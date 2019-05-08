深圳力争明年公办园在园儿童占比近半

到2020年，深圳幼儿园总量预计达1967所，公办园在园儿童占比将达约50%。此外，深圳还将加大学前教育财政投入规模，预计2020年投入资金将超100亿元。

公办园占比低、师资队伍相对薄弱、财政投入规模小，针对深圳学前教育目前存在的三大问题，深圳市政府于5月6日在市民中心召开全市学前教育工作推进会，深圳市副市长王立新出席会议。会上提出，到2020年，深圳幼儿园总量预计达1967所，公办园在园儿童占比将达约50%。此外，深圳还将加大学前教育财政投入规模，预计2020年投入资金将超100亿元。

力争每个社区有1至2所公办园

近几年，学前教育是深圳“两会”上人大代表和政协委员关注的焦点，深圳市委、市政府高度重视学前教育发展。

4月19日，深圳市政府办公厅印发了《关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》（下称《意见》）。4月30日，经深圳市政府同意，深圳市教育局正式印发《深圳市学前教育发展行动计划（2019—2020年）》（下称“1+1”文件）。

以上两份文件由深圳市教育局牵头，市政府相关部门及各区参与，从起草到出台历经两年，通过全面摸底调研，梳理出深圳市学前教育存在的公办园比例低、师资队伍薄弱、财政投入规模小等突出问题。文件坚持以问题为导向，坚持改革创新，加强顶层政策设计。

“1+1”文件的出台，预示着深圳市学前教育改革发展的新战略、新里程正式开启。在昨天的工作推进会上，深圳市教育局副局长王水发对“1+1”文件进行了解读。

2018年11月，中共中央、国务院发布《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，提出“按照实现普惠目标的要求，公办园在园幼儿占比偏低的省份，逐步提高公办园在园幼儿占比，到2020年全国原则上达到50%。”

统计数据显示，目前深圳共有各类幼儿园1771所，其中，公办幼儿园共68所。2018年北上广深公办园占比数据显示，北京占比63%，上海占比62%，广州占比30%，深圳占比仅为3.8%。

根据“1+1”文件，到2020年，深圳幼儿园总量预计达到1967所，其中公办园和普惠性幼儿园占比将达到80%以上，公办园约984所，在园儿童占比达到50%左右；普惠性民办幼儿园约590所，占比30%以上；营利性民办幼儿园393所，占比20%以内。

深圳公办园建设策略将由市政府主导统筹推进，各区政府履行主体责任，挖掘各街道潜力，围绕各社区布点，力争每个社区有1至2所公办园。

拟成立“公办学前教育集团”

公办园的数量上去之后，质量也要保证。6日的工作推进会传递的另一个重要信号是，深圳公办幼儿园将走创新发展的道路。深圳将通过深化学前教育体制机制改革，激发办学活力，充分发挥公办幼儿园在保证办学方向、规范办学行为、实施科学保教等方面的辐射引领作用，示范带动全市幼儿园走普惠优质发展之路。

在创新管理体制方面，深圳将根据“以事定费”的原则核算幼儿园日常运行经费，由市教育行政部门会同市财政部门按照成本合理分担原则，制定生均运行经费拨款基准，各区可结合实际分类制定本区生均运行经费拨款标准。公办幼儿园的基本建设、开办和大型维修修缮经费由各区按需拨付。

在创新用人机制方面，深圳将实行教职工全员岗位聘用管理，按需设岗，统一师生配比标准；以岗定薪，统一薪酬体系标准；高起点配备教师队伍，专任教师须100%持有大专及以上学历。同时，深圳将创新监管机制，公办幼儿园要按要求规范办学、阳光招生，配备教职工，保障工资待遇，主动公开办学信息，接受社会监督。

深圳还将进一步发挥示范幼儿园的示范引领作为，成立“公办学前教育集团”，建设以公办幼儿园为核心的“学区联盟”，完善优秀人才流动机制，交流输出幼儿园管理、课程教学研究等经验。

未来，深圳市教育局将从管理精细化、课程游戏化、环境生活化、保障制度化四方面着手，着力打造4个“100”，包括：打造100所示范园，培养100位名园长，培育100个示范项目，评选100位名师。

深圳也将加大对学前教育的财政投入规模。2018年，深圳学前教育财政投入不到30亿元，2019年将超过70亿元，预计2020年，深圳学前教育财政投入将超过100亿元。

优化普惠性民办幼儿园奖励性补助政策

会上同时提到，深圳将通过政策引导、业务指导、强化监管等多种方式，不断提升普惠性民办幼儿园办学品质，推动学前教育普惠、均衡发展。

其中包括优化奖励性补助政策，建立健全普惠性民办幼儿园奖励性补助标准与办学品质、教职工待遇水平和教师专业水平的联动机制，根据上年度绩效考评情况，实行奖励性补助标准梯级式浮动。各区可结合教职工待遇和教师学历水平以及办学等级、办园条件等因素，制定不同等级的奖励性补助标准，对普惠性民办幼儿园实行梯级式奖励性补助。

深圳鼓励大型企业、社会团体等利用自有资产举办提供普惠性学前教育服务的非营利性民办幼儿园。各区可综合考虑收费水平、教职工待遇、办学质量等因素，参照公办幼儿园相关拨款标准，对提供普惠性学前教育服务的非营利性民办幼儿园给予奖励性补助。

深圳还将进一步落实普惠性民办幼儿园举办者办学主体责任，提高管理水平，督促园长全面履行岗位职责。其中包括引导普惠性民办幼儿园保障并逐年提高教职工薪酬待遇，按照有关规定为教职工缴存社保和住房公积金。激励普惠性民办幼儿园采取措施提高教师学历水平，用3至5年时间，将持有大专以上学历的教师比例提高到90%以上。指导幼儿园开展培训和园本研修，提升教师教研能力和科学保教实践能力。引导幼儿园改善基础办学条件、提高办学等级，逐步实现办学品质的全面提升。

在监管机制方面，深圳将进一步规范收支共管专户管理，定期开展专项审计及财政资金使用绩效评价。健全绩效考评机制，将办学水平、财务管理水平、财政资金使用效益等，作为普惠性民办幼儿园奖励性补助以及各类评优评先工作的重点考核指标，同时将举办者办学和财政经费使用情况纳入社会信用体系，依法依规严肃查处各类违法违规行为。

■延伸

焦点1

原市属22所公办园拟回归教育系统

说到深圳的公办幼儿园，可能只有“老深圳人”才最有记忆，特别是22所深圳市属的幼儿园，它们绝大多数是伴随特区成立兴建起来的，开办最晚的距今也有20多年，原分属于市教育、妇联、卫生和政法四个系统，主要集中在福田和罗湖，多数是广东省一级幼儿园。

2006年7月，深圳市召开事业单位改革动员大会，大型公共场馆和市属22家公办幼儿园全在改制范围中，当时是确定三年内要完成企业化改制，形成以社会力量办学为主的学前教育体制，引起坊间较大争议。

但经过深圳市委、市政府多次牵头协调，22所市属幼儿园最终还是划转市投资控股公司，由市政府财政补贴变更为市投资控股公司管辖的“企业举办的二类事业单位”，随后实行市投资控股公司下设幼教管理中心独立核算、独立运作。

2018年初深圳两会期间，深圳市知名人大代表肖幼美、杨瑞领衔提交一份建议，直指这22所市属幼儿园现状：22所深圳市属公办幼儿园由深圳市财政补贴占51%、由政府定价的保教费收费占49%，且保教费不能按实际运营成本收费，导致企业亏本运营。

由于22所市属公办幼儿园的土地及园舍属非经营性资产，其所有权未移交国资系统，产权仍归市政府所有，权属没有理清，造成园舍加固、改造、扩建、新建的手续申报、审批困难，需报市政府专门讨论决定，项目难以推进。肖幼美认为，将市属幼儿园移交地方企业管理的条件仍不成熟，应尽快从市国资部门剥离划市教育局管辖。

笔者从昨日的工作推进会上获悉，原市属22所公办园回归教育系统已经市政府常务会议审议通过。

焦点2

政府产权民办园承办协议到期将转公办园

2018年，深圳发布《深圳市新型公办园建设实施方案（第二次征求意见稿）》，计划将社会组织或个人承办的340所政府产权幼儿园于2018年年底全部收回转为新型公办园。

该方案曾引发部分政府产权民办幼儿园承办方和教师的担忧，前者主要关注被“收回”后，政府对其如何补偿、对现有教职工如何安排等，后者则主要关注“竞聘不上被淘汰”。

政府产权幼儿园，是指新建和城市更新项目中依规划建设、园舍产权属于政府的居住区配套幼儿园，已建成的340所已由所在区教育行政部门通过公开招标等方式无偿交给社会组织或个人承办。据了解，在深圳各区，政府产权民办幼儿园承办方普遍与区教育部门签了不同年限的承办协议，短则几年，长的十几年。

政府产权民办幼儿园将何去何从？如今已有定论。“1+1”文件明确规定：各区要将产权属于政府的新建幼儿园全部办成公办幼儿园。将承办协议到期的现有政府产权幼儿园全部转为公办幼儿园，其中，承办期间达到市一级及以上办学等级、依法依规办学的，原承办方可根据自愿原则接受所在区教育行政部门的委托管理，执行全市统一的公办幼儿园办学标准与管理要求。对于承办期间未达到市一级办学等级或存在违法违规问题的，一律交回所在区教育行政部门。深圳同时鼓励承办协议未到期的提前转型。