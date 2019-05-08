家庭教育培训市场忽悠太多

很多家长越来越注重科学育儿，市场上有关家庭教育的培训课程也层出不穷，但“速成”之下往往“注水”颇多，噱头背后暗藏种种猫腻。

短短三四天时间，花上五六千元，便能从“门外汉”摇身一变，获得国家认证的家庭指导师培训证书，甚至是国际认证的讲师资格，转而继续给更多家长开课……如今，很多家长越来越注重科学育儿，市场上有关家庭教育的培训课程也层出不穷，但“速成”之下往往“注水”颇多，噱头背后暗藏种种猫腻。

课程

三五天速成 收费5800元到9800元不等

作为新手妈妈，郑琳从孕期便开始关注育儿知识。除了订阅公众号以外，她还经常向身边的“过来人”取经。“前段时间，刚好看到有朋友要开一期家长工作坊，就过去体验一把。”郑琳发现，朋友早已不再是离开职场多年的全职妈妈，而是众人口中的“张老师”。进一步打听之后才知道，朋友确实已经取得“注册正面管教家长讲师”资质。

带着好奇心，郑琳在网上开始搜索相关信息，“一下子冒出好多培训机构的课程介绍，都打着正面管教的旗号。”经过咨询，郑琳了解到，正面管教分为家长讲师认证班和学校讲师认证班。“都是三天课程，价格据说业内统一，每人5800元，一旦缴费概不退费。”

记者以家长身份致电某机构，对方表示近期没有开设正面管教认证班，但有新开发的鼓励咨询师认证班，同样是三天课程，每人6000元，“有点像心理咨询，但不会讲太多理论，也不用学很多技能，只要通过活动感受老师讲的东西就行。”

在“货比三家”的过程中，记者注意到，相关培训的名目远不止这些。单单是一家机构，就提供注意力训练师、记忆力训练师、学习能力指导师、亲子沟通培训师、情商训练师、家庭教育指导师和思维导图训练师等诸多“头衔”，费用也不尽相同，如情商训练师为6300元，注意力训练师为8800元，学习能力指导师为9800元。

从教学安排来看，这些培训都可谓“速成”。以5月份即将开班的家庭教育高级讲师认证课程为例，短短四天时间，不仅涵盖孩子每个年龄阶段的身心发展特点与科学教育之道、各个年龄阶段的心理需求与满足方式、孩子成长中的关键期与教育原则、多元智能理论与潜能开发、培养优秀孩子的逻辑层次与终极秘诀等，还包括讲师系统的演讲流程和讲师标准的演讲技巧。如此“浓缩”的课程，让郑琳觉得有些荒唐，“要真想把这些都讲到，显然只能‘蜻蜓点水’，就算全听下来，也顶多是知道个皮毛。”

证书

完成课时就能拿证 网上还能花钱买证

更让郑琳心生疑惑的是，各家机构在宣传培训内容专业的同时，几乎无一例外地表示“无门槛”，并强调“拿证不成问题”。

记者从一家开设正面管教认证班的机构也了解到，课程对于学员的学历和从业经验没有要求，三天课程结束后，导师会将学员资料提交到美国正面管教协会，之后由协会直接将电子版证书发给个人。对方明确表示，只要完成课时，就能拿到证书，具备开设讲座或举办家长工作坊的资质。

而开设家庭教育高级讲师认证课程的机构工作人员也表示，零基础也能吸收和消化看似专业的授课内容，课程最后一天下午就会安排考试，考完一个月内可以在网上查成绩，三个月内就能拿到国家职业资格培训鉴定试验基地颁发的家庭教育指导课程培训证书和中国国家培训网颁发的家庭教育高级讲师证书。

当记者提出担心考试通不过时，对方立即称“考试内容跟课程内容直接相关，四天学下来以后，学员基本都能通过，通过率达到95%以上。”此外，还强调“考试虽然是闭卷，但主观题比较多，考前还会组织集中复习，难度不大。”

在调查中，记者还发现，相关证书甚至可以在网上花钱买到。在一家专门经营“职业技能鉴定”的淘宝店铺内，记者就看到了“家庭教育指导师”的证书。据客服介绍，该证书属于“高级”，售价600元，只要将个人身份证正反面照片、电子档照片和学历等资料发给客服，就可以坐等出证发货，对方还特意提醒，“学历如果是九年义务教育毕业可以不提供，默认高中。”

运营

付费可申请特聘讲师 8000元提供运营培训

除了发证以外，大多数的培训机构还有不少配套服务。以开设家庭教育高级讲师认证课程的机构为例，根据工作人员发来的介绍资料，该课程为学员准备了家庭教育的专业讲稿，帮助学员迅速成为一名家庭教育讲师。此外，介绍中强调，学员将能给所有的学习对象开设有关家庭教育的讲座与培训，获得源源不断的经济回报。如果支付费用，还可以申请“中国学习能力研究院特聘讲师”聘书，并在网站上公布讲师介绍，扩大影响力。

而另一家主打正面管教培训的机构则表示，参加认证班的学员成为讲师后如果计划开启个人工作室事业，强烈建议参加为期两天的高级运营培训，每人收费8000元，授课内容则包括目标客户精确画像，基于客户定位的互联网、微信公众号和朋友圈三位一体市场呈现方法，家长购买心理解析，销售目标细化为讲师的语言话术，八种电话技巧和十种面对面谈单技巧等。

对于这些“贴心”服务，郑琳恍然觉得似曾相识。“难怪经常在朋友圈看到一些培训课程或者家长工作坊相关的‘晒单’，但不管怎么‘晒’，实际开课质量没办法一下子提上去，毕竟很多人自己也只是一知半解，知道几个概念而已，解决不了实际问题的话，后续恐怕也不好招到人来参加。”一位新上岗不久的“指导师”也坦言，自己的工作室面临“招生困境”，“早些年入场的已经攒下不少家长资源，现在做这个难度要大很多，家长的选择也越来越多，不像刚开始那么认这一套了。”

观点

不能一味降低门槛更需要个性化服务

“家庭教育培训市场之所以乱象丛生，其实与家长的心理需求和状态息息相关。”中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，现在越来越多的家长开始重视家庭教育，这本身是一件好事，但不排除有的存在功利或肤浅的想法，以为家庭教育可以经过短期培训速成，甚至寄希望于家庭教育中遇到的问题因此迎刃而解。“殊不知，家庭教育关键还在于父母自己的基本素养，这需要长期的积累和沉淀，不可能靠三五天的培训来实现。更何况，目前很多培训机构徒有其表，缺少教育内核，授课人员的专业性得不到保证，内容也只是走过场，缺乏针对性。”

在储朝晖看来，必须大力提升家庭教育的培训者或指导者的专业化程度，建立起一支兼具心理学、教育学、社会学等理论基础和家庭教育指导实践经验的正规军，并明确相应的培训体系和框架，清晰界定从业者的资质要求，而不是一味降低门槛，滥发证书，导致相关人员水平参差不齐，质量无从保证。

“事实上，我们现在所提供的讲座和培训，对很多家长来说还不够有针对性。”储朝晖表示，家庭教育更需要精准化、个性化的服务，根据每个家庭的实际情况和遇到的具体问题来量身定制解决方案，在这方面，妇联、教育部门和社区都应发挥各自优势，并逐步划清各自的职责和边界，进一步加以完善和细化。

储朝晖还提醒，家长应当理性看待市场上所出现的家庭教育培训业务，不断提高自己的判断力、辨别力和学习能力，切忌盲目跟风，被一些机构炒作的噱头所迷惑，更不要过分追求考证，陷入流于形式的假象。