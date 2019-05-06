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2019年广东省“三支一扶”招募2000人

2019-05-06 07:49 来源：南方日报
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　　根据省委组织部、省人社厅等九部门联合印发的《2019年广东省高校毕业生“三支一扶”计划实施工作方案》，正式启动2019年广东省“三支一扶”计划招募工作，网上报名时间为5月6日—24日，名额为2000人。

　　今年我省“三支一扶”计划招募人数比去年增加300人，将按照公开招募、自愿报名、量化测评、公平选拔、统一派遣的方式，将志愿者派遣到粤东粤西粤北经济欠发达地区的农村基层从事支教、支农（水利）、支医、扶贫工作，服务期2年。招募对象年龄不超过30周岁，须为普通高校大专以上广东生源应届、往届毕业生；省内高校具有本科以上学历和学士以上学位的外省生源应届、往届毕业生；香港、澳门、西藏籍普通高校大专以上毕业生；已参加过“三支一扶”计划的高校毕业生不再招募。

　　今年的招募活动将聚焦脱贫攻坚和乡村振兴战略，突出“三个倾斜”，即招募名额继续向贫困地区倾斜、招募岗位继续向扶贫岗位倾斜、招募人员继续向贫困家庭高校毕业生倾斜。

　　自2006年“三支一扶”计划开展以来，我省各级财政逐年提高“三支一扶”大学生工作生活补贴水平，每人每月的补贴标准从2006年的600元提高至2019年的3600元，社保、交通补贴、安家费也相应提高。目前，我省已累计选派1.7万余名高校毕业生到省内经济欠发达地区乡镇、农村服务，不少大学生服务期满后选择扎根基层工作，获得了服务单位和基层群众普遍好评。

　　  有服务基层意向的大学生可登录以下网站查询报名：

　　●广东省高校毕业生“三支一扶”专题网

　　●广东省人社网

　　●广东人才网

编辑： 唐巧燕

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