自身特点，要求专业知识和实践技能并重，将学生的专业知识和实践技能同时作为重点进行考核评价，有利于应用型、技能型人才选拔和培养，有利于推进现代职业教育人才培养模式转变，形成鲜明的职业教育特色。

普通高中毕业生报考高职院校。文化素质成绩采用普通高中学业水平合格性考试语文、数学、英语科目成绩，逐步增加合格性考试科目要求，职业技能采用职业适应性测试成绩。报考高职院校除体育、艺术类专业外的其他专业，职业适应性测试采用高职院校自主命题测试或实行网上联合测试方式，安排在每年春季进行；报考高职院校体育类、艺术类专业，职业适应性测试成绩直接采用高三第一学期的专业术科全省统一考试成绩。

中职学校（含技工学校）毕业生报考高职院校。参加文化基础与职业技能相结合的测试。文化基础重点考查中职学校学生公共基础知识，安排在每年1月进行；职业技能包括专业基础理论和专业基本技能，可由专业技能课程证书、国家职业资格证书、职业技能等级证书等体现，也可由学校组织测试，作为录取的资格或依据。广东将继续完善现行的“3+专业技能课程证书”统一考试考核办法，其中“3”为语文、数学、英语3个科目，由省教育考试院统一组织实施，同时，逐步增加“专业技能课程证书”测试种类，对应更多的招生录取专业。

初中毕业生报考高职院校。实施中高职贯通三二分段、五年一贯制招生，逐步采用“文化素质+职业素养”的办法。“文化素质”逐步采用由地市统一组织的初中学业水平考试成绩，“职业素养”由高职院校根据考生报考专业的要求进行测试，其成绩作为录取的资格或依据，结合初中学生综合素质评价择优录取。