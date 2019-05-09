关注：未来高考将有哪些新趋势？

截至目前，全国已有14个省市启动高考综合改革。这些改革透露未来高考哪些新趋势？

日前，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆8省份公布高考综合改革方案。加上2014年上海、浙江率先进行首批高考综合改革试点，以及2017年北京、天津、山东和海南4个试点省市启动改革，截至目前，全国已有14个省市启动高考综合改革。这些改革透露未来高考哪些新趋势？

大方向

打破文理分科

此次8个省份改革方案明确：自2021年起，普通高考考生文化课总成绩将由“3＋1＋2”组成。“3”为全国统考科目语文、数学、外语，所有学生必考；“1”为首选科目，考生须在高中学业水平考试的物理、历史科目中选择一科；“2”为再选科目，考生在化学、生物、思想政治、地理4个科目中选择两科。

“选考科目从改革前的2种组合，到试点省份的20种组合，再到现在的12种组合，最大的变化在于打破了传统意义上的文理分科。”广东省教育考试院相关负责人说。

中国教育学会会长钟秉林说，长期教育实践表明，中学过早分科会导致学生思维方式不完善和知识结构单一。打破文理分科，有助于把文科的形象思维和理科的逻辑思维较好结合，培养具有创新思维的人才。

一些中学教师表示，最新的“3＋1＋2”模式将选考科目组合从20种减少至12种，降低了中学选课走班教学难度，有利于教育资源不够发达的地区更好推进高考综合改革。

录取方式

“两依据一参考”

14个高考改革省份都提出在招生中坚持“两依据一参考”：以高考统考和高中学业水平考试成绩为依据，参考综合素质评价。

同时，随着高考改革的推进，高校的录取模式也从按批次录取、合并批次录取到取消一本、二本等批次录取。教育专家认为，这种录取方式让学生在志愿填报时可以优先考虑专业，避免了过去“上了好学校却选不了喜欢的专业”的困扰。

广东省教育考试院副院长范韶彬说，按学科专业组录取，意味着不再把学校按一本、二本分出“三六九等”，有利于高校办出特色。

对外经济贸易大学招生就业处处长徐松认为，分类考试、综合评价、多元录取已经成为人才选拔的主流趋势。钟秉林说，改革方向明确，在具体执行中关键要做到综合素质评价可信、可用。对于主观性相对较强的思想品德、身心健康、艺术素养等，如何建立科学、客观、公平的评价体系是关键。

专业设置

增设人工智能等专业

教育部日前公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，共增设专业点2072个，其中备案专业点1831个、审批专业点241个，撤销专业点416个。

据了解，新增备案本科专业最多的是数据科学与大数据技术、机器人工程、智能科学与技术、智能制造工程。新增审批本科专业最多的是人工智能、网络空间安全等。被撤销最多的专业是服装与服饰设计、教育技术学、信息与计算科学、产品设计、信息管理与信息系统等。

记者从教育部了解到，高校的专业建设主要遵循需要导向、标准导向和特色导向。此前，教育部曾在专业设置评议中征询900余位专家意见，将《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》作为评判申报专业是否达标的重要依据，总体布点较多、就业率较低的专业受到了严格控制。

此次审批面向新科技革命和产业升级，支持高校设置新一代信息技术、高端设备、节能环保等相关专业。范韶彬说，高校专业设置在保证基础专业的前提下，要匹配社会发展需求，为当下输出人才，为未来储备人才。

自主招生

规模缩小，门槛提高

教育部发布的《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》提出，规范自主招生的“十严格”要求，其中明确要求，高校要在上一年录取人数基础上适度压缩招生名额，严格报名资格条件，不得简单以论文、专利、中介机构举办的竞赛（活动）等作为报考条件和初审通过依据等，提高人才选拔质量。

面对教育部的“自主招生史上最严规定”，不少高校陆续取消没有明确标准、主观性较强的条件，自主招生更趋严格。

今年3月以来，各高校陆续公布2019年自主招生简章。与去年相比，不少高校招生规模明显缩小，部分学校压缩文史、经管类学科招生指标；报名门槛进一步提高，分数优惠减少，并增加体质测试。

这是继2018年全面取消奥赛、体育特长生等5项全国性高考加分以来，各地进一步收紧自主招生政策，强调社会公平。

记者在中山大学官网看到，2019年自主招生计划175名，与去年相比减少210名；报名条件仅限于高中阶段在全国中学生五项学科竞赛省级赛区（联赛）中获得一等奖及以上，取消了去年的“在科技发明、文学创作、研究实践、才能禀赋等方面具有突出表现并取得标志性成果”；删除了“高考成绩可降至其所在省份一本控制线（最低录取控制参考线）”的招生规定。

不少业内人表示，大幅缩减名额、提高门槛，可以让目前过热的自主招生回归选拔特殊人才的初衷，同时契合社会对教育公平的诉求。