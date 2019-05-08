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去年广东省地方教育投入4268亿

2019-05-08 08:12 来源：广州日报 徐静
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　　5日，广东省教育厅公布了广东省2018年度教育经费初步统计情况。

　　2018年，全省地方教育经费总投入（不含中央在粤学校经费，含中央财政对粤转移支付经费）4268.43亿元，比上年3861.03亿元，增加407.40亿元，增长10.55%，增幅比上年下降4.1个百分点。其中，地方财政性教育经费（主要包括一般公共预算安排的教育经费、政府性基金预算安排的教育经费、企业办学中的企业拨款、校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为3189.18亿元，比上年2879.31亿元，增加309.87亿元，增长10.76%，增幅比上年下降4.99个百分点。

　　全省学前教育经费总投入为409.38亿元，比上年增长12.40%，其中，财政性教育经费101.00亿元，比上年增长18.54%，占总投入比重为24.67%；事业收入为291.81亿元，比上年增长11.38%，占总投入比重71.28%，其他经费（除财政性教育经费、事业收入之外的经费）为16.58亿元，比上年减少2.59%，占总投入比重为4.05%。

　　全省义务教育经费总投入为2016.84亿元，比上年增长11.04%，其中，财政性教育经费1809.30亿元，比上年增长10.80%，占总投入比重为85.88%，事业收入272.93亿元，比上年增长22.75%，占总投入比重为12.95%，其他经费为24.62亿元，比上年减少41.46%，占总投入比重为1.17%。

　　全省普通高中教育经费总投入为482.88亿元，比上年增长8.88%，其中，财政性教育经费377.13亿元，比上年增长10.24%，占总投入比重为78.10%，事业收入94.97亿元，比上年增长7.76%，占总投入比重为19.67%，其他经费为10.78亿元，比上年减少18.83%，占总投入比重为2.23%。

　　全省中等职业教育经费总投入为270.36亿元，比上年增长7.13%，其中，财政性教育经费232.67亿元，比上年增长8.90%，占总投入比重为86.06%，事业收入32.82亿元，比上年增长6.73%，占总投入比重为12.14%，其他经费为4.87亿元，比上年减少38.74%，占总投入比重为1.80%。

　　全省普通高等教育经费总投入为799.88亿元，比上年增长13.00%，其中，财政性教育经费483.45亿元，比上年增长14.12%，占总投入比重60.44%，事业收入282.36亿元，比上年增长9.66%，占总投入比重为35.30%，其他经费为34.07亿元，比上年增长27.32%，占总投入比重为4.26%。

编辑： 唐巧燕

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