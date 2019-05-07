2019国考将补录3000余人 考生可提交调剂申请

5月6日起，2019年度国考补录进入报名阶段，符合条件的考生可在6日8时至8日18时期间提交调剂申请。

5月6日起，2019年度国考补录进入报名阶段，符合条件的考生可在6日8时至8日18时期间提交调剂申请。

据统计，本次国考补录涉及900余个空缺职位，共计补录3046人。

900余职位将补录公务员3046人

5日，国家公务员局发布了《中央机关及其直属机构2019年度补充录用公务员公告》。

公告称，中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员工作已经进入公示和备案阶段。经过面试、体检和考察，有部分职位出现空缺，需要面向社会公开调剂补充人员。

记者统计，本次补录中，有900余个职位将补充录用公务员3046人。

据了解，2019年度国考共有中央机关75个单位和20个直属机构参加，计划招录1.45万余人。公共科目笔试已于2018年12月2日进行。根据国家公务员局此前发布的数据，共有92万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数比例约为63:1。

此后，国家公务员局于2019年1月18日公布了中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员笔试成绩，并公布了面试人员名单。

哪些人能报名参加这次国考补录？

根据本次补录公告，参加本次国考补录，前提条件必须要在本次国考笔试中，公共科目笔试成绩应当同时达到原报考职位的最低合格分数线和拟调剂职位的最低合格分数线。

此外，补录的限制条件还包括：

调剂在公共科目考试内容相同(即报考人员应答的是同一类试卷)的职位之间进行；

参加调剂的报考人员只能申请一个职位；

申请调剂的报考人员应当符合拟调剂职位规定的资格条件和要求；

已确定为拟录用人员的报考人员不再具有参加调剂的资格。

5月6日至8日的补录报名结束之后，5月9日和10日，招录机关将对报考本机关(单位)的网上调剂申请和非网上调剂申请一并进行资格审查。

资格审查时，招录机关按照报考人员公共科目笔试成绩从高分到低分的顺序进行。公共科目笔试总成绩相同的，按行政职业能力测验科目成绩排序。公共科目笔试总成绩和行政职业能力测验科目成绩都相同的，一并进入资格审查。资格审查合格人数与计划录用人数比例达到规定的面试比例后，招录机关不再对其他人员进行资格审查。

调剂结束后，将形成进入面试和专业能力测试的人选名单，并在考录专题网站统一公布。5月13日之后，报考人员可以访问考录专题网站查询调剂结果。

国考为何出现这么多空缺？

华图教育公考辅导专家李曼卿对记者分析，公务员招录中，职位出现空缺的原因主要有两个方面，有的职位是报名阶段就报名人数较少，甚至零报考；有的则是职位最终未满足招录计划，也就是说，考生最终进入岗位需要笔试、面试、体检、考察等多个环节，有的职位考生即使过了笔试和面试也未必能正式进入岗位，所以部门只能补录。

“近几年，国考职位要求越来越精细化，对考生学历、基层工作经历、专业背景等要求越来越精确，限制多、门槛高这是出现岗位报名人数较少甚至空缺的一大因素。此外，空缺职位多为基层岗位，有些在偏远地区，报名人数较少，不过，这些职位也受到政策倾斜，对于有投身基层、扎根基层意愿的考生而言，这些岗位值得考虑。”李曼卿表示。

此外，专家还分析，每年国考都有部分考生抱有试试的心态，对报考不够重视，随意报考进行“练手”，笔试阶段弃考现象严重。

根据国家公务员局此前发布的数据，在2019年度国考通过报名资格审查的137.93万名考生里，最终有92万人实际参加考试，这意味着超过45万报名考生选择中途放弃考试。