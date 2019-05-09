广东未来三年增八万个高校学位

未来3年全省高校将增加学位8万个左右，广东的孩子上大学的机会更多了，上好大学的机会更多了。

又到升学考试季，中小学招生考试工作备受关注。5月7日，省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎率队上线“民声热线”，对高校学位、幼儿园入学、民办非学历教育机构退费难等热点问题进行了回应。

广东孩子上大学的机会更多了

今年1月，省政府印发《广东省进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019—2021）》。广东如何改善已有高校的办学条件，扩大高校招生规模，成为备受关注的问题。

景李虎透露，未来3年全省高校将增加学位8万个左右，广东的孩子上大学的机会更多了，上好大学的机会更多了。此外，国家今年将扩招高职学生100万人，我省的扩招目标为8万人。广东将坚持“扩规模与保质量并重”原则，推进落实高职扩招工作。

为此，广东将通过加快新设高职院校工作进度、推进省级职业教育基地建设、实施省属职业院校集团办学、鼓励高职院校能招尽招等方式扩大招生规模，提高高职院校录取率。

同时，广东将改进招生办法，优化考试方法，重点做好中职毕业生报考宣传发动工作，加强面向退役军人、下岗职工和农民工等群体开展招生录取工作。“目前，这项工作正在补报名，有意向者可以参加。”景李虎说，我省还将多渠道、全方位宣传高职教育的助学政策，扩大奖学助学覆盖面，提高资助额度。完善绿色通道，确保贫困家庭子女不因经济困难而放弃就读。

连片配套的幼儿园不能“代建优先”

有市民反映，广州市天河区华美牛奶厂所在区域在2014年按整合后地块统一进行规划改造，已建成华润天合、金地天河公馆等4个楼盘。2018年华润地产代建的广州市幼儿师范学校附属幼儿园（东园）建成，今年3月中旬，华润业主收到一份针对华润天合小区的《业主子女登记入读通知》，而其他3个小区收到的是一份《关于牛奶厂地块业主子女学位登记的通知》。业主们认为，配套设施服务范围内的孩子优先入读合规合法，只让代建开发商的楼盘业主优先入读不合理。

广州市教育局副局长林洽生表示，关于优先入读问题，要具体看幼儿园建设时是一个楼盘的配套幼儿园还是连片小区的配套幼儿园。如果是连片配套的幼儿园，那么连片配套小区的孩子都享有优先权。广州市教育局将再一次认真核查广州市幼儿师范学校附属幼儿园（东园）是一个楼盘的配套幼儿园还是连片小区的配套幼儿园。

“请广州市教育局对这个事情进行彻底调查，拿出方案来保证孩子们在9月前都能够有学前教育的学位，做好今年需求和长远需求的规划。”景李虎表示。

景李虎表示，要统筹解决好小区和周围片区孩子入学的问题，保证就近入学。广东要规范住宅小区幼儿园的治理，把它们办成公办园和普惠园；在小区配套的幼儿园不能满足孩子需求的情况下，各个地方的教育局根据实际的情况制定办法，不可以一刀切。

培训机构不得提前收取超3个月费用

在中小学招生报名工作紧锣密鼓进行的同时，也有一些成年人正在为退学退费发愁。

在广州工作的刘先生去年3月底报名参加沃尔得英语学习班，后来因为经常出差无法正常学习，提出退费。对方却拿出合同说，已超过开学之日起30日，所有费用不予退还。

事实上，于2003年发布实施的《广东省民办非学历教育机构退费管理办法》明确规定，学生因其他原因申请退学，开课前申请退费的，退回收取的80%学费、住宿费；完成三分之一学时及以下的，核退50%。但为何教育培训退费还是那么难？

“这个问题反映的是校外培训机构的问题。去年国务院专门印发了关于规范校外培训机构发展的意见，里面明确规定校外培训机构只能提前收取3个月的费用，超过3个月的都是属于不符合规范的费用。”省教育厅教育督导室常务副主任方树生表示，校外培训机构按照谁审批谁负责的基本原则，共同审批的区县的教育部门、市场监管部门、公安部门、民政部门首先要加强对校外培训机构审批的监管、监督检查。

方树生透露，省教育厅将会主动和省市场监管局联系，一起研究规范校外培训机构的合同文本并推广使用，保障家长、受教育者的权益。同时，省教育厅正在借助国家统一的校外培训机构的监管平台，录入所有的校外培训机构，包括黑名单、白名单。一旦发现校外培训机构没有执行国家和省的规定，就会将它们拉到国家和省的黑名单里，并坚决抵制。