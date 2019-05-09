广东如何治理“高考移民”

“高考移民”通过不正当的竞争手段挤占考生们正常的高校入学机会，无疑会扰乱正常的教育秩序，影响高考公平。广东要如何治理？

距离今年高考只剩一个月左右时间，深圳高三第二次模拟考试却突然成为舆论关注焦点：网传民办学校深圳富源学校的成绩“异军突起”，在深圳市理科前10名中占了6个席位。家长认为该校存在来自衡水中学的“高考移民”，担忧破坏高考的公平公正。

“高考移民”通过不正当的竞争手段挤占考生们正常的高校入学机会，无疑会扰乱正常的教育秩序，影响高考公平。广东要如何治理？

连日来，广东反应迅速。省教育厅5日下发了《关于做好治理“高考移民”工作的通知》，开展治理“高考移民”专项行动，6日又公布了举报邮箱。深圳也已成立调查组，正在调查核实情况。

“我们要对这件事情进行彻底处理。”7日，省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎回应，本周五前全省进行“高考移民”全面普查。对普查出来的“高考移民”，考生要妥善回到原籍地去考试；如果在高考后还发现“高考移民”，就要取消这些考生的成绩。

正在调查“黑马”高分考生

不久前，网传的2019年深圳二模各校尖子表中，富源学校成绩耀眼：深圳市理科排名前10（并列）的13名考生中，有6人来自富源学校，几乎占了一半；深圳市理科前50名中富源学校也占到13人，排名第二。

这本是一所普通的民办学校。富源学校的中考录取分数比4所公立高中低近100分。而在一个多月前，网传的2019年深圳一模各校尖子表中，文理科前100名中富源学校合计仅有18人。

两次模拟考试的尖子生数量差别较大，且第二次模拟考试中高分“黑马”扎堆，引来了一片质疑声。家长们质疑，这些高分“黑马”考生从哪里来，是否存在“高考移民”？

家长还发现更多疑点，2018年富源学校有9名学生考入北大、清华，其中多人与河北高分考生“撞名”“撞脸”。例如，今年应届考生崔某龙在第31届中国化学奥林匹克（初赛）一等奖学生名单中是衡水第一中学的高二学生；在第32届全国中学生化学竞赛广东省队名单中又成了深圳富源学校的高三学生。

在接到家长的质疑后，深圳市教育局先发声，在4月28日和29日两天两次紧急回应，宣布成立专项工作小组进行调查，调查结果将及时向社会公布。如发现学校确实存在违规问题，将依法依规严肃处理。

5月5日，省教育厅发布了《关于做好治理“高考移民”工作的通知》，要求各地成立“高考移民”专项行动工作组，开展治理“高考移民”专项行动；次日又公布了“高考移民”举报邮箱，受理社会和群众的举报投诉。

记者了解到，目前，深圳市教育局和其他部门正在调查核实相关学生情况，比如是不是人才引进的孩子、随迁子女；户口是跟父母一起在广东，还是单独一个人在广东；学籍和学习经历是否相符；是否学籍在广东而人不在广东。

“高考移民”或因资本和考生逐利投机

当然，也有人质疑“高考移民”来到广东的合理性。他们认为广东高考竞争激烈，去年考生人数达75.7万人，位居全国第二位，不应该引来“高考移民”。

“入户门槛较低，可能是高考移民的诱因。”一名不愿具名的教育人士认为，有的城市求贤若渴，其人才引进的门槛相对宽松，既吸引了经济社会发展所需要的人才，也给了“高考移民”可乘之机。

他推测，富源学校在衡水中学选取一些在河北并非最顶尖、但在广东拥有考上北大、清华实力的学生，利用深圳入户相对容易的特点，让其变成深圳户籍并参加广东高考；另一条路径是富源中学为一批拔尖的深圳学生提供学籍，并将其送到衡水中学开展学习，最后回到深圳参加广东高考。

广东高考报名政策规定，省内户籍学生可报名参加高考。非省内户籍的考生（家长）必须具备“两个合法”“三个三年”的条件，即具备合法稳定职业、合法稳定住所，及学籍、社保、居住证各满三年。

也就是说，考生只要户口在省内，无论何时转入、在哪就读，均不受限制，可以参加广东高考。从这个要求上说，深圳市教育局调查结果“富源学校在深圳市申请高考报名的学生均符合广东省高考报名资格”，并不意外。

有人提出疑问，这些考生符合报考条件，属于“高考移民”吗？记者查阅到，2016年2月教育部、公安部联合下发的《关于做好综合治理“高考移民”工作的通知》明确，部分人员利用进城务工人员随迁子女在当地高考政策，通过非正常学籍迁移、空挂学籍、违规落户、提供虚假学籍证明材料等手段在一些省份获取高考资格。显然，这就是不正当竞争的“高考移民”投机行为。

有人在追问，这些考生为何成为“高考移民”？

对“移民”考生来说，这可能是名利双收的行为。广东与同样使用全国卷的河北相比，高考的竞争属于“简单模式”，考上名校的机会大增。在资本的“加持”下，他们不光有可能考上更好的大学，还能获得巨额的奖金。

而对民办学校来说，这可能是一门生意。民办学校为提高知名度而打破教育规律的事件时有发生。有的学校不惜花重金在外地吸引优质生源，承诺为其办理户籍、学籍；更有甚者，每年派专人寻找与北大、清华仅有一线之差的高分考生，以高额奖学金吸引他们复读一年，再次冲击高分，以此快速提升自己的办学品牌。

2016年11月，富源学校挂上了“衡水中学深圳富源分校”的牌子，通过与衡水的联姻，富源能调动省外的尖子生资源，通过高考成绩扩大自身知名度，从而促进其在深圳地区的“掐尖”。

教育人士认为，在这样的循环中，民间资本起到了不可忽视的作用。高分考生的姓名，成了这些民办学校最有力的宣传材料。学费随之水涨船高，办学者从中攫取暴利，教育成了一门利润可观的生意。

严肃处理故意策划“高考移民”学校

无疑，“高考移民”扰乱了正常的教育秩序、影响了高考公平，通过不正当的竞争手段挤占考生们正常的高校入学机会，是一种典型的投机行为，必须得到有效治理。

“请全省广大学生家长放心，广东将严格治理‘高考移民’，切实维护高考公平。”省教育考试院副院长范韶彬说，要加强学籍管理，包括严禁为学生非正常迁移学籍、空挂学籍、伪造学籍、出具虚假就读证明；严禁进行虚假跨省合作办学或虚假一年制中职招生等。

同时，要求各地教育行政部门要重点发现和纠正人籍分离、空挂学籍、学籍造假现象，对违规招收的“在册不在校”“在校不在籍”的学生，要及时清退。

“要协调做好户籍管理工作，教育部门积极协调有关部门严格规范户口迁移办理程序，加强跨省户口迁移监管。”范韶彬表示，要加强考试管理，对在校学生参加高考的报名资格、各学年的学籍和实际就读情况进行严格审查。对户口跨省迁移的考生，要重点核查证明材料、家长从业经历、相关证明文件和印章的真伪。

同时，要加强组织领导，从严查处违法违规行为。各地要成立“高考移民”专项行动工作组，开展治理“高考移民”专项行动。对学校出现的为学生非正常迁移学籍、空挂学籍、伪造学籍、出具虚假就读证明、进行虚假跨省合作办学或虚假一年制中职招生等行为，按照有关政策规定严肃查处。

如果查实了“高考移民”的存在，将如何处理涉事学校？“我们要对这件事情进行彻底的处理。”景李虎表示，省教育厅要求市县的教育局担当起治理的主体责任，治理的重点是高中学校，治理的关键是民办高中学校的负责人。本周五前全省进行普查。接下来会对普查出来的“高考移民”让他们妥善回到原籍地去考试，同时如果在高考结束之后还发现有“高考移民”，就要取消这些考生的高考成绩。

他认为，如果查实学校有故意策划“高考移民”，实现哗众取宠、谋取私利、追名逐利的情况，教育部门会对这类学校做严肃的处理，可以减少这类学校的招生计划，甚至吊销他们的办学执照。其中对公办学校负责人进行党纪政纪处分，民办学校负责人采取适当的批评和惩戒的措施。